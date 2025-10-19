Την επόμενη Κυριακή 26 Οκτωβρίου πραγματοποιείται η καθιερωμένη αλλαγή της ώρας από θερινή σε χειμερινή.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η αλλαγή από τη θερινή στη χειμερινή ώρα θα πραγματοποιηθεί την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, στις 04:00 τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου, οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, δηλαδή στις 03:00.

Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας, παρότι εδώ και χρόνια εξετάζεται η κατάργησή της – χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει οριστική απόφαση.

Η χειμερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ έως την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2026, οπότε και θα επανέλθει η θερινή ώρα.