Μετά τιςτελευταίες δηλώσεις του ιδιοκτήτη της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, που συγκρίνει την υπόθεση υποκλοπών με το Watergate, το ΠαΣοΚ δεσμεύεται να συνεχίσει τον νομικό και πολιτικό του αγώνα. Η αξιωματική αντιπολίτευση καλεί υπουργούς, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλους αξιωματούχους να λογοδοτήσουν, υπογραμμίζοντας ότι «από το χρέος απέναντι στην αλήθεια δεν μπορούν πια να απουσιάζουν».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΠαΣοΚ

«Ο Νίξον έχασε την προεδρία του, επειδή προσπάθησε να συγκαλύψει τις υποκλοπές», δήλωσε στο Inside Story ο ιδιοκτήτης της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν δείχνοντας εκ νέου το Μέγαρο Μαξίμου και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μάλιστα έστειλε μήνυμα με πολλούς αποδέκτες ότι δεν θα γίνει αποδιοπομπαίος τράγος.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Το νοσηρό και δυσώδες παρακράτος ξηλώνεται μετά την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Και από το χρέος απέναντι στην αλήθεια και τον όρκο για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, του Συντάγματος και των νόμων δεν μπορούν πια να απουσιάζουν οι υπουργοί της κυβέρνησης, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλοι αξιωματούχοι. Το ΠαΣοΚ θα συνεχίσει τον νομικό και πολιτικό αγώνα μέχρι τέλους».

Η δήλωση – «βόμβα» Ντίλιαν

Υπενθυμίζεται ότι σε μια παρέμβαση με ισχυρές αιχμές κατά της ελληνικής Δικαιοσύνης και της κυβέρνησης, ο Ταλ Ντίλιαν, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση σχετικά με την εμπλοκή του στην υπόθεση των υποκλοπών, κάνοντας λόγο για μια εγκληματική συνωμοσία με σκοπό τη συγκάλυψη πολιτικών αρχών μέσω της στοχοποίησης αθώων πολιτών.

Παράλληλα, διαμήνυσε με κατηγορηματικό τρόπο ότι αρνείται να καταστεί το «εξιλαστήριο θύμα» μιας πολιτικής κρίσης και προανήγγειλε ότι θα αναζητήσει δικαίωση σε διεθνές επίπεδο.