Σε τροχιά νέας πολιτικής σύγκρουσης εισέρχεται η υπόθεση των υποκλοπών, μετά τις διαδοχικές παρεμβάσεις του επικεφαλής της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, οι οποίες αναζωπυρώνουν τα ερωτήματα γύρω από τη λειτουργία και τη χρήση του λογισμικού Predator στην Ελλάδα.

Πιάνοντας το νήμα από εκεί που το άφησε στις προηγούμενες δηλώσεις του στην εκπομπή Mega Stories και την Δώρα Αναγνωστοπούλου ο καταδικασμένος επικεφαλής της Intellexa Ταλ Ντίλιαν, προχώρησε ένα βήμα παρακάτω επιχειρώντας να στείλει πολλαπλά μηνύματα στην κυβέρνηση τονίζοντας οτι «δεν θα γίνω εγώ αποδιοπομπαίος τράγος».

«Μόνο σε κυβερνήσεις η πώληση του λογισμικού»

Ο Ντίλιαν επανέρχεται με μεγαλύτερη ένταση τώρα, στον ισχυρισμό οτι η εταιρία του πωλεί το συγκεκριμένο προηγμένο λογισμικό παρακολουθήσεων μόνο και αποκλειστικά σε κυβερνήσεις και για τη νόμιμη χρήση που προβλέπεται από όλους τους ευρωπαικούς και διεθνείς κανονισμούς για τέτοιου είδους τεχνολογία.

Οπως δηλώνει στη νέα παρέμβασή του στο mega stories «αυτές οι τεχνολογίες έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν τις προσπάθειες εθνικής ασφάλειας και δημόσιας ασφάλειας των κυρίαρχων κρατών, όλα σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο και τα νομικά πρότυπα της ΕΕ. Δεν λειτουργούμε συστήματα δεν διεξάγουμε δραστηριότητες επιτήρησης.

Εκ σχεδιασμού, το λογισμικό μας δεν επιτρέπει σε κανέναν εκτός από τον οργανισμό να γνωρίζει τους στόχους και να γνωρίζει τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται από τις εθνικές υπηρεσίες. Οι εθνικές υπηρεσίες ορίζουν τους στόχους και εκτελούν την επιχείρηση χωρίς τη γνώση μας. Δεν γνωρίζουμε ποιος έκανε τις παρεμβάσεις».

Το «κλειδί» στον τελικό χρήστη και ο γρίφος των στόχων

Στην ουσία ο Ντίλιαν ξεκαθαρίζει σύμφωνα πάντα με την δική του εκδοχή οτι το predator πωλείται σε κρατικές υπηρεσίες και δεν γνωρίζει ποιός παρακολούθησε υπουργούς, ανώτατους αξιωματικούς της άμυνας της χώρας , δημοσιογράφους και επιχειρηματίες.

Σημασία έχει η λεπτομέρεια οτι «εκ σχεδιασμού» το λογισμικό αυτό «δεν επιτρέπει σε κανέναν εκτός από τον οργανισμό» να γνωρίζει ποιοί είναι οι στόχοι και τι ακριβώς κάνουν. Αρα, σύμφωνα με τον Ντίλιαν, η intellexa πωλεί το λογισμικό «με τα κλειδιά» και μόνο ο χρήστης έχει γνώση και χρήση από κει και πέρα. Μία ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια που αν ισχύει και μπορεί να αποδειχθεί έχει μεγάλη σημασία.

Η γραμμή άμυνας του Μαξίμου και η δικαστική απόφαση

Στο Μέγαρο Μαξίμου επικρατεί έντονος προβληματισμός, καθώς οι νέες τοποθετήσεις επαναφέρουν στο προσκήνιο μια υπόθεση που η κυβέρνηση επιδίωκε να θεωρείται θεσμικά κλεισμένη. Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι οι δηλώσεις δημιουργούν σύγχυση και επαναφέρουν σενάρια που δεν επιβεβαιώνονται από τα έως τώρα δεδομένα.

Παρά την πίεση, η κυβέρνηση διατηρεί αμετάβλητη τη βασική της θέση: δεν υπάρχει καμία σύνδεση της Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών με τους καταδικασθέντες για την υπόθεση Predator. Όπως τονίζεται, «η ελληνική Δικαιοσύνη έχει εξετάσει την υπόθεση και δεν προκύπτει εμπλοκή της ΕΥΠ».

Κεντρικό επιχείρημα της κυβέρνησης παραμένει η πρόσφατη δικαστική απόφαση, με την οποία καταδικάστηκαν πρόσωπα που συνδέονται με την ανάπτυξη και διάθεση του Predator, μεταξύ των οποίων και ο Ταλ Ντίλιαν. Το δικαστήριο έκρινε ότι υπήρξε παράνομη δραστηριότητα γύρω από το λογισμικό, χωρίς όμως να τεκμηριώνεται εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών.

