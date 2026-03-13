Το διήμερο για τη συζήτηση του νομοσχεδίου που αφορά τους υδρογονάνθρακες χαρακτηρίστηκε από ακραίες εντάσεις και ανατροπές. Η τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά, η αντιπαράθεση των βουλευτών, η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από το ΠαΣοΚ καθώς και η σκιά των υποκλοπών μετά τις αποκαλύψεις του Mega ήταν κάποια από τα σημαντικότερα highlights του 48ωρου. Το νομοσχέδιο, παρά τις αντιρρήσεις της αντιπολίτευσης, εγκρίθηκε επί της αρχής με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, ΠαΣοΚ. Παρότι η Ελληνική Λύση είχε δηλώσει στην επιτροπή ότι θα ψηφίσει θετικά τελικά δήλωσε «παρών». Καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη.

Παπασταύρου: Επιλέγουμε μια Ελλάδα ισχυρή, αυτάρκη και με αυτοπεποίθηση

«Είναι μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα γιατί με την κύρωση των συμφωνιών η χώρα μας κάνει ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας προς όφελος των Ελλήνων πολιτών», δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με τον Σταύρο Παπασταύρου, είπε ότι «σε ένα περιβάλλον γενικευμένης αβεβαιότητας όπου η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί ακόμη μεγαλύτερη αξία, η χώρα μας είναι ισχυρότερη από ποτέ». Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, με τις συμβάσεις «φυσικού αερίου που μπαίνει στη χώρα, εξάγεται. Ενισχύουμε την θέση μας έναντι του παράνομου και ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου. Και βέβαια εάν τα κοιτάσματα αποδειχθούν εκμεταλλεύσιμα το κράτος σημαντικά οικονομικά οφέλη».

Θέλοντας να αμβλύνει τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, μιλώντας για το άρθρο 30 ο κ. Παπασταύρου είπε ότι «οι συμβάσεις είναι με ιδιωτικές εταιρίες. Δεν δημιουργούν υποχρεώσεις μεταξύ κρατών και δεν μπορούν να εκχωρήσουν κυριαρχικά δικαιώματα. Έχουν όμως σημασία γιατί δημιουργείται μια πραγματική κατάσταση. Το factum λαμβάνεται υπόψιν. Η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρία παγκοσμίως έρχεται και επενδύει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο αυτό λαμβάνεται υπόψιν. Δυναμώνει την ελληνική θέση και αποδυναμώνει την τουρκική και για αυτό υπήρξαν οι αντιδράσεις της Τουρκίας. 14.33 ο τελικός λόγος υπάρχει στην πατρίδα μας, δεν έχει εκχωρηθεί τίποτα».

Ο κ. Παπασταύρου κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι «καλούμαστε να αποφασίσουμε ποιον ρόλο θέλουμε να διαδραματίσει η Ελλάδα στον κόσμο. Επιλέγουμε μια Ελλάδα ισχυρή, αυτάρκη και με αυτοπεποίθηση».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Οι αποκαλύψεις του mega για τις υποκλοπές στη Βουλή

Αναφορές στο θέμα των υποκλοπών έκαναν τόσο ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς όσο και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠαΣοΚ. Ο Αλέξης Χαρίτσης, μεταξύ άλλων σημείωσε ότι «ανακύπτει μια πάρα πολύ βαριά πολιτική κατηγορία. Και βεβαίως πρέπει να διερευνηθούν και οι ποινικές ευθύνες ως προς αυτό, γιατί δεν μιλάμε απλώς και μόνο πλέον για υποκλοπές. Μιλάμε πλέον επίσημα για μια κυβέρνηση χάκερ». Αναφερόμενος στις αποκαλύψεις της εκπομπής mega stories, ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε ότι «γνωρίζει ο μέσος κοινός νους, το αντιλαμβάνεται, ότι αυτά τα πανάκριβα λογισμικά, φτιάχνονται για να πωλούνται σε κρατικές υπηρεσίες, σε κυβερνήσεις, σε μυστικές υπηρεσίες. Και αυτό μας επιβεβαίωσε και ο κύριος Ντίλιαν χθες το βράδυ». Όπως υποστήριξε ο κ. Χαρίτσης «μετά τις δηλώσεις του ιδιοκτήτη της Intellexa Tal Ntilian, ότι οι πελάτες των συστημάτων παρακολούθησης της εταιρείας του ήταν κυβερνήσεις και κρατικοί αξιωματούχοι, δεν μπορεί η κυβέρνηση να σιωπά και να συνεχίζει το έργο της σαν να μην συμβαίνει τίποτα».

