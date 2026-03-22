Μία ώρα ύπνου λιγότερη, περισσότερη μέρα το απόγευμα και η καθιερωμένη αλλαγή ρυθμού για εκατομμύρια πολίτες. Η μετάβαση στη θερινή ώρα επιστρέφει και φέτος, φέρνοντας μαζί της μικρές αλλά αισθητές αλλαγές στην καθημερινότητα, από τον ύπνο μέχρι την απόδοση στην εργασία.

Από τα ξημερώματα της Κυριακής 29 Μαρτίου 2026 αλλάζει η ώρα. Συγκεκριμένα, στις 03:00 τα ξημερώματα οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα μπροστά και θα δείξουν 04:00, με αποτέλεσμα οι πολίτες να «χάσουν» μία ώρα ύπνου.

υπνοΤο θερινό ωράριο θα διατηρηθεί μέχρι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, οπότε και θα επανέλθει η χειμερινή ώρα.

Η ευρωπαϊκή «εκκρεμότητα»

Παρά το γεγονός ότι η αλλαγή της ώρας εφαρμόζεται εδώ και χρόνια, το μέτρο εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη από το 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει την κατάργησή της, έπειτα από δημόσια διαβούλευση στην οποία το 84% των Ευρωπαίων πολιτών τάχθηκε υπέρ της μόνιμης εφαρμογής είτε της θερινής είτε της χειμερινής ώρας.

Ωστόσο, η απουσία συμφωνίας μεταξύ των κρατών-μελών έχει «παγώσει» την όποια απόφαση, με αποτέλεσμα το υφιστάμενο καθεστώς να συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Τα υπέρ και τα κατά

Οι επικριτές της αλλαγής ώρας επισημαίνουν ότι η μετάβαση μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στον ύπνο, κόπωση και μειωμένη απόδοση, ιδιαίτερα τις πρώτες ημέρες προσαρμογής. Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι η καθιέρωση μόνιμης ώρας θα μπορούσε να έχει θετικά οικονομικά και περιβαλλοντικά αποτελέσματα.

Από την άλλη πλευρά, όσοι τάσσονται υπέρ της θερινής ώρας τονίζουν ότι προσφέρει περισσότερες ώρες φυσικού φωτός το απόγευμα, γεγονός που ενισχύει την καθημερινότητα, την ψυχαγωγία και τη συνολική ευημερία κατά τους θερινούς μήνες.

Παρά τις αντιπαραθέσεις, η αλλαγή της ώρας παραμένει – τουλάχιστον προς το παρόν – μια σταθερή συνήθεια που κάθε χρόνο επηρεάζει τον ρυθμό ζωής εκατομμυρίων πολιτών.