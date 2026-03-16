24ωρες απεργιακές κινητοποιήσεις, αρχής γενομένης από αύριο Τρίτη 17 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 20 του μήνα αποφάσισε σήμερα, το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Οι οδηγοί ταξί εκφράζουν τη διαφωνία τους με διατάξεις του νομοσχεδίου, το οποίο και εισάγεται, αύριο, προς συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, και αφορούν την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, τις ειδικές άδειες, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με το ποινικό μητρώο των επαγγελματιών οδηγών. Οι πληροφορίες για την ημερομηνία ψήφισής του είναι αντικρουόμενες, με κάποιες να κάνουν λόγο για τέλος αυτής της εβδομάδας και άλλες για τα μέσα της επόμενης.

Για το ίδιο θέμα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ), με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποιεί πως έχει προγραμματίσει για σήμερα έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ της, προκειμένου να αποφασιστούν δράσεις και κινητοποιήσεις πανελλαδικά, προαναγγέλλοντας ωστόσο κυλιόμενες, «αρχής γενομένης με 24ωρη απεργία, την Τρίτη 17 Μαρτίου, ημέρα εισαγωγής του νομοσχεδίου στην κοινοβουλευτική επιτροπή».

Στην ίδια ανάρτηση τονίζει: