Αποφασισμένος να περάσει στην αντεπίθεση μετά την καταδίκη του είναι ο Ταλ Ντίλιαν. Ο ιδρυτής της εταιρείας παρακολούθησης Intellexa σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας για παραβίαση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του σκανδάλου υποκλοπών.

Στις 26 Φεβρουαρίου έκρινε ότι ο Ταλ Ντίλιαν και τρία ακόμη άτομα ήταν ένοχοι για τα αδικήματα αυτά και τους επέβαλε ποινές φυλάκισης, οι οποίες ανεστάλησαν εν αναμονή της έφεσης.

Ο Ισραηλινός επιχειρηματίας δείχνει αποφασισμένος να προβεί σε αποκαλύψεις. «Παρέμεινα σιωπηλός κατά τη διάρκεια της δίκης, αλλά δεν θα γίνω εξιλαστήριο θύμα», δήλωσε ο Ντίλιαν σε ανακοίνωση που έστειλε στο Reuters.

Στη συνέχεια επισημαίνει: «Πιστεύω ότι μια καταδίκη χωρίς αποδεικτικά στοιχεία δεν αποτελεί δικαιοσύνη, αλλά θα μπορούσε να αποτελεί μέρος μιας συγκάλυψης ή ακόμη και έγκλημα. Θα παρουσιάσω την υπόθεσή μου ενώπιον εθνικών, περιφερειακών και διεθνών θεσμών, ζητώντας μεταξύ άλλων την παρέμβαση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τη δικαστική ανεξαρτησία».

Η δήλωση του Ντίλιαν στο MEGA

Πριν από λίγες ημέρες σε δήλωση-ομολογία ο Ισραηλινός πρώην στρατιωτικός και νυν επιχειρηματίας-ιδιοκτήτης της εταιρείας Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, στην εκπομπή Mega Stories με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου έδειξε την ελληνική κυβέρνηση ως βασικό συνεργάτη του στην υπόθεση των υποκλοπών με το λογισμικό παρακολούθησης Predator.

«Παρέχουμε τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου», ανέφερε μεταξύ άλλων κι ερχόμενος σε πλήρη αντίθεση με το αφήγημα της κυβέρνησης πως το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων ήταν απλώς μια υπόθεση μεταξύ «ιδιωτών».

Μάλιστα, είχε προαναγγείλει νέες αποκαλύψεις, όπως ακριβώς έκανε και στη δήλωσή του στο Reuters.

Έρχονται νέες εξελίξεις για τις υποκλοπές

Πέρα από όσα δηλώνει ο Ταλ Ντίλιαν, η δημοσίευση της απόφασης θα δρομολογήσει νέες έρευνες για τις παράνομες παρακολουθήσεις, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι θα διαβιβαστεί στον Άρειο Πάγο για τα περαιτέρω.

Το σκεπτικό του δικαστηρίου που ανοίγει εκ νέου τον φάκελο των υποκλοπών, υπόθεση που είχε προκαλέσει – και συνεχίζει να προκαλεί- ισχυρές πολιτικές αναταράξεις, δεν αφήνει περιθώρια καθώς στρέφει το ενδιαφέρον των ερευνών στο αδίκημα της απόπειρας κατασκοπείας, ενώ παραθέτει σημαντικά και ισχυρά στοιχεία ότι υπήρξε κοινό κέντρο μεταξύ ΕΥΠ και της χρήσης του παράνομου λογισμικού Predator.