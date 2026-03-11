Σενάρια εκλογών επανήλθαν στο τραπέζι του πολιτικού παρασκηνίου, καθώς η χώρα έχει μπει ήδη σε προεκλογικό σκηνικό, κάτι που είπε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην κοπη της πίτας του οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας.

Ο πόλεμος στο Ιράν ανέτρεψε όλα τα δεδομένα της επικαιρότητας, ωστόσο το προεκλογικό τοπίο και οι κομματικοί σχεδιασμοί δεν αλλάζουν, ακόμα και αν τα φώτα στρέφονται στο πεδίο των μαχών.

Όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες μέρες, ασφαλώς και ανέτρεψαν την τροχιά της προεκλογικής πορείας, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι τα επιτελεία δε συνεχίζουν το έργο τους.

Το νέο προεκλογικό σκηνικό και η επίδραση της διεθνούς κρίσης

Νέα δεδομένα προστέθηκαν στο τραπέζι και οι πρωτοβουλίες του πρωθυπουργού για τις κινήσεις της ελληνικής διπλωματίας, αλλά και της αμυντικής τακτικής, δημιούργησαν άλλον «αέρα». Η αποστολή της νέας φρεγάτας Κίμων και των ζευγών μαχητικών αεροσκαφών στην Κύπρο, προκάλεσε συζητήσεις.

Το ίδιο έγινε και με την αποστολή συστοιχιών στην Κάρπαθο, πάντα για αμυντικούς σκοπούς. Οι κινήσεις αυτές, με την παράλληλη ξεκάθαρη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι δε θα αφήσει την Κύπρο μόνη σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, προκάλεσε σε ένα τμήμα των ελλήνων πολιτών θετικά συναισθήματα.

Αυτά αποτυπώθηκαν στις νέες δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών και η Νέα Δημοκρατία, μετά από καιρό, έδειξε να παίρνει από 1,5 έως 2 μονάδες, ως απότοκο του αισθήματος ασφάλειας και σταθερότητας, που σε μετρήσιμο μέγεθος, δείχνει μία εικόνα κυβέρνησης και πρωθυπουργού με αποφασιστικότητα.

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις και η μικρή άνοδος της Νέας Δημοκρατίας

Τα παραπάνω τα λένε οι δημοσκόποι, βάσει της συγκυρίας και των ποιοτικών στοιχείων που μετρούν. Αυτός είναι και ο λόγος που επήλθε αναζωπύρωση των σεναρίων πρόωρων εκλογών και μάλιστα όχι του φθινοπώρου, αλλά και νωρίτερα, εφόσον συνεχιστεί αυτή η ανοδική τάση.

Έχουν βάση αυτά τα σενάρια; «Οχι», λένε κατηγορηματικά αυτή την ώρα, οι επιτελείς του μεγάρου Μαξίμου και κατά πάσα πιθανότητα το ίδιο θα απαντήσει και ο πρωθυπουργός, εάν ερωτηθεί δημοσίως.

Από κει και πέρα όμως, αρχίζει η επιστήμη της πολιτικής και φυσικά των εκλογολόγων.

Σε περαιτέρω συζήτηση, που μπορεί κανείς να κάνει με υψηλόβαθμους αξιωματούχους, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα, εάν σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα φανεί οτι η συγκεκριμένη ανοδική τάση συνεχιστεί με ικανοποιητικό ρυθμό.

Τα εμπόδια για μια πρόωρη κάλπη και το Ταμείο Ανάκαμψης

Τα εμπόδια για πρόωρες εκλογές είναι πολλά και κάποια από αυτά είναι και πολύ σοβαρά, όπως για παράδειγμα η αιτιολογία για πρόωρη προσφυγή στην κάλπη (θα φανεί ακραίο), αλλά και η βίαιη μεταβολή στην ολοκλήρωση του προγράμματος του ταμείου ανάκαμψης.

Κορυφαίος κυβερνητικός παράγοντας πάντως, εξήγησε στο ΒΗΜΑ ότι ο κεντρικός στόχος είναι, όχι απλώς η νίκη στις επόμενες εκλογές, αλλά με αυτοδυναμία. Εάν το επόμενο διάστημα, φανεί δημοσκοπικά ότι η κυβέρνηση έχει σημαντικη ανοδική πορεία, το μόνο σίγουρο είναι οτι θα προκαλέσει συζητήσεις. Το πού θα καταλήξουν, αυτές είναι ένα άλλο θέμα.

Συμπερασματικά, για την ώρα δεν τίθεται κανένα θέμα πρόωρων εκλογών και ούτε βρίσκεται στο τραπέζι, αλλά εάν υπάρξουν νέα δεδομένα, σε δεύτερο χρόνο, αυτά θα αξιολογηθούν. Αξίζει πάντως να κρατήσει κανείς τη σθεναρή στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη, για εξάντληση της τετραετίας, δέσμευση που τήρησε και στις προηγούμενες εκλογές.