Ο Νίκος Παππάς από τον ΣΥΡΙΖΑ, Παρέμβαση Νίκου Παππά έκανε λόγο για «για το μέγιστο ζήτημα το οποίο έχει προκύψει από την κατάθεση του κύριου Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος καταδικάστηκε, όπως γνωρίζετε, για το ζήτημα των παρακολουθήσεων. Είναι μείζον θέμα, διότι λέει ότι συναλλάσσεται μόνο με κυβερνήσεις, ότι δεν χειρίζεται το σύστημα των παρακολουθήσεων Predator και βεβαίως ότι δεν κρατά στοιχεία». Τόνισε ότι «είναι μια εντελώς καινούργια κατάσταση σε σχέση με το εξελισσόμενο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, από το οποίο εντέχνως ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθεί, κατά το κοινώς λεγόμενο, να βγάλει την ουρά του απ’ έξω. Είναι ο πρώτος ο οποίος καλείται να δώσει εξηγήσεις».

«Θα ήθελα να αναφερθώ στην πολύ σοβαρή υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων και των υποκλοπών η οποία επανέρχεται ως νέμεσις για την κυβέρνηση της ΝΔ όχι γιατί το θέλει το ΠαΣοΚ», δήλωσε αρχικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠαΣοΚ. Αναφερόμενος στα όσα είπε ο Ταλ Ντίλιαν και την απάντηση του ότι «παρέχει υπηρεσίες μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Αποκάλυψε ότι η δράση του predator συνδέεται άρρηκτα με την κυβέρνηση και τις κρατικές αρχές στη χώρα μας. Αυτό είναι ένα αδιάσειστο στοιχείο». «Η κυβέρνηση ποιεί την νήσσαν και προσπαθεί να πείσει ότι οι τέσσερις ιδιώτες τα έκαναν όλα μόνοι τους επειδή είχαν ένα περίεργο χόμπι. Δεν μπορεί ο πρωθυπουργός να παριστάνει τον πεπλανημένο και τον ανήξερο». Επανέλαβε το αίτημα του ΠαΣοΚ για προ ημερησίας συζήτησης τονίζοντας ότι «δεν θα διαφύγει από την αλήθεια ο πρωθυπουργός».

Η σκιά της διαγραφής

Αιφνιδιασμό και ενδεχόμενη αμηχανία έφερε η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠαΣοΚ. Ο ίδιος, ενημέρωσε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι θα παραδώσει την έδρα του στο ΠαΣοΚ μετά την επιλογή του νέου αντιπροέδρου όπου θα απευθύνει και ομιλία μετά από 17 χρόνια συνεχούς παρουσίας στη Βουλή. Ο ίδιος, πάντως, σε μια πρώτη αντίδραση είπε πως «η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας. Μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠαΣοΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί».

Η κίνηση του Νίκου Ανδρουλάκη προκάλεσε και τις αντιδράσεις άλλων βουλευτών που διαφώνησαν δημόσια με την κίνηση του αυτή, λίγες μέρες πριν από το συνέδριο. Πηγές πάντως της Χαριλάου Τρικούπη, επιμένουν ότι «ο κ. Κωνσταντινόπουλος δεν διεγράφη για τις πολιτικές του απόψεις αλλά γιατί συστηματικά πυροβολούσε τα πόδια του ΠαΣοΚ όταν αναλαμβάνονταν κεντρικές πολιτικές πρωτοβουλίες που έφερναν σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση και απέφευγε συνειδητά να αναδείξει το έργο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και τις θέσεις του Κινήματος στον δημόσιο λόγο του».

Η κριτική Σαμαρά

Αίσθηση έκανε η τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού στην Ολομέλεια την Πέμπτη, ο οποίος αφού άσκησε δριμεία κριτική εκφράζοντας ξανά την διαφωνία του στο νομοσχέδιο επιτέθηκε και στον πρωθυπουργό. Ο κ. Σαμαράς επέλεξε να απαντήσει από το βήμα της Βουλής στις αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη για «επαγγελματίες ανησυχούντες και πατριώτες του καναπέ». Ο Αντώνης Σαμαράς, διερωτήθηκε «τι εννοεί; Ότι κάποιος ανησυχεί για οικονομικά οφέλη; Τα μίντια φωτογραφίζουν εμένα και τον Κώστα Καραμανλή. Δεν θέλω να πιστέψω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγορεί τους δυο πρώην πρωθυπουργούς και προέδρους της ΝΔ ότι έχουμε ως επάγγελμα την έκφραση εθνικών ανησυχιών. Αν έχουν δίκιο τα παπαγαλάκια, τότε το πράγμα αλλάζει και ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να ανησυχεί και μένω εδώ». Μάλιστα, με αιχμή, κατέληξε να λέει ότι «δεν υπάρχουν επαγγελματίες ανησυχούντες, αλλά ερασιτέχνες εφησυχασμένοι».

