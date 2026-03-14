Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία ασκήθηκε σε βάρος του 23χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά.

Ενώπιον του εισαγγελέα ποινικής διωξης ο νεαρός ισχυρίστηκε για άλλη μία φορά ότι βρίσκονταν σε άμυνα έπειτα από επίθεση που δέχτηκε από το θύμα και άλλα δύο άτομα σε κοντινή απόσταση από το σπίτι του.

Η στιγμή της προσαγωγής του 23χρονου στο εισαγγελέα

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δε γνώριζε το θύμα και τα άλλα δύο άτομα που του επιτέθηκαν.

Επιπλέον από την εισαγγελέα ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακεκριμένη περίπτωση σωματικής βλάβης από κοινού με βάση τον Αθλητικό Νόμο και κατοχή αντικειμένου που μπορεί να προκαλέσει σωματική βλάβη, με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του Αθλητικού Νόμου σε βάρος άλλων δύο ατόμων που φέρονται να επιτέθηκαν μαζί με το θύμα εναντίον του 23χρονου το βράδυ της περασμένης Πέμπτης.

Οπαδικό υπόβαθρο βλέπει η Εισαγγελία

Από τις εισαγγελικές αρχές κρίνεται ότι το επεισόδιο έχει οπαδικό υπόβαθρο καθώς σύμφωνα πι διώξεις που ασκήθηκαν περιλαμβάνουν αδικήματα που τιμωρούνται με βάση τις διατάξεις του Αθλητικού Νόμου.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές η δικογραφία περιλαμβάνει στοιχεία που δίνουν σαφή εικόνα για το πώς εκτυλίχθηκε το περιστατικό και προκύπτει ότι το θύμα και άλλα τουλάχιστον δύο άτομα είχαν στήσει “ενέδρα” στον 23χρονο κάτω από το σπίτι του. Επίσης στη δικογραφία περιλαμβάνεται μια κρίσιμη μαρτυρία ενός ατόμου που είδε το επεισόδιο και το περιέγραψε στις αρχές με κάθε λεπτομέρεια.

Ο 23χρονος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και πήρε προθεσμία για να προετοιμάσει την υπεράσπιση του.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης του στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία διαπιστώθηκε ότι ο 23χρονος φέρει θλαστικά τραύματα και κακώσεις ενώ φέρει και ράμματα στο κεφάλι.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τον θάνατο του 20χρονου

Όπως δήλωσε η ιατροδικαστής Ελένη Ζαγγελίδου, η οποία ορίστηκε τεχνική σύμβουλος από την οικογένεια του θέματος, ο θάνατος του 20χρονου προκλήθηκε έπειτα από μαζική απώλεια αίματος που προήλθε από ρήξη του τοιχώματος της καρδιάς από τέμνον και νύσσον όργανο όπως είναι ένα μαχαίρι.

Επίσης ανέφερε ότι ο 20χρονος φέρει και ένα δεύτερο χτύπημα στη δεξιά μασχαλιαία χώρα διευκρινίζοντας ότι “το καίριο χτύπημα ήταν το πρώτο”. Επίσης σημείωσε ότι το θύμα έφερε και ένα κάταγμα στη δεξιά ζυγωματικά χώρα.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές το θύμα δεν είχε ποινικό παρελθόν και δεν συνδέεται με την υπόθεση των λεγόμενων “αυτόκλητων τιμωρών” όπως είχε διαρρεύσει μετά τη διαπραξη του εγκλήματος.