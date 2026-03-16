Απεργία διαρκείας ξεκινούν από αύριο Τρίτη 17 Μαρτίου στις έξι το πρωί οι οδηγοί ταξί, ενώ έχουν προγραμματίσει και πορεία στη Βουλή σύμφωνα με όσα είπε σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά 90.1 ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος.

«Υπάρχει απογοήτευση και αγανάκτηση από το υπουργείο και από όλη την κυβέρνηση που στόχος και σκοπός τους είναι να εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα για να μας πάρουν τη δουλειά. Ο ορισμός της διαπλοκής στην πολιτική. Μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου θα κάνουμε απεργία, μπορεί να διαρκέσει τρεις-τέσσερις μέρες και βλέπουμε γιατί μετά θα έχουμε μεγάλους αγώνες ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο» είπε χαρακτηριστικά.

Όταν ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ ερωτήθηκε αν θα αποκλείσουν τα αεροδρόμια ο κ. Λυμπερόπουλος είπε: « Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε ότι η πολιτεία νομοθετεί ουσιαστικά την κατάργηση της δημόσιας μεταφοράς και την δίνει σε ιδιωτικά συμφέροντα! Τι άλλο μπορεί να κάνει ο επαγγελματίας που του κλέβουν την δουλειά και του βάζουν όρους λειτουργίας που είναι φασιστικοί, να μην πω “χουντικοί” και θέλουν να λέγονται δημοκρατία.

«Η απεργία διαρκείας ξεκινάει από αύριο το πρωί στις 6 και θα κρατήσει μέχρι να ψηφιστεί ο νόμος» ανέφερε. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν πρόκειται να έρθει προς ψήφιση στη Βουλή πριν τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.