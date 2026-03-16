Την ώρα που οι εικόνες από κάμερες ασφαλείας συγκλονίζουν, με το 20χρονο θύμα να καταρρέει δίπλα από κάδο στην Καλαμαριά λίγα μόνο μέτρα από τους φίλους του, στο «Live News» μιλούν για πρώτη φορά στενοί συγγενείς του δολοφονημένου νεαρού αλλά και ένας θείος του 23χρονου που κατηγορείται για το έγκλημα.

«Τόσο καλό παιδί…»

Ο 20χρονος Κλεομένης κατέρρευσε μέσα σε μία λίμνη αίματος το βράδυ της περασμένης Πέμπτης και άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο. Στα χέρια των αστυνομικών βρίσκεται τόσο ο 23χρονος που τον μαχαίρωσε, όσο και ένας 19χρονος φίλος του θύματος, που έζησε τη φονική επίθεση.

«Τόσο καλό παιδί, δεν υπάρχει καλύτερο. Ήταν καλό παιδί. Δεν υπήρχε. Λάτρευε τους πάντες, έκλαιγε για όλους. Όλοι τον αγαπούσαν», λέει η γιαγιά του 20χρονου.

Ο θείος του φερόμενου ως δράστη υποστηρίζει στο «Live News» πως ο ανιψιός του βρισκόταν σε άμυνα. Αναγκάστηκε να επιτεθεί, όπως λέει, για να σώσει τη δική του ζωή.

«Τον χτύπησαν βάναυσα και μάλιστα τον χτύπησαν και στο κεφάλι με ένα ιδιαίτερο, σιδερένιο αντικείμενο διότι έχει πολλά χτυπήματα στο κεφάλι. Πραγματικά σας μιλάω και να μην το βλέπει ο κόσμος ως μία αιτιολογία. Ο ανιψιός μου θα ήταν σίγουρα το θύμα. Ένα λεπτό γύρισε και εμφανίστηκε ως θύτης, χωρίς να αποποιούμαστε την πράξη την οποία καταδικάζουμε».

Πώς όμως βρέθηκε το μαχαίρι στα χέρια του 23χρονου; Ο ίδιος ανέφερε σε αστυνομικούς πως έπεσε στον δρόμο από τα άτομα που του έκαναν επίθεση. Ο θείος του δίνει μία διαφορετική εκδοχή.

«Το μαχαίρι το είχε ο αδερφός μου, νομίζω ταπεινά, όταν παραθερίζαμε και ψαρεύαμε ερασιτεχνικά, είχε ένα μαχαιράκι με 4 εκατοστά για τις πετονιές που κόψαμε. Είναι ένα εργαλείο χρηστικό. Ο … όμως, δεν πήγε με αυτό το εργαλείο για να ασκήσει βία. Αμύνθηκε βλέποντας ότι πεθαίνει και χρησιμοποίησε αυτό το μαχαιράκι».

Ο θείος του κατηγορούμενου για τη δολοφονία, υποστηρίζει πως ο ανιψιός του δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα με τη συμπεριφορά του. Πιθανολογεί πως έδρασε εκείνα τα δευτερόλεπτα ενστικτωδώς υπό το καθεστώς φόβου και πανικού.

«Κλαίμε και για το παιδί μας, κλαίμε και για το παιδί που χάθηκε γιατί ήταν και δικό μας παιδί. Αυτό, θέλω να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν έχουμε με κανέναν να κάνουμε τίποτα. Είμαστε άνθρωποι με λευκό ποινικό μητρώο. Ο ανιψιός μου σίγουρα ερχόταν από μία προσωπική έξοδό του και του όρμησαν, μία παρέα. Αυτό ήταν μία πρόθεση, για ποιον λόγο δεν το ξέρω».

Οι ισχυρισμοί μελών της οικογένειας του 23χρονου, προκαλούν οργή στους στενούς συγγενείς του θύματος.

«Έχω εκνευριστεί αφάνταστα πολύ γιατί προσπαθούν όλοι να βγάλουν Άγιο τον φονιά και το αγόρι μου να τον βγάλουν ότι ήταν… Ήταν τόσο καλό παιδί, δεν μάλωσε ποτέ. Δεν μπήκε ποτέ σε καμία φασαρία».

