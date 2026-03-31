Στο πλαίσιο της σειράς συζητήσεων Policy Dialogue Series, μια πρωτοβουλία της Gravity the Newtons, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Νόαμ Κατζ παρουσίασε την ισραηλινή οπτική για τη στρατηγική ισορροπία στην περιοχή και τις σχέσεις της χώρας του με τα γειτονικά κράτη. Κατά την τοποθέτησή του, ο πρέσβης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην τρέχουσα κατάσταση στον Λίβανο, ξεκαθαρίζοντας εξαρχής ότι το Ισραήλ δεν ήταν αυτό που άνοιξε ένα νέο μέτωπο.

Αντιθέτως, υπογράμμισε ότι το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ, η οποία λειτουργεί ως όργανο της Τεχεράνης. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το Ισραήλ δεν άνοιξε ένα άλλο μέτωπο στον Λίβανο. Είναι η Χεζμπολάχ που αποφάσισε να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του ιρανικού καθεστώτος και ξεκίνησε την εκστρατεία εναντίον μας».

Παράλληλα, επισήμανε την αδυναμία της επίσημης λιβανικής κυβέρνησης να ασκήσει έλεγχο στην οργάνωση, σημειώνοντας τη στρατηγική σημασία της προστασίας των συνόρων. Μάλιστα, περιέγραψε την κατάσταση ως εξής: «Σε μια παράδοξη κατάσταση, η κυβέρνηση του Λιβάνου και του Ισραήλ βρίσκονται στην ίδια πλευρά όσον αφορά τη Χεζμπολάχ και το γεγονός ότι εξυπηρετεί ξένα συμφέροντα».

Ο πρέσβης ανέλυσε περαιτέρω πώς οι περιφερειακές συμμαχίες και οι ενεργειακές πολιτικές γύρω από το Ισραήλ έχουν άμεσες συνέπειες για την εσωτερική ασφάλεια και την ισορροπία δυνάμεων, ειδικά σε σχέση με τις χώρες του Κόλπου και το Ιράν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ισραηλινή στρατηγική βασίζεται πλέον στην ενεργό διπλωματία, τη συνεργασία με συμμάχους και την έμφαση στην τεχνολογική ασφάλεια και τις πληροφορίες. Κλείνοντας, υπογράμμισε τη σημασία της προσαρμοστικότητας στις νέες περιφερειακές δυναμικές, τονίζοντας: «Η σταθερότητα του Ισραήλ εξαρτάται από τις σχέσεις με τις γειτονικές χώρες και την ικανότητά μας να προσαρμοζόμαστε στις αλλαγές της περιοχής».