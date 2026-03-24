Τέσσερις ημέρες πριν από το τακτικό συνέδριο, το ΠαΣοΚ δεν βρίσκεται απλώς μπροστά σε μια ακόμη κομματική διαδικασία. Βρίσκεται απέναντι σε μια σαφή πολιτική πρόκληση: να μετατρέψει τη δυναμική που αναπτύσσεται στην κοινωνία σε καθαρή, πειστική και νικηφόρα πρόταση διακυβέρνησης.

Η συγκυρία δεν αφήνει περιθώρια αμφισημιών. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μετά από μια μακρά περίοδο διακυβέρνησης, εμφανίζει εμφανή σημάδια φθοράς: διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, πίεση στα μεσαία στρώματα, αίσθημα ανασφάλειας για το αύριο, αλληλουχία υποθέσεων διαφθοράς και καταπάτησης των θεσμών. Η καθημερινότητα των πολιτών γίνεται πιο δύσκολη, η εμπιστοσύνη στους θεσμούς υποχωρεί συνεχώς ενώ η απόσταση μεταξύ εξαγγελιών και πραγματικότητας μεγαλώνει.

Ο φόβος πως το νέο κύμα επιπτώσεων από τις διεθνείς εξελίξεις θα πλήξει και πάλι κατά κύριο λόγο τα μεσαία και χαμηλότερα εισοδήματα, όπως έγινε με όλες τις προηγούμενες κρίσεις που κλήθηκε να κατανείμει το βάρος τους η κυβέρνηση Μητσοτάκη, επικρατεί ξανά στην μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το ΠαΣοΚ δεν αρκείται στον ρόλο της συμπληρωματικής δύναμης, αλλά της μόνης αξιόπιστης, εθνικά υπεύθυνης προοδευτικής εναλλακτικής πρότασης εξουσίας. Και τα πρώτα σημάδια είναι ήδη εδώ: 175.000 πολίτες συμμετείχαν στις προσυνεδριακές διαδικασίες, έδωσαν το «παρών» στις κάλπες και ανέδειξαν τους συνέδρους. Πρόκειται για μια ζωντανή πολιτική κινητοποίηση που δεν ερμηνεύεται ως συγκυριακή, αλλά ως βαθύτερη ανάγκη επανασύνδεσης της κοινωνίας με μια παράταξη που μπορεί να εκφράσει ξανά την πλειοψηφία.

Το συνέδριο θα συζητήσει και θα δώσει καθαρές απαντήσεις στα ερωτήματα και τους προβληματισμούς που τέθηκαν στον μακρύ και πυκνό προσυνεδριακό διάλογο. Συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές: για το εισόδημα και την εργασία, για το κοινωνικό κράτος, για τη λειτουργία των θεσμών, για μια ανάπτυξη που δεν θα αφήνει πίσω της κοινωνικά ερείπια. Η σοσιαλδημοκρατία του σήμερα δεν μπορεί να είναι αναπαραγωγή του χθες· πρέπει να είναι δύναμη σύγχρονη, ριζωμένη στις ανάγκες της εποχής και ταυτόχρονα αξιακά σταθερή.

Η πολιτική διεύρυνση αποτελεί αναγκαία συνθήκη για αυτή την πορεία. Όχι ως άθροισμα προσώπων, αλλά ως συνάντηση πολιτικών και κοινωνικών ρευμάτων που αναζητούν διέξοδο. Το ΠαΣοΚ έχει την ευθύνη και την δοκιμασμένη εμπειρία να ανοίγει δρόμους αμφίπλευρα, χωρίς να χάνει το στίγμα του, αλλά ενισχύοντάς το.

Κρίσιμος παράγοντας, όμως, παραμένει η ενότητα. Σε μια περίοδο έντονων προκλήσεων, οι εσωτερικές διαφοροποιήσεις δεν πρέπει να μετατρέπονται σε αδυναμία, αλλά σε δύναμη σύνθεσης. Η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να συμφωνούμε σε όλα· περιμένει να μπορούμε να προχωράμε μαζί. Απαίτησε μέσα από την συμμετοχή της, την υποταγή των πολλών «εγώ» και «χώρια» στην παραγωγική κυριαρχία του «εμείς» και του «μαζί».

Το συνέδριο είναι στιγμή καμπής και ευθύνης. Αν το ΠαΣοΚ καταφέρει να εκφράσει με σαφήνεια, τόλμη και αξιοπιστία τη σύγχρονη προοδευτική πρόταση, τότε δεν θα είναι απλώς ένας ισχυρός πόλος της αντιπολίτευσης. Θα είναι ο φορέας της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη η χώρα.