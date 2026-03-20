Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο ηθοποιός Τσακ Νόρις.

Ο κόσμος των πολεμικών τεχνών και του κινηματογράφου θρηνεί την απώλεια ενός αληθινού ειδώλου. Ο Τσακ Νόρις άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Πέμπτης, περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του σήμερα Παρασκευή 20 Μαρτίου.

Σε μια βαθιά προσωπική ανάρτηση στο Instagram, οι οικείοι του τον αποχαιρέτησαν περιγράφοντάς τον όχι ως τον «σκληρό» της οθόνης, αλλά ως έναν στοργικό σύζυγο, πατέρα και παππού.

«Έζησε με πίστη, σκοπό και αμετακίνητη αφοσίωση», ανέφερε η ανακοίνωση, ευχαριστώντας τους εκατομμύρια θαυμαστές του που στάθηκαν στο πλευρό του κατά την πρόσφατη νοσηλεία του. Η οικογένεια ζήτησε τον σεβασμό της ιδιωτικότητάς της σε αυτές τις δύσκολες ώρες, τονίζοντας πως για εκείνον, οι θαυμαστές του ήταν πάνω από όλα «φίλοι».

Η ανακοίνωση της οικογένειας του Τσακ Νόρις

Τσακ Νόρις (1940-2026): Οι 5 σταθμοί που τον έκαναν «Αθάνατο»

Πέρα από τους αστικούς μύθους, ο Κάρλος Ρέι «Τσακ» Νόρις υπήρξε ένας αληθινός μαχητής που άλλαξε την ποπ κουλτούρα για πάντα.