Μία σειρά από ερωτήματα πάντως παραμένουν. Τι κρύβει η δολοφονία του 20χρονου νεαρού; Επρόκειτο για οπαδικό επεισόδιο που κατέληξε σε τραγωδία; Ποιος ξεκίνησε τη συμπλοκή που είχε σαν αποτέλεσμα να χαθεί η ζωή ενός νέου παιδιού; Μπορεί το έγκλημα να σχετίζεται με τη συμμετοχή του θύματος σε ομάδα αυτόκλητων τιμωρών για παιδεραστές που δραστηριοποιήθηκαν τους τελευταίους μήνες; Το κάθε στοιχείο εξετάζεται με προσοχή.

«Τους επιτέθηκαν πολλά άτομα. Δέκα; Είχαν μαχαίρια, ξύλα, το πρόλαβαν το αγόρι μου, το χτύπησαν με μαχαίρι μεγάλο. Στην πλάτη, στην καρδιά ακριβώς. Μία μαχαιριά και μία κάτω από τα πλευρά. Δεν πήγε το παιδί λίγα μέτρα και έπεσε με τα μούτρα κάτω», λέει ο παππούς του θύματος.

Η ιατροδικαστική

Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι το θύμα δέχτηκε τη μοιραία μαχαιριά στην καρδιά. Στα βίντεο φαίνεται να προσπαθεί να απομακρυνθεί με τους φίλους του, με δυσκολία.

«Ήξεραν ότι ήταν ΠΑΟΚ και μάλλον οπαδικά έγιναν αυτά τα πράγματα. Καρτέρι του είχαν. Ήταν με την καλή έννοια, αθώο πλάσμα, δεν ήταν πονηρό. Αν ήταν πονηρό, θα έφευγε, θα έτρεχε», λέει ο παππούς του.

Ο 23χρονος, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ανακρίτριας.

«Πρέπει να πρυτανεύσει η λογική και πρέπει να πρυτανεύσει το σωστό και το δίκαιο και όποιος φταίει, να του αποδοθεί η ανάλογη ποινή», λέει ο θείος του φερόμενου ως δράστη.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται, το υλικό που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας αναλύεται με προσοχή και οι μαρτυρίες εξετάζονται σχολαστικά, σε μία προσπάθεια να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια και να εντοπιστούν οι νεαροί που ήταν παρόντες στο έγκλημα και για την ώρα διαφεύγουν.

Συγκλονίζει φωτογραφία του 20χρονου τέσσερα χρόνια πριν

Συγκλονίζει μια φωτογραφία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ, Κλεομένη, που έχασε τη ζωή του μαχαιρωμένος άγρια στην Καλαμαριά, η οποία κάνει τις τελευταίες ώρες το γύρο του διαδικτύου και απεικονίζει τον ίδιο μαζί με συμμαθητές του στο 2ο Λύκειο Συκεών να κρατούν πανό πριν από 4 χρόνια για τον δολοφονημένο οπαδό του Άρη, Άλκη Καμπανό.

Η ανάρτηση με την συγκλονιστική φωτογραφία έγινε από τον εκπαιδευτικό Γιάννη Λαθήρα.

Στην ανάρτησή του ο κ. Λαθήρας γράφει:

«Μια συγκλονιστική κίνηση των μαθητών του 2ου λυκείου Συκεών πριν 4 χρόνια. Συγκίνηση κι ελπίδα! Να τελειώνουμε μ αυτή την τρέλα..

Αλίμονο όμως. Τι τραγικό παιχνίδι της μοίρας ήταν αυτό;

Το παιδί με τα χρώματα του ΠΑΟΚ που κρατά το πανό για τον Άλκη του ΑΡΗ είναι ο Κλεομένης !

Μαθητής μας και στο 1ο γυμνάσιο Συκεών.

Δολοφονήθηκε στα 20 του χρόνια !

Σήμερα τον αποχαιρετήσαμε σε ατμόσφαιρα αρχαίας τραγωδίας.

Αβάσταχτος πρώτα απ΄όλα ο πόνος των συγγενών , μα και των φίλων, των δασκάλων του, κόσμος αμέτρητος…

Πολύ φοβάμαι ότι ούτε ο Κλέο θα είναι ο τελευταίος…

Ως πότε θα χάνουμε τόσο άδικα τα παιδιά μας ;

Τι σάπια κοινωνία τους παραδίνουμε;

Πόσο λυπάμαι και πόσο ντρέπομαι…».