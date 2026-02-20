Η Έλενα Φυντανίδου, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή τι διεκδικούν οι οδηγοί ταξί μέσω των απεργιών που πραγματοποιούν. Τι απαντά η κυβέρνηση και τι θα κρίνει τη συνέχεια των κινητοποιήσεων.

Στο podcast με τίτλο « Τι συμβαίνει με τα ταξί» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:18 Οι παρατεταμένες κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί και η κλιμάκωσή τους.

1:26 Τα αιτήματα των οδηγών ταξί και τα σημεία διαφωνίας τους με την κυβέρνηση.

2:42 Η έλλειψη σε βασικές υποδομές για τη στροφή των επαγγελματικών αυτοκινήτων στην ηλεκτροκίνηση.

3:38 Τα μικρά τουριστικά λεωφορεία απειλούν τους επαγγελματίες οδηγούς: Τι ζητούν.

5:11 Τι ρόλο παίζει το ποινικό μητρώο στην έκδοση ειδικής άδειας οδήγησης ταξί.

6:44 Τι στάση τηρεί το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

7:18 Πόσο πιεστικές είναι για την κοινωνία και την κυβέρνηση οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί.

