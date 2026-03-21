Κάθε χρόνο, από το – σχεδόν – μακρινό πλέον 1999, γιορτάζεται στις 21 Μαρτίου η Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης. Η συμβολή της Ελλάδας για την καθιέρωσή της, μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα σημαντική.

Από τους πρωτεργάτες για τη θέσπιση του εορτασμού ήταν ο Έλληνας ποιητής ο Μιχαήλ Μήτρας όταν το φθινόπωρο του 1997 έκανε την πρόταση στην Εταιρεία Συγγραφέων. Η ποιήτρια Λύντια Στεφάνου, τότε, πρότεινε την 21η Μαρτίου, την ημέρα της εαρινής ισημερίας.

Το 1999, ο μεγάλος λογοτέχνης, Βασίλης Βασιλικός, ως πρέσβης της Ελλάδας στην UNESCO, εισηγήθηκε με τη σειρά του την καθιέρωση της 21ης Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης με την εισήγησή του να υπερψηφίζεται.

Στο 2026 πια, τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό, η ποίηση, μέσα από μια σειρά εκδηλώσεων όπως της Εταιρείας Συγγραφέων, βρίσκει το χώρο που της αξίζει. Επειδή όμως χωρίς τα βιβλιοπωλεία η ποίηση θα ήταν για λίγους, ζητήσαμε από το Βιβλιοτρόπιο, το Faggoto και το βιλιοπωλείο Αμοργός, να μοιραστούν την αγαπημένη τους συλλογή.

Από το Αγρίνιο στη Λευκάδα και από τη Λευκάδα στην Αμοργό, αυτές είναι οι προτάσεις των βιβλιοπωλείων για την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης.

Βιβλιοτρόπιο | Γιάννης Ρίτσος – Αργά, πολύ αργά μέσα στη νύχτα (εκδ. Κέδρος)

Την πρώτη και την τελευταία σου λέξη την είπαν ο έρωτας και η επανάσταση. Όλη σου τη σιωπή την είπε η ποίηση.

Ο έρωτας και η ανάγκη για αλλαγή καθορίζουν όσα λέμε και όσα ονειρευόμαστε. Η σιωπή μας δεν είναι κενή· είναι γεμάτη σκέψεις, φόβους και επιθυμίες που δεν βρίσκουν πάντα λόγια. Μέσα σε αυτή τη σιωπή γεννιέται κάτι πιο ουσιαστικό, μια εσωτερική ποίηση που μας βοηθά να καταλάβουμε τον εαυτό μας. Το ποίημα αυτό μας θυμίζει ότι ακόμα κι όσα δεν λέγονται έχουν αξία και μπορούν να μετατραπούν σε κάτι όμορφο και αληθινό.

Γιάννης Ρίτσος λοιπόν, από την ποιητική συλλογή «Τα αρνητικά της σιωπής». Τα ποιήματα αυτά περιλήφθηκαν αργότερα στον συγκεντρωτικό τόμο «Αργά, πολύ αργά μέσα στη νύχτα» (1991), εκδόσεις Κέδρος. – Ματίνα Δάμπλια, Βιβλιοτρόπιο (Καζαντζή 25, Αγρίνιο)

Fagotto | Παναγιώτης Ευαγγελίδης – Η μετάφραση της ιαπωνικής ποίησης ή τα ιαπωνικά δεν έχουν κεφαλαία (εκδ. Άγρα)

Το μικρό βιβλιοπωλείο Fagotto της Λευκάδας προτείνει μια πρόσφατη κυκλοφορία των εκδόσεων Άγρα: Η μετάφραση της ιαπωνικής ποίησης ή τα ιαπωνικά δεν έχουν κεφαλαία του Παναγιώτη Ευαγγελίδη.

Ο Παναγιώτης Ευαγγελίδης έχει ζήσει αρκετά χρόνια στην Ιαπωνία και έχει μεταφράσει κάποια από τα πλέον εμβληματικά έργα της Ιαπωνικής λογοτεχνίας όπως Το Εγκώμιο της Σκιάς του Τανιζάκι, τη Χώρα του Χιονιού του Γιασουνάρι κ.ά

Στο προτεινόμενο βιβλίο μας ξεναγεί με ένα συναρπαστικό τρόπο στον μαγικό κόσμο των χαϊκού. Ο Παναγιώτης Ευαγγελίδης αγάπησε αυτή την ξεχωριστή μορφή της ιαπωνικής ποίησης και κατά καιρούς μετέφραζε αυτά τα ποιήματα για την δική του προσωπική ευχαρίστηση χωρίς να υπάρχει πρόθεση έκδοσης. Όπως χαρακτηριστικά γράφει και ο ίδιος: «Η ποίηση εξάλλου μπορεί πάρα πολύ εύκολα να είναι καλύτερη από το σεξ». – Κατερίνα Σκλαβενίτη, Fagotto (Ζακύνθου 7, Λευκάδα)

Αμοργός | Αντώνης Φωστιέρης – Πολύτιμη Λήθη (εκδ. Καστανιώτη)

Διαβάζοντας τη «Πολύτιμη Λήθη» του Αντώνη Φωστιέρη, νιώθω πως ο ποιητής μιλά για πράγματα ανθρώπινα, όπως ο χρόνος, η μνήμη και η απώλεια.

Μου αρέσει ο ήρεμος αλλά ουσιαστικός τρόπος γραφής του, γιατί με βάζει να σκεφτώ πιο βαθιά όσα συχνά προσπερνάμε. Θα έλεγα πως είναι η αγαπημένη μου ποιητική συλλογή. – Μοσχούλα Παρασκευοπούλου, Bιβλιοπωλείο Αμοργός (Κατάπολα, Αμοργός)