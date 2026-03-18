Παλιά palazzo και φρούρια, άδεια εργοστάσια ακόμη και εγκαταλελειμμένα νοσκομεία μετατρέπονται, χάρη σε ταλαντούχους αρχιτέκτονες και designers σε πανέμορφα μπουτίκ ξενοδοχεία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κάποια διατηρούν την γοητεία του αυαθεντικού, αφήνοντας πολλά παό τα παλιά στοιχεία του κτίσματος να παραμείνουν αυτούσια ή ελαφρώς πειραγμένα, ενώ άλλα αποτελούν ολοκαίνουργια έργα που αναδιαμορφώνουν το προφίλ της περιοχής.

Και παρόλο που μιλάμε για αισθητική και σχέδιο, οι άνθρωποι του Tablet (όμιλος ξενοδοχείων), συμπεριέλαβαν και κριτήρια που έχουν να κάνουν με τις υπηρεσίες και το ανθρώπινο στοιχείο των χώρων διαμονής που επέλεξαν για τη λίστα τους με τα 16 νέα ξενοδοχεία με το καλύτερο design.

Η Ελλάδα κάνει την εμφάνισή της δύο φορές στη λίστα, τη μία με νησιωτικό και την άλλη με ηπειρωτικό προορισμό. Πρόκειται για το MANNA στα Μαγούλιανα της Αρκαδίας και για το Divine Cave Experience στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης από την άλλη.

Ας ρίξουμε μια ματιά σε αυτά καθώς και στα υπόλοιπα 14 σχέδια που ξεχώρισαν και γιατί, όπως τα διαβάσαμε στο περιοδικό Forbes, ξεκινώντας από τα ελληνικά.

MANNA Arcadia, Ελλάδα

Κάποτε λειτουργούσε ως νοσοκομείο για τραυματισμένους στρατιώτες, αλλά πλέον αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά καταφύγια της Ελλάδας. Το MANNA Arcadia βρίσκεται ψηλά στα δάση της Πελοποννήσου, στα Μαγούλιανα που είναι το ψηλότερο κατοικημένο χωριό της Αρκαδίας. Πρωτοάνοιξε τη δεκαετία του 1920 ως σανατόριο και στη συνέχεια παρέμεινε άδειο για πολλά χρόνια. Πρόσφατα, ειδικοί, συμπεριλαμβανομένων αρχαιολόγων, βοήθησαν στην αποκατάστασή του, διατηρώντας την ιστορική του γοητεία και προσθέτοντας ταυτόχρονα τις ανέσεις ενός κομψού αλπικού καταλύματος, όπου οι επισκέπτες περιβάλλονται από έλατα και μονοπάτια πεζοπορίας.

Divine Cave Experience, Ελλάδα

Πολλά νέα ξενοδοχεία κατά μήκος των ακτών της Ευρώπης εναρμονίζονται τόσο καλά με το τοπίο τους που μοιάζουν να αποτελούν φυσικό κομμάτι του. Αυτό το ξενοδοχείο στο Ημεροβίγλι είναι λαξευμένο απευθείας μέσα στους ηφαιστειακούς βράχους της Σαντορίνης. Κάθε μία από τις δέκα σουίτες είναι τοποθετημένη μέσα στον βράχο και έχει τη δική της ιδιωτική βεράντα με θέα στην καλντέρα. Το υπόγειο σπα ενισχύει την αίσθηση της σπηλιάς, κάνοντας τη διαμονή να φαίνεται απόλυτα φυσική και πολυτελής.

Kástu by Pajta, Ουγγαρία

Όπως συμβαίνει με πολλά από τα πιο ενδιαφέροντα νέα ξενοδοχεία της Ευρώπης, έτσι και το Kástu by Pajta, βρίσκεται μακριά από τις μεγάλες πόλεις, όπου ο σχεδιασμός τους ταιριάζει φυσικά με το τοπίο γύρω τους. Στα ατού του το βραβευμένο με αστέρι Michelin εστιατόριό του που έγινε γνωστό διεθνώς για την εστιασμένη στις πρώτες ύλες κουζίνα του, εμπνευσμένη από την περιοχή. Η ίδια προσέγγιση διαμορφώνει και την εμπειρία διαμονή, καθώς ο αρχιτέκτονας, Γκαμπόρ Νάγκ δημιούργησε επτά απλές καμπίνες που αντικατοπτρίζουν τις τοπικές παραδόσεις και εντάσσονται φυσικά στην ύπαιθρο.

