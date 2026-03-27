Οι υποκλοπές στο Κοινοβούλιο

Στον απόηχο των νέων αποκαλυπτικών δηλώσεων, άκρως πιεστικών προς την κυβέρνηση, του Ταλ Ντίλιαν, την επόμενη Παρασκευή -εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου- αναμένεται να πραγματοποιηθεί η προ ημερησίας συζήτηση για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές.

Αυτό γίνεται μετά από σχετικό αίτημα του προέδρου του ΠαΣοΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Παρότι η κυβέρνηση, το προηγούμενο διάστημα, επιχειρούσε να υποβαθμίσει το θέμα, τονίζοντας ότι «αφορά ιδιώτες», φαίνεται να πιέζεται ιδιαιτέρως, όσο αποκαλύπτονται κι άλλες πτυχές της σοβαρής αυτής υπόθεσης.

Μάλιστα, μαθαίνω ότι πάρα πολλοί υπουργοί είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι για τις εξελίξεις και δεν αποκλείουν ακόμα και εκλογές, υπό το βάρος των νέων αποκαλύψεων.

***

«Τα βήματα θα γίνουν σιγά-σιγά και με τη σειρά»

«Θα το πιούν το πικρό ποτήρι γουλιά-γουλιά», λένε στελέχη του ΠαΣοΚ για το θέμα των υποκλοπών και ετοιμάζονται για τη μάχη στη Βουλή.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Στη Χαριλάου Τρικούπη, ωστόσο, δε βιάζονται. Και στα δημοσιεύματα που θέλουν την αξιωματική αντιπολίτευση να καταθέτει άμεσα πρόταση μομφής, απαντούν με το σιβυλλικό: «τα βήματα θα γίνουν σιγά-σιγά και με τη σειρά».

Την ίδια ώρα, πληθαίνουν οι πληροφορίες που θέλουν πέντε τουλάχιστον παρακολουθούμενους με predator, να καταθέτουν μηνύσεις για κατασκοπεία. Η απόφαση έχει ληφθεί, ωστόσο αυτό που περιμένουν οι συνήγοροί τους, είναι το πού θα χρεωθεί η δικογραφία για την κατασκοπεία, όπως απεφάνθη το Μονομελές Πρωτοδικείο.

Αν δηλαδή θα την κρατήσει η Εισαγγελία Πρωτοδικών ή θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, η οποία είχε αρχειοθετήσει την υπόθεση, με το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει εμπλοκή κρατικών λειτουργών στο σκάνδαλο.

Στα σενάρια πάντως ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται να αλλάξει τον νόμο, νομοθετώντας επιεικέστερες ποινές για τους καταδικασθέντες για υποκλοπές, η απάντηση είναι αρνητική.

***

Ο «ήλιος ο πράσινος» και ο Τασούλας

«Το ΠαΣοΚ έχει χιούμορ…», έλεγε φίλος της στήλης, όταν είδε το βίντεο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που κυκλοφόρησε με αφορμή το συνέδριο του. Αφορμή για να δημιουργηθεί το συγκεκριμένο βίντεο, απετέλεσε η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, που είπε, μεταξύ άλλων, πως «το 1981 οι πρόγονοι μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν την ευθύνη της ελευθερίας μας».

Αυτό το σαρδάμ ήταν αρκετό για να συνδεθεί και να οπτικοποιηθεί το 1821 με το 1981, και να δούμε μία «επανάσταση»… διαφορετική, υπό τους ήχους του κλασσικού ΠαΣοΚικού τραγουδιού, για τον «ήλιο τον πράσινο» που «ανατέλλει και μας οδηγεί».

***

Θέλουν κοσμοσυρροή Καλό ήταν το χάπενινγκ με το βίντεο και, όπως δείχνουν τα views και τα likes, το είδαν αρκετοί και σίγουρα ήταν πολλοί εκείνοι που γέλασαν. Όμως, για να πετύχει, πρέπει να έχει και κόσμο. Γι’ αυτό και τις δύο τελευταίες ημέρες, μαθαίνω ότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στο Οργανωτικό του κόμματος. Το τηλεφωνικό κέντρο της Χαριλάου Τρικούπη «έχει πάρει φωτιά» και η κινητοποίηση είναι αρκετά μεγάλη για σήμερα το απόγευμα, που είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσουν οι εργασίες του Συνεδρίου, με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο κλειστό του Tae Kwo Do.

