Η Γαλλία θα ανοίξει προξενείο στη Γροιλανδία για να στείλει «πολιτικό μήνυμα», διεμήνυσε σήμερα ο υπουργός εξωτερικών της χώρας Jean-Noël Barrot.

Οι προθέσεις του γάλλου ΥΠΕΞ αναμένονται να ευοδωθούν τον επόμενο μήνα ενώ ο ίδιος δήλωσε ότι σκοπός είναι να σταλεί «πολιτικό μήνυμα» εν μέσω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την Γροιλανδία.

Ο Barrot μιλώντας στον γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό RTL διευκρίνισε ότι η απόφαση για το άνοιγμα του προξενείου ελήφθη το περασμένο καλοκαίρι, όταν ο πρόεδρος Emmanuel Macron επισκέφθηκε τη Γροιλανδία σε μια επίδειξη υποστήριξης, σύμφωνα με το AFP.

Στις 6 Φεβρουαρίου το γαλλικό προξενείο στη Γροιλανδία

«Από την πλευρά μου, πήγα εκεί στα τέλη Αυγούστου για να σχεδιάσω το προξενείο, το οποίο θα ανοίξει στις 6 Φεβρουαρίου», είπε.

«Είναι ένα πολιτικό μήνυμα που συνδέεται με την επιθυμία να έχουμε μεγαλύτερη παρουσία στη Γροιλανδία, συμπεριλαμβανομένου του επιστημονικού τομέα».

«Η Γροιλανδία δεν θέλει να ανήκει, να κυβερνάται… ή να ενσωματωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Γροιλανδία έχει επιλέξει τη Δανία, το ΝΑΤΟ, την (Ευρωπαϊκή) Ένωση», κατέληξε.