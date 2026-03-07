Mια εβδομάδα πριν από τον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών στη Γαλλία, στις 15 Μαρτίου, και δεκατρείς μήνες πριν από τις κρίσιμες προεδρικές εκλογές του Απριλίου 2027, στις οποίες αναμένεται ότι θα είναι υποψήφιος, ο Ζαν Λυκ Μελανσόν, 74 ετών, ηγέτης του ακροαριστερού κόμματος, Ανυπότακτη Γαλλία (LFI), εξακολουθεί να διεκδικεί τη σύγκρουση, ως τη μόνη δυνατή οδό, στο σημερινό πολιτικό τοπίο. «Εγώ είμαι ο θόρυβος και η οργή, η αναταραχή και ο κρότος», διακήρυττε το 2010. Δεκαέξι χρόνια αργότερα, η πολιτική του δεν έχει αλλάξει.

Με το βλέμμα στις προεδρικές εκλογές του 2027

Απώτατος στόχος του Μελανσόν, είναι να περάσει στον δεύτερο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών, απέναντι από τον υποψήφιο της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης (RN), της Μαρίν Λεπέν.

Σήμερα, το κόμμα του αποτελεί μέρος του αντιπολιτευόμενου κεντροαριστερού συνασπισμού, όπου μετέχουν το Σοσιαλιστικό Κόμμα, οι Οικολόγοι και οι Κομμουνιστές, και ο οποίος συστάθηκε, πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου 2024, για να λειτουργήσει ως ανάχωμα στην άνοδο της γαλλικής Ακροδεξιάς.

Σε εκείνη την αναμέτρηση, ο κεντροαριστερός συνασπισμός είχε έλθει πρώτος σε ψήφους. Έκτοτε όμως ο Μελανσόν δεν έπαψε να τορπιλίζει την ενότητα του συνασπισμού και τις πιθανότητες να κυβερνήσει η Κεντροαριστερά στη Γαλλία.

Επίθεση στους μ…ς δημοσιογράφους

Λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία του φοιτητή Κεντέν Ντεράνκ στις 12 Φεβρουαρίου στη Λυόν, ο Μελανσόν ανέπτυξε, στην πολιτική επιθεώρηση Le Nouvel Observateur, το όραμά του για μια «νέα Γαλλία», προκρίνοντας τη σύγκρουση ως πολιτική μέθοδο.

«Ναι, ξέρω ότι είναι πρόκληση», είπε, προσθέτοντας ότι «δεν έχω επιλογή. Επειδή είστε πολύ μ…ς εσείς οι δημοσιογράφοι και δεν μου αφήνετε άλλη επιλογή. Αν δεν κάνω θόρυβο, δεν ενδιαφέρεστε για όσα λέω». Αυτού του τύπου η δυσπιστία έναντι των μέσων ενημέρωσης, θυμίζει πάντως περισσότερο την αντίληψη του αμερικανού προέδρου Τραμπ, για τον Τύπο.

Έκκληση προς τα «εναλλακτικά ψηφιακά ΜΜΕ»

Στις 24 Φεβρουαρίου, ο Μελανσόν παραχώρησε συνέντευξη Τύπου αποκλειστικά για «εναλλακτικά ψηφιακά μέσα», λέγοντας ότι «προσκαλούμε όποιους θέλουμε». Σύμφωνα με τον Τιμπό Μπρυτέν, διευθυντή της οργάνωσης Reporters Sans Frontières, Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα (RSF), «το να επιτρέπεται σε έναν πολιτικό ηγέτη να επιλέγει τους δημοσιογράφους που έχουν το δικαίωμα να καλύψουν ένα γεγονός γενικού ενδιαφέροντος, συνιστά άμεση προσβολή του δικαιώματος των πολιτών στην ενημέρωση». Αυτή η πρωτοβουλία, σε συνδυασμό με τη στάση του Μελανσόν μετά τη δολοφονία του φοιτητή Κεντέν Ντεράνκ, για την οποία συνελήφθησαν ακροαριστεροί ακτιβιστές και δυο συνεργάτες ενός βουλευτού του κόμματός του, ο οποίος στο παρελθόν είχε καταδικαστεί για άσκηση σωματικής βίας, δεν ευνοεί την Ανυπότακτη Γαλλία.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Elabe, το 63% των Γάλλων δηλώνουν ότι θα ψήφιζαν εναντίον της Ανυπότακτης Γαλλίας στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών, ποσοστό υψηλότερο από αυτό που καταγράφεται για το RN (45%). Αυτό ερμηνεύεται ως πρόθεση πολλών ψηφοφόρων να αποτρέψουν την πρόσβαση των υποψηφίων της LFI στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών, στις 22 Μαρτίου.

Σύμφωνα επίσης με έρευνα της CSA για τα μέσα ενημέρωσης CNEWS (τηλεοπτικό δίκτυο), Journal Du Jeudi (εφημερίδα) και Europe 1 (ραδιοφωνικός σταθμός), το 78% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι θα πρέπει να επέλθει ρήξη μεταξύ του Σοσιαλιστικού Κόμματος και της LFI, γεγονός που αποτελεί ένδειξη του διχασμού στη γαλλική Αριστερά.

