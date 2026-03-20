Σε σύλληψη μετατράπηκε η προσαγωγή άνδρα, ο οποίος οδηγήθηκε νωρίτερα στην Ασφάλεια Βέροιας στο πλαίσιο της έρευνας για την βάναυση επίθεση σε βάρος 24χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι τη χτύπησε έπειτα από μεταξύ τους διένεξη. Όπως υποστήριξε ενώπιον των Αρχών, δεν διατηρούσαν σχέση, αλλά ήταν φίλοι που κατέληξαν σε έντονο καβγά, κατά τη διάρκεια του οποίου της επιτέθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι οι Αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του υπόπτου τα ξημερώματα της Παρασκευής 20 Μαρτίου, στο πλαίσιο της διερεύνησης του άγριου ξυλοδαρμού της 24χρονης.

Το χρονικό

Η νεαρή βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη και χωρίς τις αισθήσεις της σε πιλοτή πολυκατοικίας, φέροντας πολλαπλά χτυπήματα κυρίως στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Βέροιας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου παραμένει διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται εξαιρετικά σοβαρή, ενώ οι γιατροί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προκύψουν σοβαρές και μόνιμες επιπλοκές.