Με σειρά επιστολών της προς τους αρμοδίους και δημόσιων ανακοινώσεών της η ΠΟΜΙΔΑ είχε εντοπίσει τα προβληματικά σημεία της διάταξης για την υποχρεωτική πληρωμή ενοικίου μέσω τραπεζικού συστήματος από την 1η Απριλίου και είχε υποδείξει τις αναγκαίες ρυθμίσεις αλλά και εξαιρέσεις που θα έπρεπε να συμπεριληφθούν σ΄αυτήν.

Η παράταση

Από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώθηκε ότι κατατίθεται άμεσα στη Βουλή τροπολογία σχετικά με την υποχρεωτική πληρωμή ενοικίου μέσω τραπεζικού λογαριασμού που θα ίσχυε από την 1η Απριλίου 2026.

Με τη συγκεκριμένη τροπολογία θα παραταθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2026 η έναρξη της υποχρέωσης των πολιτών να καταβάλλουν τα ενοίκια αποκλειστικά μέσω τραπεζών, οπότε το μέτρο θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2026.

Όπως ανακοινώθηκε, «η παράταση που δίνεται κρίνεται αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές και να αποφευχθούν φαινόμενα δυσλειτουργίας» στην εφαρμογή του μέτρου αυτού.

Τι είχε εντοπίσει η ΠΟΜΙΔΑ

Ειδικότερα στις 18/3/2026 η ΠΟΜΙΔΑ είχε απευθύνει δημοσίως στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή, αίτημα για αναβολή της υποχρεωτικής τραπεζικής καταβολής μισθωμάτων μέχρι να δηλωθούν πρώτα οι τραπεζικοί λογαριασμοί κατάθεσης στην πλατφόρμα του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), η έναρξη λειτουργίας του οποίου επίκειται σύντομα, για τους εξής λόγους:

Η μη πλήρης τραπεζική καταβολή όλων των ετήσιων μισθωμάτων επισύρει σοβαρές οικονομικές συνέπειες σε βάρος των εκμισθωτών αλλά και των ενοικιαστών.

Στις εκατοντάδες χιλιάδες μισθώσεων με πολλαπλούς συνεκμισθωτές θα πρέπει να έχει οριστεί σε ποιον ή ποιους τραπεζικούς λογαριασμούς θα πρέπει να γίνονται οι καταβολές των ενοικίων, ώστε να ελέγχονται από το λογισμικό της ΑΑΔΕ.

Συνεπώς για να εφαρμοστεί η νέα αυτή υποχρεωτική ρύθμιση, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η δήλωση των λογαριασμών αυτών στη νέα πλατφόρμα μισθώσεων ακινήτων του Μ.Ι.Δ.Α.

Ειναι συνεπώς απαραίτητο να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία, και όχι να επιχειρηθεί το πρωθύστερο της υποχρεωτικότητας χωρίς να να έχουν προσδιοριστεί οι κανόνες αλλά και οι εξαιρέσεις της νέας αυτής διαδικασίας, κάτι που θα οδηγήσει σε μαζική αποστέρηση δικαιωμάτων από ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, χωρίς μάλιστα αποχρώντα λόγο.

Στην επιστολή της η ΠΟΜΙΔΑ είχε αναφέρει και πάλι προτείνει ποιές εξαιρέσεις πρέπει να προβλεφθούν από την υποχρεωτική τραπεζική κατάθεση και ποιοί κανόνες πρέπει γενικότερα να ισχύσουν ώστε να καταστεί δυνατή η εύρυθμη εφαρμογή της, χωρίς κοινωνικές παρενέργειες σε βάρος ιδιοκτητών και ενοικιαστών.

Ζητά εξαιρέσεις

Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά και πάλι να εξαιρεθούν από τη ρύθμιση αυτή:

1. Τα μισθώματα έως πεντακόσια ευρώ (500€) μηνιαίως

2. Τα μισθώματα μεταξύ συμβαλλομένων ηλικίας άνω των 70 ετών, για τους οποίους δεν ισχύει η φορολογική υποχρέωση διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών

3. Τα μισθώματα που έχει δηλωθεί στην εφαρμογή μισθώσεων της ΑΑΔΕ ότι έχουν ήδη προκαταβληθεί στον εκμισθωτή

4. Τα μισθώματα που έχουν κατασχεθεί από το Δημόσιο ή ιδιώτη εις χείρας τρίτου ή έχουν εκχωρηθεί προς τρίτο έναντι οφειλής

5. Τα μισθώματα που για οποιοδήποτε λόγο παρακατατίθενται δημόσια στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εκτός αν ρητά οριστεί ότι και αυτό αποτελεί αποδεκτή καταβολή.

Σε ότι αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης, ζητούμε να οριστεί ρητά ότι:

• Τα μισθώματα που οφείλονται σε πολλούς συνεκμισθωτές – συνιδιοκτήτες θα μπορεί έγκυρα να καταβάλλονται σε κοινό λογαριασμό τους ή και σε λογαριασμό ενός και μόνον εξ αυτών ή και εξουσιοδοτημένου τρίτου, που θα δηλωθεί στην εφαρμογή του Μ.Ι.Δ.Α.

• Τα μισθώματα που έχει συμφωνηθεί να εισπράττονται από πληρεξουσίους, δικηγόρους, εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, κατοίκους εξωτερικού κλπ., θα μπορούν να καταβάλλονται νόμιμα στους λογαριασμούς αυτών, εφόσον δηλωθούν στην εφαρμογή του Μ.Ι.Δ.Α.

• Τα μηνιαία μισθώματα ύψους έως 1250 € να οριστούν ρητά ως ακατάσχετα σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή εις χείρας τρίτου, ιδίως αν αποτελούν το μοναδικό εισόδημα του εκμισθωτή πέραν της σύνταξης και τυχόν αμελητέου ποσού τραπεζικών τόκων.

• Να καθοριστεί διαδικασία υποβολής ένστασης μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ, όταν οι ενδιαφερόμενοι αμφισβητούν τεκμηριωμένα την επιβολή της κύρωσης αυτής.

ΠΗΓΗ: ot.gr