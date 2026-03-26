Ένα νέο βίντεο του ΠαΣοΚ ανοίγει με το σαρδάμ του Κωνσταντίνου Τασούλα μετά τη χθεσινή παρέλαση για την επέτειο 25ης Μαρτίου, με τους δημιουργούς να το αξιοποιούν ως αφορμή για αναφορά στο επικείμενο συνέδριο του κόμματος.

Υπενθυμίζεται πως το ΠαΣοΚ μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία για το 4ο Τακτικό του Συνέδριο, το οποίο ξεκινά την Παρασκευή 27 Μαρτίου και ολοκληρώνεται την Κυριακή 29 Μαρτίου.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ακούγεται να μιλά για τους αγώνες των προγόνων, όμως αντί για το 1821 αναφέρει το 1981 — χρονιά-ορόσημο για τη χώρα, καθώς τότε το ΠαΣοΚ του Ανδρέα Παπανδρέου ανέβηκε για πρώτη φορά στην εξουσία με 48,07%.

Η φράση «το 1981 οι πρόγονοί μας ανέλαβαν την ευθύνη της ελευθερίας μας» πυροδότησε σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς να συνδέουν σκωπτικά την «ελευθερία» με την πολιτική αλλαγή εκείνης της περιόδου.

Το χιουμοριστικό κλίμα συνεχίζεται με εικόνες του Ανδρέα Παπανδρέου υπό μουσικές της εποχής, στιγμιότυπα πανηγυρισμών στην Αθήνα μετά τη νίκη του ΠαΣοΚ, αλλά και τον Γεώργιο Καραϊσκάκη να εμφανίζεται να κρατά τη σημαία του… ΠαΣοΚ.