***

Υπό «παρακολούθηση» η Άγκυρα

Στο «μικροσκόπιο» της Αθήνας έχει μπει η υπερδραστηριότητα που επιδεικνύει τις τελευταίες ημέρες η Άγκυρα στη Μέση Ανατολή, προφανώς με αφορμή τον πόλεμο και φιλόδοξο στόχο την επανατοποθέτηση της Τουρκίας ως κυρίαρχης δύναμης στον μουσουλμανικό κόσμο.

Είναι ενδεικτικό ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν συναντήθηκε πριν από λίγες ημέρες με τους ομολόγους των κρατών της Συνεργασίας του Κόλπου, ενώ είχαν προηγηθεί συνομιλίες με τους υπουργούς Εξωτερικών Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Αιγύπτου.

Οι τέσσερις αυτοί προετοιμάζουν σύμφωνο στρατιωτικής συνεργασίας, ενώ όπως αποτυπώνεται στην ειδησεογραφία του πολέμου, οι Τούρκοι, μαζί με άλλους… πρόθυμους και ικανούς, φαίνεται να λειτουργούν ως δίαυλοι επικοινωνίας, με στόχο την αποκλιμάκωση.

***

Ενισχυμένη η Αθήνα στον Κόλπο

Από την άλλη πλευρά, όπως ενδεχομένως να διαβάσατε στην κυριακάτικη έκδοση του «Βήματος», η ελληνική διπλωματία ποντάρει στην ενίσχυση της θέσης στον Κόλπο, και δη στα Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία, ελέω προφανώς και των Patriot που ενεργοποιήθηκαν, ενισχύοντας την αεράμυνα της δεύτερης.

Σημειώστε ότι τη Δευτέρα συνομίλησε ο Μητσοτάκης με τον πρίγκιπα διάδοχο του σαουδαραβικού θρόνου, ακολούθησε την επομένη επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ, ενώ, όπως μου έλεγε συνομιλητής μου, τις επόμενες ημέρες, θα πρέπει να αναμένονται πρωτοβουλίες του Γιώργου Γεραπετρίτη.

Ρώτησα, αν αυτές αφορούν τον αραβικό κόσμο και αυτός μου απάντησε με νόημα: «Όχι μόνο. Δε θα πρέπει να ξεχνάς ότι τα ελληνοτουρκικά με την… ευρεία έννοια, είναι πάντα στην ατζέντα».

***

Δεύτερες σκέψεις για Ορμούζ

Το κράτησε για το τέλος, το είπε αρκετά συγκεκαλυμμένα, αλλά σημασία έχει ότι το είπε. Το ζήτημα της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και δη το de facto κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ «επηρεάζει άμεσα τις εξελίξεις στην πατρίδα μας», ανέφερε στο τέλος της εισήγησής του στο υπουργικό Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι το θέμα θα απασχολήσει τον δημόσιο διάλογο.

Το γεγονός, βεβαίως, ότι ο Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε «δημόσιο διάλογο», μάλλον προμηνύεται ότι εφόσον πράγματι τεθεί ζήτημα ελληνικής παρουσίας στο Ορμούζ, αυτό θα συζητηθεί, αν μη τι άλλο, στη Βουλή.

Δεν ξέρω τι είδους συναινέσεις αναζητεί ο πρωθυπουργός, αλλά νομίζω, αντιλαμβάνεστε το μέγεθος της εσωτερικής αντίδρασης, σε περίπτωση που πράγματι η κυβέρνηση δρομολογήσει την αποστολή φρεγάτας στα Στενά.

Κρατήστε, τέλος, και την αποστροφή Μητσοτάκη περί της παρουσίας της χώρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, όπου γίνονται «αντίστοιχες συζητήσεις» (δηλαδή για πιθανό σχηματισμό δυνάμεων επέμβασης υπέρ της ειρήνης).

Όπως καταλαβαίνετε, όλα θα είναι εντελώς διαφορετικά αν το «mandate», δηλαδή η εντολή για τη δημιουργία μιας τέτοιας δύναμης, προκύψει δια ψηφίσματος των Ηνωμένων Εθνών.

