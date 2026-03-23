«Απόψε οι Παριζιάνοι έστειλαν ένα μήνυμα στον Ζορντάν Μπαρντελά, στη Μαρίν Λε Πεν και σε όσους εργάστηκαν παρασκηνιακά για την ένωση των δεξιών κομμάτων», δήλωσε ο Εμανουέλ Γκρεγκουάρ πριν ανέβει στο ποδήλατό του με κατεύθυνση το δημαρχείο του Παρισιού.

“On a gagné” (κερδίσαμε) ζητωκραύγαζαν οι υποστηρικτές του αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δεύτερου γύρου των δημοτικών εκλογών. «Το μήνυμα είναι σαφές: το Παρίσι δεν είναι και δεν θα γίνει ποτέ πόλη της ακροδεξιάς». Το πρώτο μήνυμα του Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, ως νέος δήμαρχος της πόλης, είναι σαφές.

Ο Γκρεγκουάρ τερμάτισε τον πρώτο γύρο με 12 πόντους διαφορά από την υποψήφια της δεξιάς Ρασιντά Ντατί. Ο δεύτερος γύρος αναμενόταν δυσκολότερος, αφού άλλοι υποψήφιοι της δεξιάς συνενώθηκαν και στήριξαν Ντατί προκειμένου να βάλουν τέλος στην 25ετή κυριαρχία των Σοσιαλιστών στο Παρίσι.

Ο Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, ένας σοσιαλιστής με μακρά πορεία στην τοπική πολιτική και θιασώτης των χαμηλών τόνων, «τιμά» τη σοσιαλιστική παράδοση και ανακόπτει τα σχέδια των αντιπάλων του.

«Σκέφτομαι τους πιο ευάλωτους ανθρώπους, εκείνους που απόψε θα κοιμηθούν στους δρόμους. Σκέφτομαι τα παιδιά που υποφέρουν. Όλους τους πιο ευάλωτους που έχουν ανάγκη την Αριστερά. Υπάρχουν πολλά να κάνουμε και θα ξεκινήσουμε αύριο το πρωί. Νιώθω τεράστια ευθύνη απέναντι στους Παριζιάνους».

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο 48χρονος Γκρεγκουάρ είχε προειδοποιήσει ότι η Ντατί θα μετέτρεπε την πρωτεύουσα σε «ένα τραμπικό εργαστήριο της συμμαχίας μεταξύ της δεξιάς και της ακροδεξιάς».

Ο Γκρεγκουάρ δήλωσε: «Το Παρίσι θα είναι η καρδιά της αντίστασης ενάντια σε αυτή τη συμμαχία της δεξιάς, η οποία επιδιώκει να μας στερήσει αυτό που θεωρούμε πιο πολύτιμο και εύθραυστο: την απλή χαρά του να ζούμε μαζί».

Η Αν Ινταλγκό, απερχόμενη δήμαρχος, -στο πλευρό της οποίας είχε για χρόνια εργαστεί ο Εμανουέλ Γκρεγκουάρ- δήλωσε: «Το Παρίσι επέλεξε το μέλλον με τη δημοκρατική και πράσινη αριστερά».

Η Ρασίντα Ντατί αναγνώρισε την ήττα της μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων αποτελεσμάτων. Η κάλπη της 22ας Μαρτίου έδειξε σαφή κέρδη για την παραδοσιακή αριστερά και δεξιά, καθώς και μια σημαντική νίκη για την ακροδεξιά στην πόλη της Νίκαιας στη Γαλλική Ριβιέρα. Η ακροδεξιά έχασε σε Τουλόν και Μασσαλία

Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, μια διακριτική φιγούρα με τοπική πολιτική καριέρα

Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση; Το πρώτο μένει να αποδειχθεί. Το δεύτερο είναι βέβαιο, αφού ο Γκρεγκουάρ δεν θα μπορούσε να βρίσκεται σε ιδανικότερη θέση όταν η Ινταλγκό αποφάσισε να μην διεκδικήσει τρίτη θητεία.

