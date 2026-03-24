Σενάρια πρόωρων εκλογών κυκλοφορούν, όπως γράφει σήμερα ο Βηματοδότης, στους διαδρόμους της Βουλής, όπου είναι έκδηλη η αγωνία των «γαλάζιων» βουλευτών για τις εξελίξεις.

Αν και πιστεύουν στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο, προκειμένου να πάει η χώρα σε εκλογές, την άνοιξη του 2027, όπως επαναλαμβάνει με κάθε ευκαιρία, ωστόσο κάποιοι δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους για το κατά πόσον η «θεσμική προσήλωση» του κ. Μητσοτάκη μπορεί στις παρούσες δυσμενείς συνθήκες, λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή, να επιβεβαιωθεί.

«Καλή είναι η θεσμικότητα αλλά…», λένε με νόημα όσοι θεωρούν ότι ο χρόνος κυλάει εις βάρος της ΝΔ, όταν όλοι προεξοφλούν ότι αναμένεται «Αρμαγεδδών» (ενεργειακά, ακρίβεια κλπ.). Επικαλούνται προς τούτο τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες εμφανίζουν σταθερά πρώτη την ακρίβεια στις αρνητικές επιλογές των πολιτών, υπενθυμίζοντας την πάγια αρχή ότι «η ακρίβεια κρίνει τις εκλογές».

Δεδομένων των δυσμενέστερων εκτιμήσεων, σκέφτονται μήπως η επίσπευση της κάλπης θα ήταν μια λύση, θεωρώντας πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε, στην παρούσα φάση και με ενισχυμένα τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος στις μετρήσεις της κοινής γνώμης, αλλά και με τα εξαγγελθέντα μέτρα στήριξης και όσες δράσεις θα ακολουθήσουν, διαμορφώνεται ένα ευνοϊκότερο κλίμα υπέρ της ΝΔ, τέτοιο που θα μπορούσε, σύμφωνα με την ανάλυσή τους, να επιφέρει περισσότερα εκλογικά οφέλη. Είναι εκείνοι που φοβούνται πως «όσο αφήνουμε να κυλάει ο χρόνος, μπορεί να είναι χειρότερα…».