Harmony Seljalandsfoss, Ισλανδία

Aπέχει μόλις δέκα λεπτά από τον διάσημο καταρράκτη της Ισλανδίας, αλλά μοιάζει με έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. Υπάρχουν μόνο δύο καταλύματα, σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους για να διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα. Το καθένα είναι ένα μοντέρνο γυάλινο σπιτάκι που αναδεικνύει το δραματικό τοπίο της Ισλανδίας, ενώ ακόμη και τα ταβάνια των υπνοδωματίων είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να παρακολουθούν το Βόρειο Σέλας από το κρεβάτι τους.

Bethlen Estates, Ρουμανία

Περισσότερο αποτελεί ένα χωριό, παρά ένα απλό ξενοδοχείο, αφού οι δημιουργοί του δεν επικεντρώθηκαν σε ένα μόνο κτίριο, αλλά αναβίωσαν αρκετές ιστορικές δομές σε μια γωνιά της Τρανσυλβανίας. Το Depner House, το Caretaker’s House και το Corner Barn υποδέχονται πλέον επισκέπτες και προσφέρουν μια εμπειρία βαθιά συνδεδεμένη με την τοπική κληρονομιά.

Casa Newton, Ιταλία

Η γοητεία της υπαίθρου της Τοσκάνης αποκτά εδώ μια παιχνιδιάρικη, μοντέρνα όψη. Με την πρώτη ματιά, το Casa Newton μοιάζει με μια κλασική μονάδα που εστιάζει στον αγροτουρισμό. Αν κοιτάξετε όμως πιο προσεκτικά, θα παρατηρήσετε ένα πολυσυλεκτικό στυλ που περιλαμβάνει μια κατακόκκινη αγροικία, vintage ομπρέλες και σχεδιαστικές πινελιές του μεσαίωνα.

Quinta Nova, Πορτογαλία

Ένα ιστορικό οινοποιείο που ανανεώθηκε για να προσφέρει μια αίσθηση ηρεμίας και μοντερνισμού. Με θέα στους αναβαθμισμένους αμπελώνες της κοιλάδας Ντούρο, το κτήμα συνδυάζει την αρχική του αρχιτεκτονική με εσωτερικούς χώρους από τον Λουίς Μιγκέλ Ολιβέιρα και το Studio Astolfi. Ανοιχτόχρωμα ξύλινα πατώματα, έπιπλα μεσαιωνικά και ένα σπα με γυάλινους τοίχους δημιουργούν ένα γαλήνιο μείγμα παλαιού και νέου.

Casas da Quinta de Cima, Πορτογαλία

Παλιά αγροτόσπιτα μεταμορφώθηκαν σε μια ήσυχη και χαλαρωτική απόδραση στο Αλγκάρβε. Η ιδιοκτησία παραμένει στην ίδια οικογένεια για γενιές. Τώρα, προσφέρει εννέα σουίτες με δάπεδα από τερακότα, οροφές από λυγαριά και μαρμάρινα λουτρά. Κάθε σουίτα έχει τη δική της βεράντα με θέα σε περιβόλια με πορτοκαλιές και αβοκάντο.

Mamula Island, Μαυροβούνιο

Κάποτε φρούριο του 19ου αιώνα, πλέον αποτελεί ένα ήσυχο καταφύγιο στην Αδριατική, όπου η πρόσβαση γίνεται μόνο με σκάφος. Συνδυάζει παλιά πέτρινα κτίρια με μοντέρνα εσωτερικά. Το σπα, η παραλία και οι αρκετές πισίνες προσφέρουν άνεση και χαλάρωση στο ιστορικό περιβάλλον.