Είχε ενταχθεί στο Σοσιαλιστικό Κόμμα το 2002, σε ηλικία 24 ετών, ασχολήθηκε με την πολιτική του Παρισιού και οκτώ χρόνια αργότερα έγινε επικεφαλής του γραφείου του τότε δημάρχου του Παρισιού, Μπερτράν Ντελανοέ.

Στη συνέχεια, ο Γκρεγκουάρ εργάστηκε στο γραφείο του πρωθυπουργού υπό τον σοσιαλιστή πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ.

Εκλέχθηκε για πρώτη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο του Παρισιού το 2014 και έγινε ο πρώτος αντιδήμαρχος της Ιντάλγκο από το 2018 έως το 2024, με αρμοδιότητες σε βασικούς τομείς, όπως ο προϋπολογισμός, οι αστικές πολιτικές και οι δημόσιες υπηρεσίες.

Το 2024, εξελέγη βουλευτής στην Εθνοσυνέλευση και το 2025 ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τη διαδοχή της Ινταλγκό.

«Ένα πλεονέκτημα που έχουμε είναι ότι γνωρίζουμε πολύ καλά τους Παριζιάνους», δήλωσε ο Γκρεγκουάρ στο Associated Press πριν από τις εκλογές.

Θύμα παιδικής κακοποίησης

Η προσωπική ιστορία του Γκρεγκουάρ συγκλόνισε υποστηρικτές και μη. Αποκάλυψε πρόσφατα δημοσίως ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης όταν φοιτούσε στο δημοτικό σχολείο, σε ηλικία 9 έως 10 ετών.

«Αυτή είναι η ιστορία ενός παιδιού που υπέστη σεξουαλική κακοποίηση για αρκετούς μήνες κατά τη διάρκεια εξωσχολικών δραστηριοτήτων σε ένα δημοτικό κολυμβητήριο», δήλωσε ο Γκρεγκουάρ στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter. «Εκείνη την εποχή, δεν μπορούσα να βρω τη δύναμη, τα μέσα ή τις λέξεις για να εκφράσω αυτόν τον πόνο και την οδύνη».

«Το κράτησα κρυφό για δεκαετίες», πρόσθεσε.

Η κακοποίηση παιδιών αποτέλεσε βασικό θέμα της προεκλογικής εκστρατείας στο Παρίσι, καθώς πρόσφατα ήρθαν στο φως αρκετές αναφορές για ενδεχόμενη κακοποίηση σε δημόσια σχολεία του Παρισιού, κάτι που, όπως είπε ο Γκρεγκουάρ, ξύπνησε ξανά τις δικές του μνήμες και μάτωσε ξανά τις πληγές του.

Οι επικριτές του τον κατηγόρησαν ότι δεν έκανε τίποτα για το θέμα. Ο Γκρεγκουάρ δήλωσε ότι από το 2024 δεν ήταν πλέον επικεφαλής του Δημαρχείου.

Ανταγωνισμός στο εσωτερικό της Αριστεράς

Σε επίπεδο δήμου, ο Γκρεγκουάρ ηγήθηκε ενός ευρέος αριστερού-οικολογικού πολιτικού συνασπισμού που περιλάμβανε Σοσιαλιστές, Πράσινους και Κομμουνιστές, αλλά απέκλεισε κάθε συμμαχία με το ακροαριστερό κόμμα «France Unbowed» του βετεράνου ηγέτη Ζαν-Λυκ Μελανσόν.

Το «France Unbowed» ήταν κάποτε παραδοσιακός σύμμαχος άλλων αριστερών κομμάτων. Ωστόσο, η συμμαχία κατέρρευσε όταν πολιτικοί αντίπαλοι κατηγόρησαν τους πολιτικούς του ότι ανέχονταν την αντισημιτική ρητορική.

Ορισμένοι επικριτές κατηγόρησαν επίσης την ακροαριστερά ότι πυροδότησε εντάσεις μετά τον θάνατο ενός ακροδεξιού ακτιβιστή που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στην πόλη της Λυών τον περασμένο μήνα.

