Πέθανε στην ηλικία των 88 ετών ο Λιονέλ Ζοσπέν, πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας και ιστορικό στέλεχος των Σοσιαλιστών.

Ο Ζοσπέν ήταν πρωθυπουργός επί προεδρίας του κεντροδεξιού πρόεδρου Ζακ Σιράκ κατά την περίοδο από το 1997 έως το 2002.

Ο ίδιος είχε δηλώσει τον Ιανουάριο ότι είχε υποβληθεί σε «σοβαρή επέμβαση», χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες.

Ο Λιονέλ Ζοσπέν γεννήθηκε στο Μεντόν στις 12 Ιουλίου 1937, σε μια προτεσταντική οικογένεια. Η μητέρα του, μαία, Μιρέιγ Νταντιέ, ήταν η δεύτερη σύζυγος του πατέρα του, Ρομπέρ Ζοσπέν, με τον οποίο απέκτησε τέσσερα παιδιά.