Hotel César, Ισπανία

Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο ήταν κάποτε το σπίτι του γλύπτη Σέζαρ Μανρίκε και το μεγαλύτερο του προσόν είναι ότι έχει εναρμονιστεί πλήρως με τη φύση γύρω του. Φυσικά υλικά, απλά χρώματα και τέλεια τοποθετημένα παράθυρα φέρνουν το ηφαιστειακό τοπίο του νησιού στο εσωτερικό.

Nusfjord Village & Resort, Νορβηγία

Στα νησιά Λοφότεν, ολόκληρο το ψαροχώρι λειτουργεί ως ξενοδοχείο. Το Nusfjord είναι ένας από τους παλαιότερους οικισμούς της Νορβηγίας και οι κόκκινες ξύλινες καμπίνες «rorbuer» ήταν κάποτε τα σπίτια των ψαράδων μπακαλιάρου. Τώρα, έχουν αποκατασταθεί προσεκτικά, διατηρώντας τον ναυτικό χαρακτήρα του χωριού.

Sir Prague, Τσεχία

Στις ευρωπαϊκές πόλεις, οι σχεδιαστές μεταμορφώνουν ιστορικά κτίρια σε boutique ξενοδοχεία που αντανακλούν τον χαρακτήρα των τοπικών γειτονιών. Στεγασμένο σε ένα κτίριο του 19ου αιώνα δίπλα στον ποταμό Μολδάβα, το Sir Prague είναι εμπνευσμένο από το γοτθικό στυλ και τον τσεχικό κυβισμό. Η σχεδιάστρια Λίντα Μπορονκάι ζωντανεύει αυτές τις επιρροές σε εσωτερικούς χώρους που αντανακλούν το πνεύμα της πόλης.

Palazzo Talìa, Ιταλία

Ένα ρωμαϊκό παλάτσο που παλαιότερα ήταν σχολείο, επανεφευρέθηκε εμπνευσμένο από το δημιουργικό όραμα ενός κινηματογραφιστή. Το Palazzo Talìa στεγάζεται σε ένα αποκατεστημένο κτίριο του 16ου αιώνα και αναδεικνύει το στυλ του σκηνοθέτη Λούκα Γκουαντανίνο. Κάθε χώρος έχει μεταμορφωθεί σε σκηνικό με πλούσιο, μπαρόκ στυλ.

La Manufacture Royale de Lectoure, Γαλλία

Ένα παλιό βιομηχανικό βυρσοδεψείο από το 1754 μεταμορφώθηκε σε κομψό καταφύγιο. Μετά από τέσσερα χρόνια αποκατάστασης, το κτίριο διαθέτει πλέον τοίχους με ασβεστοκονίαμα σε προσαρμοσμένα χρώματα και προσεκτικά επιλεγμένα εσωτερικά στοιχεία. Ο σχεδιασμός διατηρεί μέρος του βιομηχανικού του χαρακτήρα, κάνοντας ταυτόχρονα τον χώρο να φαίνεται πιο μαλακός και φιλόξενος.

Experimental Chalet Val d’Isère, Γαλλία

Αυτό το χιονοδρομικό κατάλυμα δίνει την ίδια αξία στο design όσο και στο σκι. Το Experimental Group επανασχεδίασε το κλασικό αλπικό ξενοδοχείο με εσωτερικούς χώρους από την Ντοροτέ Μεϊλιτσόν. Ο σχεδιασμός συνδυάζει παραδοσιακά χαρακτηριστικά σαλέ με πινελιές εμπνευσμένες από την αρχιτεκτονική των αμερικανικών εθνικών πάρκων.

Grand Hotel Bellevue, Ηνωμένο Βασίλειο

Το Grand Hotel Bellevue δείχνει ότι μπορεί κανείς να ανακαλύψει κορυφαίο σχεδιασμό και πέρα από το Μέιφερ. Το ξενοδοχείο, χτισμένο το 1800, στεγάζεται σε ένα βικτοριανό αρχοντικό με θέα στην πλατεία Νόρφοκ. Οι εσωτερικοί του χώροι σχεδιάστηκαν από τον Φαμπρίτσιο Κασιράγκι. Το μπαρ ξεχωρίζει με τα προσαρμοσμένα κεντήματα από το brand μόδας BODE.

Πηγή: Forbes