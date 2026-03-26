Τον Τάσο Γιαννίτση υποδέχθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο γραφείο του. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τους στο Προεδρικό Μέγαρο συζητήθηκε μια σειρά θεμάτων που αφορούν τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό.

Σημειώνεται ότι η συνάντηση έχει και συμβολική σημασία, αφού ο Τάσος Γιαννίτσης ήταν υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας μετά από πρόταση του ΠαΣοΚ. Πραγματοποιείται στο πλαίσιο τακτικών συναντήσεων του Κωνσταντίνου Τασούλα με προσωπικότητες της πολιτικής και ακαδημαϊκής ζωής, που ακολουθούν τον κύκλο συναντήσεων με πρώην πρωθυπουργούς, ο οποίος και έκλεισε με τον Αντώνη Σαμαρά.

Πάντως, ο κ. Τασούλας τρέφει ιδιαίτερη εκτίμηση για το έργο, τη διαδρομή και συνολικά την προσωπικότητα του Τάσου Γιαννίτση, όπως υπογραμμίζουν τακτικοί συνομιλητές του. Ήταν άλλωστε από τους πρώτους που αγόρασαν τον περασμένο Ιούνιο το βιβλίο του κ. Γιαννίτση, «Ελλάδα 1953-2024: Χρόνος και Πολιτική Οικονομία».