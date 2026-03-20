Για απόπειρα ανθρωποκτονίας διώκεται ο 20χρονος που φέρεται ως υπαίτιος για τον βαρύ τραυματισμό της 24χρονης, το βράδυ της περασμένης Τρίτης, στη Βέροια. Εις βάρος του εκδόθηκε ένταλμα από την ανακρίτρια Βέροιας σε εκτέλεση του οποίου συνελήφθη και κρατείται για να απολογηθεί ενώπιόν της.

Οι Αρχές φαίνεται πως έφτασαν στα ίχνη του από το κινητό τηλέφωνο της παθούσας και τον προσήγαγαν αρχικά ως ύποπτο. Εξεταζόμενος από στελέχη της Ασφάλειας Βέροιας φέρεται να ομολόγησε ότι χτύπησε την 24χρονη πάνω σε καβγά, ανταποδίδοντας – κατά τους ισχυρισμούς του – χτυπήματα που δέχθηκε από τη γυναίκα.

Ο ίδιος, κατά πληροφορίες, συνδέεται φιλικά με την 24χρονη και είχε συναντηθεί μαζί της, όταν ξέσπασε ο φερόμενος καβγάς. Η γυναίκα εντοπίστηκε από περιοίκους πεσμένη στο έδαφος σε πυλωτή πολυκατοικίας, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης και η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται κρίσιμη.