Δημοσκοπήσεις ενόψει των δημοτικών εκλογών

Για τον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών, όσον αφορά στους μεγάλους δήμους όπως το Παρίσι, τη Λυόν, τη Μασσαλία, το Μπορντό, οι δημοσκοπήσεις δίνουν τα ποσοστά των υποψηφίων της Ανυπότακτης Γαλλίας να κυμαίνονται μεταξύ του 10% (Λυών) και του 15% (Μασσαλία).

Για τον δεύτερο γύρο, οι δημοσκοπήσεις για το δήμο του Παρισιού, εκτιμούν ότι η Ρασιντά Ντατί, μέχρι πρότινος υπουργός Πολιτισμού, και υποψήφια της Κεντροδεξιάς, θα επικρατήσει επί του Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, υποψηφίου των Σοσιαλιστών ενώ και στη Λυόν, ο υποψήφιος της Κεντροδεξιάς, Ζαν-Μισέλ Ολάς, φέρεται ότι θα κερδίσει τον σοσιαλιστή υποψήφιο, Γκρεγκορί Ντουσέ. Σε μικρότερους δήμους της χώρας ωστόσο, η Ανυπότακτη Γαλλία του Μελανσόν θα διαδραματίσει ενδεχομένως ρόλο ρυθμιστή στην εκλογή, η μη, των υποψηφίων δημάρχων της Αριστεράς.

Ασπόνδυλοι Σοσιαλιστές, δηλητηριώδεις Οικολόγοι

Ο Μελανσόν εγκαλείται ότι ριζοσπαστικοποιεί τον δημόσιο διάλογο, ότι διασπά την Αριστερά και ότι τροφοδοτεί την άνοδο της Ακροδεξιάς. Ο ίδιος αποδίδει συστηματικά την ευθύνη στους αντιπάλους του. Αν υιοθετεί σκληρότερους τόνους, λέει, «είναι επειδή τον ώθησαν σε αυτό». Στη συνέντευξή του στο Nouvel Observateur, τακτοποιεί για ακόμη μία φορά, τους λογαριασμούς του με τους εταίρους του στον συνασπισμό της Κεντροαριστεράς: χαρακτηρίζει τους Σοσιαλιστές, «ασπόνδυλους», και τη Μαρίν Τοντελιέ, ηγέτιδα των Οικολόγων, «δηλητηριώδη».

Δεν αποτελεί παράδοξο, συνεπώς, ότι ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας και νυν βουλευτής των Σοσιαλιστών, Φρανσουά Ολάντ, καθώς και πολλοί άλλοι Σοσιαλιστές είναι ιδιαίτερα επικριτικοί απέναντι στην Ανυπότακτη Γαλλία, απορρίπτοντας συμμαχίες μαζί της. Ο Ραφαέλ Γκλικσμάν, ευρωβουλευτής του μικρού κεντρώου κόμματος Place Publique, που συνεργάζεται με τους Σοσιαλιστές, εγκαλεί ευθέως τον Μελανσόν για αντισημιτισμό- και δεν είναι ο μόνος.

Την περασμένη Τρίτη, ο Μελανσόν αναγκάστηκε να ζητήσει, – για πρώτη φορά-, συγγνώμη από τον ευρωβουλευτή, επειδή παραποίησε, αστειευόμενος, το όνομά του Γκλικσμάν που είναι Εβραίος. Ωστόσο ο Ολιβιέ Φορ, ηγέτης των Σοσιαλιστών, παρότι και αυτός επικρίνει τις θέσεις του Μελανσόν, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμαχιών με τους Ανυπότακτους, σε τοπικό επίπεδο, για το δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών.

Για τέταρτη φορά υποψήφιος σε προεδρικές εκλογές

Το 2027, ο Μελανσόν θα διεκδικήσει για τέταρτη φορά την προεδρία της Γαλλίας και σε αυτή την κατεύθυνση, θεωρητικοποιεί την ύπαρξη ενός «τέταρτου μπλοκ», -το οποίο, όπως διατείνεται, θα αποτελείται από τη νεολαία, του κατοίκους των λαϊκών συνοικιών και όσους συνήθως απέχουν από τις εκλογές-, ικανό να ανατρέψει τις παραδοσιακές ισορροπίες.

Σε περίπτωση που βρεθεί αντιμέτωπος με την ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση στον δεύτερο γύρο των προεδρικών, ο Μελανσόν υπολογίζει στη συσπείρωση των «ασπόνδυλων μικροαστών». «Αυτοί θα ψηφίσουν Ανυπότακτη Γαλλία, αν αυτό είναι της μόδας στο Nouvel Observateur ή στη Libération, τρεις ημέρες πριν από τις εκλογές», υποστήριξε με κυνισμό.