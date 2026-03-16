Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα Δευτέρα καθώς στις περισσότερες περιοχές της χώρας αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις.

Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, ο ήλιος θα εναλλάσσεται με σύννεφα, τα οποία το μεσημέρι θα πυκνώσουν στα ορεινά των ηπειρωτικών, δίνοντας πιθανώς πρόσκαιρες βροχοπτώσεις.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Mega Γιάννη Καλλιάνο, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 20 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από 2 – 8 μποφόρ.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 6 – 18 βαθμούς και τους ανέμους στα 2 – 5 μποφόρ.

Παρόμοιο το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία από 5 – 16 βαθμούς και οι άνεμοι στα 2 – 4 μποφόρ.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Τρίτη 17/3 στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται λίγες νεφώσεις που βαθμιαία κατά τόπους θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα νότια νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέποται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την Πελοποννήσο και την Κρήτη κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 και στο νότιο Ιόνιο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 βαθμούς και τοπικά στη Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Βροχές και κρύο

Την Τετάρτη 18/3 αναμένονται εφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα και πιθανώς στο βόρειο Ιόνιο.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7, ενώ τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και από το μεσημέρι στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά.

Χειμωνιάτικο «πρόσωπο» με πτώση της θερμοκρασίας

Την Πέμπτη 19/3 θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα κεντρικά και τα νότια με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

Επιμονή των φαινομένων στα ανατολικά

Την Παρασκευή 20/3 προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά, τα νότια και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.