Ο πρώην πρωθυπουργός, εξέφρασε για άλλη μια φορά την διαφωνία για τη συνθήκη που ψηφίζεται στη Βουλή για τη Chevron και ειδικότερα για το άρθρο 30. Όπως εξήγησε, ο τρόπος που διατυπώνεται το άρθρο αφήνει περιθώρια στην εφαρμογή του παράνομου τουρκολιβυκού συμφώνου. «Δεχόμαστε ότι θα μειωθεί η περιοχή», σημείωσε και σύμφωνα με τον πρώην πρωθυπουργό «αναγγέλλει στην ουσία τη δυνητική μείωση της κυριαρχίας».

Από την πλευρά της κυβέρνησης απάντησε ο Σταύρος Παπασταύρου. «Τον Αύγουστο του ‘12 μου ζητήσατε να αναλάβω μια κρίσιμη διαπραγμάτευση», είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας για να συνεχίσει «σε κρίσιμες στιγμές για την πατρίδα μας αγωνιστήκαμε μαζί και κάναμε τα αδύνατα δυνατά. Εν προκειμένω δεν έχετε τη σωστή πληροφόρηση και αδικείστε σε λάθος συμπεράσματα. Δεν μπορούν να παραχωρηθούν έτσι τα κυριαρχικά δικαιώματα».

Υπερασπιζόμενος τη σύμβαση της Chevron, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι «δεν δημιουργούν υποχρεώσεις μεταξύ κρατών και δεν μπορούν να εκχωρήσουν κυριαρχικά δικαιώματα και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο δεν εκχωρούν κυριαρχικά δικαιώματα σε τέτοιες συμφωνίες». Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, «οι συγκεκριμένες συμφωνίες διπλασιάζουν τις περιοχές έρευνας, πολλαπλασιάζουν την πιθανότητα να βρούμε κοιτάσματα».

Ο καυγάς που έφερε διακοπή της συνεδρίασης

Για περίπου δέκα λεπτά διεκόπη η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής μετά από σφοδρή ένταση που προκλήθηκε μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου, του Μακάριου Λαζαρίδη και του Δημήτρη Μαρκόπουλου. Μάλιστα, όταν άνοιξε ξανά η ολομέλεια, σε παρέμβαση του ο Νικήτας Κακλαμάνης, σε αυστηρό τόνο είπε «ντροπή» για τα όσα εξελίχθηκαν, ενώ ανακοίνωσε ότι «δεν είμαι δικαστής να κατανείμω ευθύνες, τα πρακτικά θα παραπεμφθούν στην επιτροπή Δεοντολογίας» ενώ στο ίδιο ύφος είπε πως την ώρα του επεισοδίου «υπήρχαν παιδιά στα θεωρεία» προτρέποντας τους βουλευτές από όλα τα κόμματα να το σκεφτούν αυτό.

Η κόντρα τους ξεκίνησε όταν βρισκόταν στο βήμα της Ολομέλειας με την κ. Κωνσταντοπούλου να απαντά σε σχόλιο του Δημήτρη Μαρκόπουλου αναφέροντας μέλη της οικογένειας του. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε τον λόγο λέγοντας προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθεράις ότι «υπηρετείτε τον πολιτικό κατήφορο. Είστε απαράδεκτη, χυδαία, κατώτερη των περιστάσεων. Δεν μπορεί να υβρίζετε τα παιδιά μας. Δεν έχετε πάρει αγωγή από το σπίτι σας. Είστε ζήτουλας της οργής μας, το μόνο που θα πάρετε είναι το “γέλιο” σας». Σε άλλο σημείο ο κ. Λαζαρίδης είπε ότι «ούτε η Μαφία δεν εμπλέκει τα γυναικόπαιδα. Εσείς το κάνετε. Εκτός από άθλια πολιτική αρχηγός είστε πολιτική μαφία»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ανταπάντησε ότι είναι «εντυπωσιακό να βλέπει κανείς τη ΝΔ να κατρακυλάει στο επίπεδο του λαγουμιού, όπου συμφύρεστε με άλλα τρωκτικά. Τραγικό για τον κ. Μητσοτάκη που τον υπερασπίζονται ένας Λαζαρίδης και ένας Μαρκόπουλος». Η κ. Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε «γυμνοσιάλαγκα» τον Μακάριο Λαζαρίδη με την Όλγα Γεροβασίλη που βρισκόταν στην έδρα να παρεμβαίνει ζητώντας να διαγραφούν οι χαρακτηρισμοί και «να σταματήσει εδώ η βεντέτα».

Ωστόσο, συνεχίστηκαν οι αντιδράσεις με τους δύο βουλευτές να ζητούν να λάβουν επί προσωπικού τον λόγο και την Όλγα Γεροβασίλη να αρνείται να τους δώσει επιπλέον χρόνο ώστε να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να προχωρήσει η διαδικασία. Όμως, λόγω των αντιδράσεων από τα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας, η κ. Γεροβασίλη ζήτησε την ολιγόλεπτη διακοπή της συνεδρίασης.