Σημαντικές εξελίξεις δρομολογούνται από σήμερα στην πολύκροτη υπόθεση των υποκλοπών, η απόφαση του δικαστηρίου που καταδίκασε τέσσερις ιδιώτες σε βαριές ποινές, είναι έτοιμη.

Όπως με πληροφορεί συνεργάτης μου, που παρακολουθεί στενά την υπόθεση, ο πρόεδρος της δίκης ολοκλήρωσε την καθαρογραφή της απόφασης που αριθμεί, ακούστε, 1.930 σελίδες! Η δημοσίευση αυτής της απόφασης, όπως σας έχω ενημερώσει, θα δρομολογήσει νέες έρευνες για τις παράνομες παρακολουθήσεις, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι θα διαβιβαστεί στον Άρειο Πάγο για τα περαιτέρω.

Ο συνεργάτης μου, που παρακολουθεί την υπόθεση, με πληροφόρησε ότι ενδέχεται, ένα κομμάτι των ερευνών να γίνει από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, καθώς, όπως μου είπε, αυτό δε σχετίζεται με τις υποκλοπές, αλλά με παρασκηνιακές κινήσεις, που καταγγέλθηκαν στο δικαστήριο ότι έγιναν, όταν για τις υποκλοπές έκανε έρευνα (Θεός να την κάνει έρευνα) η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

Όπως κατήγγειλε μάλιστα μάρτυρας στο δικαστήριο, κατέθεσε με «σκονάκι», που του δόθηκε από κυβερνητικούς βουλευτές. Πάντως, έχει μεγάλο ενδιαφέρον, τι ακριβώς θα γράφει η απόφαση των 2.000 σελίδων και πώς θα το γράφει. Και κάτι ακόμη: Όπως σας έχω ενημερώσει, δεν αποκλείεται με την έναρξη των νέων ερευνών, πολλά από τα θύματα των υποκλοπών, που δεν είχαν κινηθεί δικαστικά, τώρα να το κάνουν. Εν αναμονή σημαντικών εξελίξεων λοιπόν…