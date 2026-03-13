Με ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες και αρκετή ηλιοφάνεια θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στη χώρα, ωστόσο από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται αλλαγή του σκηνικού, με περισσότερες βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, το Σαββατοκύριακο θα κυλήσει με καλό καιρό τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Πού και πότε θα βρέξει

Όπως επισημαίνει ο ίδιος, από τη Δευτέρα η χώρα μπαίνει σε περίοδο μεγαλύτερης καιρικής κινητικότητας, με βροχές που κατά διαστήματα ενδέχεται να συνεχιστούν έως και το τέλος του μήνα.

Τα φαινόμενα, σύμφωνα με την εκτίμησή του, φαίνεται πως θα είναι πιο συχνά στη δυτική και νότια Ελλάδα.

Παράλληλα, από την προσεχή Τετάρτη αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας για λίγες ημέρες, με τον υδράργυρο να υποχωρεί περίπου 5 έως 6 βαθμούς κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

Ο μετεωρολόγος διευκρινίζει πάντως ότι προς το παρόν δεν διαφαίνεται κάποιο ακραίο καιρικό φαινόμενο, υπογραμμίζοντας ότι την άνοιξη οι προγνώσεις χρειάζονται μετριοπάθεια και συχνή επικαιροποίηση, καθώς η εποχή ευνοεί τις γρήγορες και συχνά απρόβλεπτες αλλαγές.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός το Σάββατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, αλλά και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τοπικές ασθενείς βροχές ενδέχεται να εκδηλωθούν στα ορεινά των βορειοδυτικών περιοχών, στη δυτική Πελοπόννησο και στην Κρήτη.

Η ορατότητα κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν μεταβλητοί με ένταση 2 έως 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 3 έως 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική μεταβολή, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στη νότια Κρήτη και στα Δωδεκάνησα έως τους 19 βαθμούς.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα ξεκινήσει γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές, ωστόσο στο Ιόνιο θα αναπτυχθούν νεφώσεις που ενδέχεται να δώσουν ασθενείς τοπικές βροχές.

Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένεται ανάπτυξη νεφώσεων στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως σε ορεινές περιοχές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι ασθενείς μεταβλητοί, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι 3 έως 4 μποφόρ. Τη Δευτέρα θα ενισχυθούν και θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 έως 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά στο Ιόνιο έως και τα 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο την Κυριακή τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στα δυτικά τη Δευτέρα.