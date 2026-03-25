Στη σκιά των εξελίξεων του σκανδάλου των υποκλοπών και της νέας δήλωσης του Ταλ Ντίλιαν, συνεδρίασε η Πολιτική Γραμματεία του ΠαΣοΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, που έφτασε στη Χαριλάου Τρικούπη με καθυστέρηση 40 λεπτών εξαιτίας του ταξιδιού που πραγματοποίησε στην Κύπρο, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση επιτέθηκε σε αυτούς που ήταν στόχοι του predator και σιώπησαν. «Δεν μπορεί κάποιοι άνθρωποι, που έχουν πολύ σοβαρές θέσεις στον δημόσιο βίο, θέσεις που αφορούν στην εθνική ασφάλεια, στην εξωτερική πολιτική, σε δράσεις άμεσα συνδεδεμένες με το δημόσιο συμφέρον, να σιωπούν μπροστά στην καρέκλα εξουσίας» δήλωσε.

Ωστόσο, το κεντρικό θέμα της συζήτησης των κεφαλών του ΠαΣοΚ δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το συνέδριο του κόμματος που ξεκινάει την Παρασκευή. Όπως και ο οδικός χάρτης, προκείμενου να επιτευχθεί «ο στόχος της πολιτικής αλλαγής και της ήττας της Νέας Δημοκρατίας» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ .

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ευχαρίστησε προσωπικά τον Κώστα Σκανδαλίδη, μπροστά σε όλα τα στελέχη του οργάνου, καθώς αυτός γράφει το κείμενο της διακήρυξης του κόμματος και σε αυτό τονίζεται πως η πολιτική αλλαγή σημαίνει στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας και της πολιτικής της. Υπογράμμισε πως «πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο. Πολιτική αλλαγή σημαίνει νίκη απέναντι στις ανισότητες, νίκη απέναντι στη διαφθορά, νίκη απέναντι στην αδιαφάνεια. Αυτό είναι το έργο της Νέας Δημοκρατίας και αυτό το έργο πρέπει να καταδικαστεί και να ηττηθεί».

Πρόεδρος του συνεδρίου ο Κ. Σκανδαλίδης

Αμέσως μετά ο Κώστας Σκανδαλίδης διάβασε το κείμενο της διακήρυξης του συνεδρίου. Όπως έγινε γνωστό στη χτεσινή συνεδρίαση το κείμενο αυτό θα μετονομαστεί σε «κείμενο εθνικής στρατηγικής» και θα το εισηγηθεί στο συνέδριό η Μιλένα Αποστολάκη, καθώς το ιστορικό στέλεχος του ΠαΣοΚ θα είναι ο πρόεδρος του συνεδρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης του κειμένου αυτού, ο Χάρης Δούκας ζήτησε από τον Κώστα Σκανδαλίδη να επαναλάβει κάποιο συγκεκριμένο απόσπασμα. Συγκεκριμένα, ζήτησε να ακούσει ξανά το άρθρο 13, γιατί θεώρησε πως πρέπει να υπάρχει πιο αιχμηρή διατύπωση. Ωστόσο, φαίνεται πως η διατύπωση κρίθηκε επαρκής για την ώρα, και η πλευρά Δούκα περιμένει να το δει διατυπωμένο και στο συνέδριο.

Εκτός όμως από το κείμενο της διακήρυξης, στο συνέδριο θα αναγνωστούν δύο ακόμη κείμενα που θα τεθούν υπόψιν του σώματος των συνέδρων. Το ένα είναι αυτό του προγράμματος, με εισηγητή τον Λευτέρη Καρχιμάκη και το άλλο είναι αυτό που αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία του κόμματος, που περνά μέσα και από τις καταστατικές αλλαγές που θα προκύψουν το συνέδριο. Το κείμενο αυτό θα το εισηγηθεί ο γραμματέας οργανωτικού σχεδιασμού Ηρακλής Δρούλιας.

Οι καταστατικές αλλαγές

Όπως έγινε γνωστό ο κ. Δρούλιας αν και δεν είναι μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ζητήθηκε να παραστεί στη χτεσινή συνεδρίαση, για να εξηγήσει τις κατάστικτές αλλαγές που μελετά η Χαριλάου Τρικούπη και προτίθεται να εφαρμόσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηγεσία του κόμματος μελετούσε το τελευταίο διάστημα ένα μοντέλο διοίκησης που να δίνεται μεγάλη βαρύτητα στη βάση της παράταξης. Φαίνεται πως αυτό βρέθηκε και ξεκινάει «από τα κάτω προς τα πάνω». Οι γραμματείς στις τοπικές οργανώσεις που θα προκύψουν μετά το συνέδριο, θα αναδεικνύονται μετά από ψηφοφορία των μελών της κάθε Τοπικής Οργάνωσης και όχι μετά από εσωτερική διαδικασία στη συντονιστική επιτροπή, όπως ίσχυε δηλαδή μέχρι σήμερα. Παράλληλα, ο κάθε ο γραμματέας Τοπικής Οργάνωσης θα είναι και μέλος στη Νομαρχιακή Επιτροπή.

Οι γραμματείς των Νομαρχιακών Επιτροπών με τη σειρά τους θα μετέχουν στα περιφερειακά συμβούλια που θα προκύψουν. Σύμφωνα με πληροφορίες εκτός από τη διαδικασία ανάδειξης των μελών της νέας Κεντρικής Επιτροπής, την Κυριακή θα υπάρχει ακόμη μία κάλπη στο συνέδριο που θα αναδείξει 13 περιφερειακά συμβούλια, που θα απαρτίζονται από 175 μέλη συν τους γραμματείς των Νομαρχιακών Επιτροπών

Τα 13 αυτά περιφερειακά συμβούλια, μαζί με τη νέα Κεντρική Επιτροπή, θα φτιάξουν ένα νέο όργανο το Εθνικό Συμβούλιο του ΠαΣοΚ το οποίο θα συνεδριάζει μία φορά τον χρόνο.

Ενιαίο κόμμα

Ένα από τα θέματα που ανέπτυξε επίσης ο Ηρακλής Δρούλιας είναι αυτό του ενιαίου κόμματος. Μέχρι σήμερα το ΠαΣοΚ βάση καταστατικού είναι ένας πολυκομματικός φορέας. Αυτό θα αλλάξει και σύμφωνα με υψηλόβαθμη πηγή της Χαριλάου Τρικούπη θα μετατραπεί σε έναν ενιαίο φορέα με οργανωμένες τάσεις και εκπροσώπηση των τάσεων αυτών στα όργανα. Επίσης πριν από την εκλογή πρόεδρου του ΠαΣοΚ θα διεξάγεται συνέδριο του κόμματος.

Παύλος Γερουλάνος, Άννα Διαμαντοπούλου, Μιχάλης Κατρίνης, Πάρις Κουκουλόπουλος, Μιλένα Αποστολάκη, Κώστας Τσουκαλάς, επίσης τοποθετήθηκαν σε μια συνεδρίαση που αναπτύχθηκε το πολιτικό σκεπτικό της εθνικής στρατηγικής του κόμματος, ο μονομέτωπος αγώνας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, καθώς και οργανωτικά ζητήματα. Ενώ τέθηκαν και θέματα επικαιρότητας με τον Παύλο Χρηστίδη να ζητά να δημιουργηθεί ένα παρατηρητήριο για τη δίκη του δυστυχήματος των Τεμπών.