Τα 12 κρίσιμα δεδομένα για τις υποκλοπές

Ετσι , μετά τις νέες εξελίξεις που υπάρχουν και με την καθαρογραφή της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης για τις υποκλοπές υπάρχουν τα εξής δεδομένα:

Τέσσερις καταδικασθέντες σε πρώτο βαθμό για τέλεση κακουργημάτων της παράνομης παρακολούθησης. Παρατηρήσεις στο σκεπτικό της απόφασης οτι δεν είναι σύμπτωση 30 πρόσωπα να παρακολουθούνται ταυτόχρονα από “ιδιώτες” και τις κρατικές υπηρεσίες. Κανείς δεν γνωρίζει ποιός έδωσε εντολή για τις παρακολουθήσεις ακόμα και πλήθους κρατικών λειτουργών. Ο καταδικασθείς ιδιοκτήτης της εταιρίας Intellexa δείχνει την κυβέρνηση λέγοντας οτι το predator δεν το πωλεί σε ιδιώτες και επίσης οτι δεν έχει πρόσβαση στην χρήση του μετά την πώληση του λογισμικού. Η κυβέρνηση λέει οτι δεν έχει καμία σχέση με την Intellexa και τον κ. Ντίλιαν και καμία κρατική υπηρεσία δεν σχετίζεται με την δράση του. Ο Αρειος Πάγος επίσης έχει λάβει απόφαση οτι οι παρακολουθήσεις της Intellexa δεν σχετίζονται με κρατικές υπηρεσίες. Οι δικαστές που δίκασαν τους ιδιώτες που κανείς δεν ξέρει με τίνος την εντολή έκαναν τις παρακολουθήσεις ζητούν να γίνει έρευνα με το ερώτημα της κατασκοπείας. Την εντολή αυτή δίνουν, και σωστά, οι δικαστές αλλά στην κυβέρνηση αφού τονίζουν οτι δεν έχουν σχέση με την Intellexa, δεν απορούν ποιοί είναι αυτοί που κάτω από τη μύτη των υπηρεσιών παρακολουθούν τους πάντες και τα πάντα, ακόμη και άτομα μέσα στο μέγαρο μαξίμου. Στο υπουργείο Εξωτερικών, υπήρξε αποδεδειγμένα πώληση του παράνομου λογισμικού σε μη δημοκρατική χώρα, την Μαδαγασκάρη, αλλά η έρευνα την οποία ποτέ κανείς δεν έμαθε, κατέληξε στο οτι έφταιξαν… δύο υπάλληλοι. Ο τότε γενικός γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών Γιάννης Σμυρλής που υπέγραψε την παράνομη εξαγωγή του predator στη Μαδαγασκάρη παραιτήθηκε όπως είχε παραιτηθεί και ο διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης. Ως τώρα σοβαρή έρευνα με κλήση όλων ανεξαιρέτως των μαρτύρων για την σκοτεινή αυτή υπόθεση δεν έχει γίνει με αποκορύφωμα την εξεταστική επιτροπή της Βουλής. Κανείς δεν γνωρίζει – και το χειρότερο – κανείς δεν αναζητά το αν και ποιός έχει στα χέρια του το υλικό της παρακολούθησης , τι ακριβώς το ήθελε, τι το έκανε και αν υπάρχει και σε ποιόν αρχείο αυτού του υλικού.

Η απειλή για Watergate

Ενδιαφέρον αποκτά και η εξόχως πολιτική και συνάμα απειλητική αποστροφή της δήλωσης Ντίλιαν οτι «Ο Νίξον έχασε την προεδρία του στην υπόθεση Watergate επειδή προσπάθησε να συγκαλύψει μια επιχείρηση υποκλοπής». Είναι σαφές και προφανές οτι ο Ντίλιαν όχι μόνο προκαλεί αλλά και απειλεί την κυβέρνηση όσο ο ίδιος αντιλαμβάνεται οτι ενδέχεται να αντιμετωπίσει την φυλάκισή του και αυτό ασφαλώς δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο.

Είναι επίσης αυτονόητο οτι εάν η κυβέρνηση εξακολουθεί να οχυρώνεται πίσω από την θέση οτι η αποσύνδεση κράτους – intellexa υπάρχει με δικαστική απόφαση (κάτι που είναι αληθές στην πράξη) και άρα ο κ. Ντίλιαν μπορεί να ισχυρίζεται ο,τι θέλει, απομένει στον επικεφαλής της Intellexa να αποδείξει εάν πράγματι ισχύουν όσα ισχυρίζεται ή υποννοεί.

Διότι για την ώρα είναι ένας καταδικασμένος για την διάθεση παράνομου λογισμικού στην Ελλάδα. Μίας υπόθεσης παρακολούθησης με γνωστό υλικό αλλά χωρίς γνωστό εντολέα.