***

Η Αθήνα ουδέτερη στο αίτημα Τραμπ

Να υπενθυμίσουμε ότι οι χώρες που έχουν εκφράσει γραπτώς την προθυμία τους να μεταβούν στον Περσικό είναι πάνω από 20, υπό τη σοβαρή αίρεση βεβαίως, ότι αυτό θα γίνει κατόπιν… εορτής, δηλαδή εφόσον η περιοχή ειρηνεύσει.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο, βεβαίως, δεν ενδιαφέρει ιδιαιτέρως τον Τραμπ, ο οποίος θέλει – εδώ και τώρα – στρατιωτική βοήθεια, δηλαδή συμμετοχή στις επιχειρήσεις. Πολλώ δε μάλλον, αν ο ίδιος επιλέξει (αυτοκτονικά) τη διεξαγωγή μιας χερσαίας επιχείρησης στα νησιά του Ορμούζ.

Φυσικά, η ελληνική κυβέρνηση δε διακρίνεται από… αυτοκτονικές τάσεις, άρα η συμπερίληψη ελληνικών πλοίων σε τέτοιου είδους ενέργειες, αποκλείεται εκ προοιμίου.

***

Οι ευχές του Ιράν στην Αθήνα Ευχές για την εθνική επέτειο απέστειλε η πρεσβεία του Ιράν στην Αθήνα για την 25η Μαρτίου, σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία. Σε ανάρτηση της στο «Χ» η διπλωματική αντιπροσωπεία ευχήθηκε στους Έλληνες ειρήνη, ευημερία και περαιτέρω ενδυνάμωση των ιστορικών δεσμών φιλίας μεταξύ των δύο χωρών.

***

Η διάδοχος του Χαρίτση

Μετά τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, που ανέλαβε μεταβατικός πρόεδρος της Νέας Αριστεράς και χθες έριξε πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα, αναφέροντας ότι είναι η αφετηρία του προβλήματος και όχι τμήμα του προβλήματος, έρχεται η ώρα για την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Η παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση άνοιξε από την πρώτη μέρα τη συζήτηση για το πρόσωπο που θα ηγηθεί στη Βουλή. Εξ αρχής, η πλάστιγγα είχε γείρει προς την Πέτη Πέρκα, που ανήκει στην πλευρά του Ευκλείδη Τσακαλώτου.

Η βουλευτής Φλώρινας θα οριστεί πρόεδρος της Κ.Ο. και οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται εντός του Σαββατοκύριακου και τη Δευτέρα θα είναι η πρώτη της μέρα ως επικεφαλής στη Βουλή.

Πάντως, χθες, στους διαδρόμους του Κοινοβουλίου, κάποιοι έσπευσαν να της ευχηθούν να είναι «σιδεροκέφαλη», με την ίδια να επιθυμεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους, μέχρι να γίνει επίσημο το γεγονός.

***

Η μάχη της περιφέρειας αρχίζει από την Αγία Βαρβάρα

Προ δυο εβδομάδων, ο κεντροαριστερός Γιάννης Χατζηθεοδοσίου ανακοίνωσε από την Αγία Βαρβάρα πως επιθυμεί να είναι υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής, ελπίζοντας και στη στήριξη του ΠαΣοΚ.

Υπό τη σκιά αυτής της ανακοίνωσης, εμφανίζεται και ο νυν περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς και κάνει «ρελάνς». Αρχικά, πήγε κι εκείνος στην Αγία Βαρβάρα, στη σύναξη της οικογένειας Παπανδρέου, την περασμένη Κυριακή, για τον ιδρυτή του ΠαΣοΚ Ανδρέα Παπανδρέου.

Μάλιστα, έκανε αισθητή την παρουσία του, συζητώντας σε «πηγαδάκια» με τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ, Νίκο Ανδρουλάκη και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Ανήμερα της 25ης Μαρτίου, ο νυν περιφερειάρχης ξαναβρέθηκε με τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ, καθώς κάθισαν δίπλα – δίπλα στη στρατιωτική παρέλαση και όσοι τους είδαν, μου είπαν πως «συζητούσαν επί ώρα σαν δυο καλοί φίλοι».

Αυτή η εικόνα σίγουρα δεν αρέσει στον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, δεν ξέρω όμως αν αρέσει και στη Νέα Δημοκρατία, που βλέπει τον περιφερειάρχη να βρίσκεται και να… συζητά με ΠαΣόΚους.