Λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το συνέδριο του ΠαΣοΚ και όλα δείχνουν πως οι ισορροπίες είναι λεπτές και εύθραυστες στο εσωτερικό του κόμματος. Το άρθρο 13 του κείμενου της διακήρυξης που θα κατατεθεί στο συνέδριο, φαίνεται πως αποτελεί το αγκάθι στη σχέση του Χάρη Δούκα με τη Χαριλάου Τρικούπη. Για τον λόγο αυτό ο Δήμαρχος Αθηναίων συναντήθηκε χθες το απόγευμα με τον Κώστα Σκανδαλίδη.

Το ιστορικό στέλεχος του ΠαΣοΚ, θα είναι ο πρόεδρος του συνεδρίου. Είναι όμως και το πρόσωπο εκείνο που έχει αναλάβει να γράψει το συγκεκριμένο κείμενο που θα αποτελεί και την εθνική στρατηγική του κόμματος και θα παρουσιάσει η Μιλένα Αποστολάκη.

Σύμφωνα με συνεργάτες του Χάρη Δούκα η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα και η επιδίωξη του Δημάρχου Αθηναίων είναι να διατυπωθεί «όσο πιο καθαρό γίνεται πως το ΠαΣοΚ δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία». Αν γίνει αυτό, τότε αναμένεται πως θα αποσυρθεί η πρόταση του να τεθεί σε ψηφοφορία η συγκεκριμένη θέση. Μία πρόταση, που οι ίδιες πηγές την χαρακτήριζαν ως «σημαία της πλευράς Δούκα» το προηγούμενο διάστημα.

Ωστόσο, αυτό που προκαλεί εντύπωση σε πολλά στελέχη που μετέχουν στην Πολιτική Γραμματεία και ήταν παρόντες στην τελευταία συνεδρίαση, είναι πως «η διατύπωση ήταν αρκετά ξεκάθαρη από την αρχή, για αυτό και υπήρξε ομόφωνη απόφαση».

Αναρωτιούνται μάλιστα γιατί ο Χάρης Δούκας επανήλθε στο θέμα, δίνοντας δημοσιότητα σε κάτι που θεωρούσαν πως είχε λήξει. Ο Κώστας Σκανδαλίδης από τη μεριά του που έγραψε τις πολιτικές θέσεις που αποτελούν το κείμενο της διακήρυξης δηλώνει πως «δεν υπάρχει καμία αλλαγή» και πως «η διακήρυξη έχει εκτυπωθεί και έχει μοιραστεί».

Το άρθρο 13

Το επίμαχο άρθρο ουσιαστικά αναφέρει πως πολιτική αλλαγή σημαίνει στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας και της πολιτικής της. Υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματος παραπέμπουν μάλιστα στη δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη στην τελευταία συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας που ικανοποίησε τα μέλη του οργάνου και την θεωρούν ενδεικτική των προθέσεων του. «Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο» υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ και συνέχισε τονίζοντας πως «πολιτική αλλαγή σημαίνει νίκη απέναντι στις ανισότητες, νίκη απέναντι στη διαφθορά, νίκη απέναντι στην αδιαφάνεια. Αυτό είναι το έργο της Νέας Δημοκρατίας και αυτό το έργο πρέπει να καταδικαστεί και να ηττηθεί».

Τα οργανωτικά…

Τις τελευταίες ώρες έχει ξεκινήσει μία συζήτηση στο εσωτερικό του κόμματος που αφορά και τον Χάρη Δούκα. Σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται το ενδεχόμενο κάποια πρόσωπα που κατέχουν συγκεκριμένες θέσεις, να μπορούν να μετέχουν ex ofitsio στην Κεντρική Επιτροπή, μέσα βέβαια από τις απαραίτητες κατάστικτες αλλαγές που θα προκύψουν. Να είναι δηλαδή μέλη του ανώτατου οργάνου του ΠαΣοΚ χωρίς όμως να μπουν στη διαδικασία της ψηφοφορίας.

Η σκέψη πίσω από αυτή την πρόταση, που δείχνει να κερδίζει έδαφος, είναι να μπορούν να μετέχουν στο ανώτατο όργανο του κόμματος οι δήμαρχοι των τριών μεγαλύτερων Δήμων της χώρας, αλλά και ο επικεφαλής της παράταξης της ΚΕΔΕ που είναι ο Χάρης Δούκας. Εκτός όμως από τον Δήμαρχο Αθηναίων τα δύο πρόσωπα που θα έχουν δικαίωμα να μετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή, αν τελικά προχωρήσει αυτή η σκέψη, είναι ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και ο Δήμαρχος Πειραι Γιάννης Μώραλης.

Παρεμβάσεις από Κατρίνη – Παραστατίδη

Παράλληλα δύο βουλευτές του κόμματος, οι Μιχάλης Κατρίνης και Στέφανος Παραστατίδης, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το συνέδριο του κόμματος δημοσιοποιούν τις πολιτικές τους θέσεις.

Ο βουλευτής Ηλείας που στο παρελθόν ήταν υποψήφιος πρόεδρος και έχει κάνει καταγραφή δυνάμεων πανελλαδικά, βάζει θέμα στρατηγικής τονίζοντας πως «η στρατηγική διεμβολισμού της Νέας Δημοκρατίας δεν απέδωσε» και ζητά το ΠαΣοΚ να επιστρέψει στις ρίζες του. Παράλληλα, στο ίδιο κείμενο έξι σημείων, θέτει το δικό του πολιτικό πλαίσιο για την πορεία του κόμματος. Υπογραμμίζει μεταξύ άλλων πως το ΠαΣοΚ οφείλει να οργανωθεί ως κυβέρνηση εν αναμονή και προτείνει ρήτρα πρώτης εντολής, εξηγώντας πως «αν το ΠαΣοΚ κερδίσει τις επόμενες εκλογές, τότε αναλαμβάνει την πρωτοβουλία σχηματισμού προοδευτικής κυβέρνησης. Αν οι πολίτες δεν δώσουν την πρώτη θέση στις εκλογές, τότε το ΠαΣοΚ παραμένει στην αντιπολίτευση».

Ο Στέφανος Παραστατίδης από μεριάς του ζητά την αναθεώρηση του άρθρου 29 παρ. 1 του Συντάγματος, για κατοχύρωση της εσωκομματικής δημοκρατίας, με την προσθήκη νέου εδαφίου, που θα δεσμεύει τα κόμματα «να οργανώνονται και να λειτουργούν με εσωτερική δημοκρατία, διαφάνεια και λογοδοσία προς τα μέλη τους». Όπως διευκρινίζει η συνταγματική αυτή κατοχύρωση της εσωκομματικής δημοκρατίας «αποτελεί προϋπόθεση για μια σειρά αλλαγών στην αρχιτεκτονική του πολιτικού και εκλογικού συστήματος ως απάντηση στην διαρκώς εντεινόμενη κρίση πολιτικής συμμετοχής και αντιπροσώπευσης».

Όσο για το ΠαΣοΚ δηλώνει πως οφείλει να πάρει την πρωτοβουλία και να σηματοδοτήσει την κατοχύρωση διαδικασιών εσωκομματικής δημοκρατίας, αποκέντρωσης στην λειτουργία του, διαφάνειας και λογοδοσίας.