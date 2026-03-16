Σε ανακοίνωση προχώρησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της οικογένειας του Κλεομένη, του 20χρονου που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά μετά από επίθεση με μαχαίρι.

Όπως τόνισε, «τις επόμενες ημέρες θα κατατεθούν στην αρμόδια Ανακρίτρια πλείστα όσα στοιχεία, τα οποία θα φωτίσουν όχι μόνο όλες τις πτυχές της βάρβαρης αυτής δολοφονίας, αλλά και του ρόλου συγκεκριμένων ανθρώπων στην πόλη της Θεσσαλονίκης».

«Η δολοφονία του Κλεομένη δεν θα μείνει ατιμώρητη», κατέληξε.

Ολόκληρη η δήλωση του δικηγόρου

«Το όνομά μου είναι Κλεομένης»

Τις τελευταίες ημέρες γίνεται λόγος για ένα 20χρονο παιδί που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά. Το «παιδί» αυτό έχει όνομα, Κλεομένης και ο δράστης του έκοψε το νήμα της ζωής με άμεσο δόλο και στοχευμένα χτυπήματα στα καίρια σημεία του σώματός του.

Οι στιγμές επιβάλλουν σε όλους να σταθούμε ευλαβικά δίπλα στις τραγικές φιγούρες των γονέων και να τους υποσχεθούμε πως ο θρήνος και ο σπαραγμός τους θα βρουν λύτρωση, να τους υποσχεθούμε πως η Δικαιοσύνη θα πράξει τα δέοντα και θα τιμωρήσει τον δράστη (αλλά και όλους όσοι εμπλέκονται στην δολοφονία) όπως του(-ς) αξίζει.

Αναλαμβάνοντας την εκπροσώπηση της οικογένειας του Κλεομένη, θα ήθελα, σε πρώτη φάση, να καταστήσω σαφές πως όσοι επιχειρούν ή επιχειρήσουν να σπιλώσουν, βεβηλώσουν ή συκοφαντήσουν τον Κλεομένη θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του Νόμου.

Τις επόμενες ημέρες θα κατατεθούν στην αρμόδια Ανακρίτρια πλείστα όσα στοιχεία, τα οποία θα φωτίσουν όχι μόνο όλες τις πτυχές της βάρβαρης αυτής δολοφονίας, αλλά και του ρόλου συγκεκριμένων ανθρώπων στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Η δολοφονία του Κλεομένη δεν θα μείνει ατιμώρητη.

Υ.Γ. Η καταδίκη μιας βάρβαρης δολοφονίας πρέπει να είναι καθολική και όχι a la carte. Η στάση της κοινωνίας οφείλει να είναι ίδια απέναντι σε κάθε θύμα. Συνεπώς το «είμαστε όλοι ΠΑΟΚ» είναι, τούτη τη στιγμή, το ελάχιστο που οφείλουμε να κάνουμε για να τιμήσουμε τη μνήμη του αδικοχαμένου Κλεομένη.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Νέο βίντεο-ντοκουμέντο από τη δολοφονική επίθεση στον 20χρονο στη Θεσσαλονίκη φέρνει στο φως το Ertnews. Στο οπτικό υλικό καταγράφονται οι δραματικές τελευταίες στιγμές του νεαρού, ο οποίος, αφού βγαίνει από την οδό Παπαδημητρίου παραπατώντας, προσπαθεί μάταια να κρατηθεί από έναν κάδο απορριμμάτων πριν καταρρεύσει αιμόφυρτος στο έδαφος.

Συνελήφθη 19χρονος – Απολογείται αύριο ο 23χρονος

Ο 23χρονος που κατηγορείται ως δράστης της επίθεσης αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη, ενώ συνελήφθη και ο 19χρονος φίλος του θύματος, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί την Τετάρτη και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Ο 19χρονος κατηγορείται για σύσταση συμμορίας, καθώς και για επικίνδυνη σωματική βλάβη και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, καθώς εκτιμάται ότι στη φονική συμπλοκή εμπλέκονται και άλλα άτομα. Μάλιστα, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου στο Mega «οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν οι δύο πλευρές γνωρίζονταν» .Παράλληλα, εξετάζεται εάν η δολοφονία αφορά οπαδική βία.

Σημειώνεται πως ο 23χρονος κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία με πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία.