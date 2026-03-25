Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται από το απόγευμα της Τετάρτης η συνοικία της Αγίας Παρασκευής στον Βόλο, καθώς δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη, έχασαν τη ζωή τους όταν ξέσπασε φωτιά στο σπίτι τους, ενώ ο 40χρονος γιος της 66χρονης τραυματίστηκε σοβαρά. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η φωτιά προκλήθηκε από σόμπα αλογόνου.

Η στιγμή που η φωτιά καταπίνει το σπίτι

Λίγο πριν τις 16:00, εκρήξεις και φλόγες «κατέκλυσαν» το σπίτι της οικογένειας. Γείτονες άκουσαν κραυγές για βοήθεια και αμέσως κάλεσαν την Πυροσβεστική. Η φωτιά φαίνεται ότι ξεκίνησε από θερμαντικό σώμα που ήρθε σε επαφή με εύφλεκτα υλικά και εξαπλώθηκε αστραπιαία.

Τραγική απώλεια: μητέρα και κόρη

Η 88χρονη κατάκοιτη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στον καναπέ, ενώ η 66χρονη κόρη, που οι φλόγες την είχαν τυλίξει, προσπάθησε να σωθεί τρέχοντας έξω στην αυλή.

Γείτονες περιγράφουν σκηνές φρίκης: «Είδα μια γυναίκα να καίγεται, ο γιος της φώναζε, είναι μέσα η γιαγιά μου», λένε σοκαρισμένοι.

Με βαριά εγκαύματα ο γιος – εγγονός

Ο 40χρονος, που βρισκόταν στο σπίτι την ώρα της τραγωδίας, προσπάθησε να σώσει τη μητέρα και τη γιαγιά του, αλλά υπέστη σοβαρά εγκαύματα. Διασωληνώθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου και οι γιατροί εξετάζουν τη μεταφορά του σε ειδική μονάδα εγκαυμάτων.

Δύο σοροί αγνώστων στοιχείων ανασυρθήκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε οικία, στο δήμο Βόλου Μαγνησίας. Επιχειρούν 16 #πυροσβέστες με 6 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 25, 2026

Η πυροσβεστική στο πλευρό των θυμάτων

Στο σπίτι επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με έξι οχήματα. Η έρευνα συνεχίζεται για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν.