Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο ηθοποιός Τσακ Νόρις.
Ο κόσμος των πολεμικών τεχνών και του κινηματογράφου θρηνεί την απώλεια ενός αληθινού ειδώλου. Ο Τσακ Νόρις άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Πέμπτης, περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του σήμερα Παρασκευή 20 Μαρτίου.
Σε μια βαθιά προσωπική ανάρτηση στο Instagram, οι οικείοι του τον αποχαιρέτησαν περιγράφοντάς τον όχι ως τον «σκληρό» της οθόνης, αλλά ως έναν στοργικό σύζυγο, πατέρα και παππού.
«Έζησε με πίστη, σκοπό και αμετακίνητη αφοσίωση», ανέφερε η ανακοίνωση, ευχαριστώντας τους εκατομμύρια θαυμαστές του που στάθηκαν στο πλευρό του κατά την πρόσφατη νοσηλεία του. Η οικογένεια ζήτησε τον σεβασμό της ιδιωτικότητάς της σε αυτές τις δύσκολες ώρες, τονίζοντας πως για εκείνον, οι θαυμαστές του ήταν πάνω από όλα «φίλοι».
Η ανακοίνωση της οικογένειας του Τσακ Νόρις
Τσακ Νόρις (1940-2026): Οι 5 σταθμοί που τον έκαναν «Αθάνατο»
Πέρα από τους αστικούς μύθους, ο Κάρλος Ρέι «Τσακ» Νόρις υπήρξε ένας αληθινός μαχητής που άλλαξε την ποπ κουλτούρα για πάντα.
- Η «Μάχη των Τιτάνων» στο Κολοσσαίο (1972): Η σκηνή στην ταινία Way of the Dragon, όπου αναμετρήθηκε με τον Μπρους Λι, θεωρείται μέχρι σήμερα η κορυφαία μάχη πολεμικών τεχνών στην ιστορία του κινηματογράφου. Δύο θρύλοι στην ίδια οθόνη.
- Missing in Action (1984): Με τον ρόλο του συνταγματάρχη Τζέιμς Μπράντοκ, ο Νόρις έγινε το απόλυτο σύμβολο του Αμερικανού ήρωα των 80s, ενσαρκώνοντας την αποφασιστικότητα και τη δύναμη απέναντι σε κάθε εμπόδιο.
- Walker, Texas Ranger (1993-2001): Για σχεδόν μία δεκαετία, ο Κόρντελ Γουόκερ ήταν ο δικός μας άνθρωπος. Η σειρά έγινε παγκόσμια επιτυχία, προβάλλοντας τις αξίες της δικαιοσύνης και της πειθαρχίας, πάντα με την υπογραφή της εμβληματικής «στριφογυριστής κλωτσιάς».
- Ο Πρώτος Δυτικός Grand Master: Δεν ήταν απλώς ηθοποιός. Ήταν ο πρώτος στην ιστορία των πολεμικών τεχνών από τη Δύση που κατέκτησε τον βαθμό της μαύρης ζώνης 8ου Dan στο Taekwondo, αποδεικνύοντας ότι η πειθαρχία του ήταν αληθινή και όχι «κινηματογραφική».
- Το Φαινόμενο «Chuck Norris Facts»: Στα μέσα της δεκαετίας του 2000, έγινε το πρώτο παγκόσμιο meme. Αντί να ενοχληθεί, ο ίδιος αγκάλιασε με χιούμορ τους χιλιάδες σουρεαλιστικούς μύθους για την «παντοδυναμία» του, κερδίζοντας την αγάπη και των νεότερων γενιών.