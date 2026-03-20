Με σημερινή απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν αιτήματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου κηρύσσεται σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας.

Η εν λόγω Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας εκδίδεται λόγω επαπειλούμενου κινδύνου εξάπλωσης της ζωονόσου του αφθώδους πυρετού, η οποία αρχικά εμφανίστηκε στην Δημοτική Ενότητα Πελόπης, προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσες δράσεις όπως αυτές προβλέπονται στο Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση των ασθενειών και θα συμβάλουν στην αποτροπή εξάπλωσης της νόσου.

Με πρωτοβουλία του δημάρχου Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχη Βέρρου, ο δήμος προχωρά σε δράσεις προκειμένου συνδράμει, όσο μπορεί, τους σκληρά δοκιμαζόμενους κτηνοτρόφους της περιοχής.

Παρήγγειλε ήδη 150 συσκευασίες των πέντε κιλών (που διαλύονται σε ένα τόνο νερό ή κάθε μία) απολυμαντικών, προκειμένου να προμηθευτούν οι κτηνοτρόφοι με τα απαραίτητα υλικά για την απολύμανση των κτηνοτροφικών τους εκμεταλλεύσεων.

«Δεν κοιτάμε άπραγοι την συμφορά που μας έχει βρει. Έπεται και συνέχεια», δήλωσε σχετικά ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου.