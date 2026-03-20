Τα έζησε… όλα στο T-Center ο Παναθηναϊκός! Το «τριφύλλι» είχε κακό πρόσωπο σε μεγάλα διαστήματα, αλλά… δάγκωνε όταν έπρεπε και είδε τον Ναν να παίρνει στην πλάτη του την ομάδα με 13 πόντους μόνο στην τελευταία περίοδο.

Οι «πράσινοι» πήραν μια νίκη… ΟΑΚΑ, κάνοντας τον κόσμο τους να τους αποθεώσει λίγα λεπτά αφού γιούχαρε με απογοήτευση. Εξαιρετικό παιχνίδι έκανε και ο Χέιζ Ντέιβις, ενώ γενικά λειτούργησε εξαιρετικά το σχήμα με τα δύο τεσσάρια.

Προβάδισμα από την αρχή για τον Ερυθρό

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με εναλλαγές στο προβάδισμα και πολύ μικρές διαφορές. Το παιχνίδι είχε γενικά ταχύτητα, αλλά δε το εκμεταλλευόταν κανείς. Στο τέλος ο Μπάτλερ έβαλε δύο τρίποντα και το δεκάλεπτο έκλεισε στο 20-27.

Το σερί σταμάτησε στο 20-29, αλλά το τριφύλλι συνέχισε να δυσκολεύεται αμυντικά ειδικά κόντρα στον Μπάτλερ. Με υπομονή, η διαφορά έπεσε στους τρεις (30-33) και ο Ομπράντοβιτς αναγκάστηκε να καλέσει τάιμ άουτ.

Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός μπροστά δεν πέρασε ποτέ. Είχε αισθητά προβλήματα στην άμυνα, δεν είχε σταθερότητα στην επίθεση και πήγε στα αποδυτήρια με το σκορ στο 41-48.

Ο Χέιζ Ντέιβις ανέλαβε ανέλαβε ευθύνες, μείωσε, αλλά οι Σέρβοι έμεναν μπροστά. Ο ΠΑΟ μείωσε στους δύο, ο Μπάτλερ ανέλαβε ξανά και η διαφορά μεγάλωσε ξανά. Το τάιμ άουτ του Αταμάν δε βελτίωσε την κατάσταση και ο Ερυθρός πήγε στους δώδεκα. Οι αποδοκιμασίες ακούγονταν σε όλο το ΟΑΚΑ και… νέο τάιμ άουτ. Με ένα γρήγορο 5-0 στο τέλος της περιόδου μείωσε στους επτα.

Βρήκε τη λύση στο σμολ μπολ

Η λύση ήταν το σμολ μπολ με δύο τεσσάρια! Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον κόσμο του, άνοιξε το γήπεδο, βρήκε τρίποντα και επέστρεψε για τα καλά, με τον Ομπράντοβιτς να καλεί τάιμ άουτ στο +2.

Οι Σέρβοι ήταν πλέον εκείνοι που τα έκαναν όλα λάθος σε επίθεση, άμυνα και ριμπάουντ. Ενα τρίποντο του Ναν στα 6:28 από το τέλος έβαλε τον ΠΑΟ μπροστά μετά από ώρα. Το παιχνίδι είχε γίνει… κατηφόρα, με το ΟΑΚΑ πλέον να υποστηρίζει με τρομερή ένταση τους πράσινους.

Ο Ναν έκανε απίστευτα πράγματα. Με δεύτερο κρεμασμένο τρίποντο έδωσε διαφορά τεσσάρων, ενώ λίγο αργότερα έφτασε και τους πέντε. Ο Ερυθρός μείωσε ξανά στον πόντο, ενώ ο Χουάντσο απάντησε με τρόποντο.

Οι Σέρβοι βιάζονταν, ο Παναθηναϊκός όχι και η διαφορά μεγάλωσε περαιτέρω, φτάνοντας τους επτά στο τελευταίο δίλεπτο. Ο Μπάτλερ απάντησε με τρίποντο, αλλά ο Ναν ήταν απλά ασταμάτητος. Αστοχες επιθέσεις από αμφότερες τις πλευρές και… τέλος.

Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας 82-74

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-27, 41-48, 55-62, 82-74

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν 7 (1/3 τρίποντα, 4/4 βολές), Σλούκας (0/3 σουτ, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Χέιζ-Ντέιβις 20 (4/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Ρογκαβόπουλος 13 (4/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/2 βολές), Γκραντ 9 (3/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ναν 19 (5/6 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 6 λάθη), Λεσόρ 3 (0/1 δίποντο, 3/4 βολές), Φαρίντ 6 (2/2 δίποντα, 2/2 βολές), Ερνανγκόμεθ 5 (1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ), Μήτογλου

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Ομπράντοβιτς): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 9 (3/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Μπάτλερ 15 (3/5 δίποντα, 3/13 τρίποντα, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Κάλινιτς 2, Ντόμπριτς 3 (1), Ριβέρο 5 (4 ριμπάουντ), Μπόλομποϊ 12 (5/7 δίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Νουόρα 9 (2/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/4 βολές), Οτζελέγε 4 (2/6 σουτ, 5 ριμπάουντ), Μονέκε 12 (3/3 δίποντα, 6/7 βολές, 7 ριμπάουντ), Ντος Σάντος 3 (1)