Πριν από τον δεύτερο γύρο, η επίσης υποψήφια δήμαρχος Σοφιά Σικιρού πρότεινε να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τον Γκρεγκουάρ εναντίον της Ντατί, αλλά αυτός αρνήθηκε, λέγοντας ότι δεν μοιράζονται τις ίδιες «αξίες».

Η στέγαση, κεντρικός άξονας της πολιτικής του

Ο Γκρεγκουάρ, για τον οποίο το ζήτημα της στέγασης αποτέλεσε κεντρικό θέμα της προεκλογικής του εκστρατείας, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι «το Airbnb είναι εχθρός μου».

«Δεν έχω κανένα πρόβλημα με το να νοικιάζουν οι Παριζιάνοι την κύρια κατοικία τους όταν πηγαίνουν διακοπές. Όμως δεν θέλω ολόκληρες γειτονιές του Παρισιού να αδειάζουν από τους κατοίκους τους επειδή τα διαμερίσματα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη στέγαση τουριστών», δήλωσε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Με το Παρίσι να αποτελεί από καιρό έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο, δεκάδες χιλιάδες διαμερίσματα χρησιμοποιούνται ως τουριστικές ενοικιάσεις αντί να είναι διαθέσιμα για τους Παριζιάνους, είπε ο Γκρεγκουάρ.

Δεσμεύτηκε να δημιουργήσει 60.000 νέες μονάδες κοινωνικής και προσιτής στέγασης ως δήμαρχος.

«Στο Παρίσι αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα με τη Νέα Υόρκη και το Σαν Φρανσίσκο, πόλεις με τις οποίες έχω συνεργαστεί εκτενώς σε αυτά τα ζητήματα», δήλωσε στο AP. «Τι θα συμβεί αν δεν θεσπίσουμε ρυθμίσεις; Η κερδοσκοπία θα οδηγήσει τους κατοίκους να φύγουν».

Ο Γκρεγκουάρ υποσχέθηκε επίσης να καταπολεμήσει τον υπερπληθυσμό σε μέρη όπως το Μουσείο του Λούβρου και τη γειτονιά της Μονμάρτης, προωθώντας λιγότερο επισκέψιμους χώρους και προτρέποντας τους τουρίστες να εξερευνήσουν διαφορετικές τοποθεσίες.

Σε συνέχεια της πολιτικής της προκατόχου του, ο Γκρεγκουάρ υποσχέθηκε να αυξήσει περαιτέρω τον αριθμό των ποδηλατόδρομων και να κάνει τον ποταμό Σηκουάνα πιο καθαρό.

Η διαμάχη με την Ινταλγκό

Ήταν πάρα πολλοί αυτοί που θεωρούσαν τον Εμανουέλ Γκρεγκουάρ φαβορί για τη διαδοχή της Ινταλγκό. Μια διαμάχη μεταξύ των δύο το 2024 παραλίγο να ανατρέψει την υποψηφιότητά του.

«Η Αν Ινταλγκό δεν με υποστήριξε. Έκανε ό,τι μπορούσε για να υπονομεύσει την υποψηφιότητά μου. Δεν είμαι ούτε υποψήφιος της ούτε διάδοχός της», δήλωσε ο Γκρεγκουάρ στον τηλεοπτικό σταθμό Franceinfo τον Φεβρουάριο του 2025 σχετικά με τη διαμάχη, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ωστόσο, ο Γκρεγκουάρ αναγνώρισε τις κοινές τους απόψεις, αλλά είπε ότι η προσέγγισή του είναι «διαφορετική», περιγράφοντας τον εαυτό του ως «διαθέσιμο, προσιτό και πάντα πρόθυμο να ακούσει».

Η Ινταλγκό τάχθηκε τελικά υπέρ της υποψηφιότητας Γκρεγκουάρ, αφού αυτός επιλέχθηκε ως υποψήφιος δήμαρχος από τα μέλη του κόμματος. Υποδέχτηκε τον Γκρεγκουάρ με μια αγκαλιά και ένα τριαντάφυλλο στο Δημαρχείο το βράδυ της Κυριακής (22/03/26) επαινώντας την «πολύ, πολύ όμορφη νίκη» του.

Με πληροφορίες από Politico, The Washington Post, The Guardian