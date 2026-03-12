Ο Νίκος Ανδρουλάκης διέγραψε τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠαΣοΚ – Κίνημα Αλλαγής.

Σύμφωνα με πηγές του ΠαΣοΚ ο κ. Κωνσταντινόπουλος, χθες 11/3, για πολλοστή φορά επέλεξε να δώσει μια συνέντευξη 20λεπτης διάρκειας χωρίς να κάνει ούτε μια αναφορά στο έργο και τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες του ΠαΣοΚ, χωρίς να αρθρώσει ούτε μια γραμμή κριτικής στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Δεν βρήκε μια λέξη να πει για τη συζήτηση, που γινόταν στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για το κράτος δικαίου και τη δικαίωση του Νίκου Ανδρουλάκη στη δίκη των υποκλοπών μετά την απόφαση-σταθμό του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου.

Δεν βρήκε μια λέξη να πει για τη μάχη, που έδωσε την προηγούμενη μέρα η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠαΣοΚ για να αναδείξει τη συγκάλυψη, που επιχείρησε η κυβέρνηση με το πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συνειδητός στόχος αυτής της συνέντευξης ήταν να αντιπολιτεύεται επί 20 λεπτά το κόμμα του και να προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα, ώστε αντί να απολογείται η κυβέρνηση για τα πεπραγμένα της, να συζητάμε για την τεχνητή εσωστρέφεια του ΠαΣοΚ.

Εξάλλου, το τελευταίο διάστημα κάθε φορά που είχε δημόσιο βήμα, το αξιοποίησε αποκλειστικά και μόνο για να υπονομεύσει το ΠαΣοΚ και όχι για να υπερασπιστεί και να επικοινωνήσει στους πολίτες τις θέσεις του, το πρόγραμμα του, τους πολιτικούς του στόχους.

«Έχει μείνει εμμονικά στις πίσω σελίδες της εσωκομματικής διαδικασίας»

Πηγές του κόμματος αναφέρουν ότι προ λίγων ημερών επιτέθηκε στον Ισπανό Πρωθυπουργό, Π. Σάντσεθ υιοθετώντας πλήρως τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας με μόνο σκοπό να θολώσει το μήνυμα του ΠαΣοΚ και να προσφέρει υπηρεσίες στην κυβέρνηση, λαμβάνοντας τα δημόσια συγχαρητήρια του κ. Γεωργιάδη.

Εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα αντί να επιχειρηματολογεί κατά της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης, των αλλεπάλληλων σκανδάλων διαφθοράς που παράγει, της πρωτοφανούς απαξίωσης των θεσμών και του κράτους δικαίου, ο κ. Κωνσταντινόπουλος έχει μείνει εμμονικά στις πίσω σελίδες της εσωκομματικής διαδικασίας.

Ο κόσμος της παράταξης, όμως, έχει γυρίσει πολλές σελίδες μπροστά και απαιτεί από όλους να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, να δίνουν ενωμένοι τη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και να επικοινωνούν τις θέσεις του Κινήματος όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τους τομείς πολιτικής του κόμματος.

Ο αγώνας για πολιτική αλλαγή απέναντι σε ένα αδίστακτο σύστημα εξουσίας είναι απαιτητικός, καθημερινός και πρέπει να δοθεί με όλες μας τις δυνάμεις μέχρι την ημέρα των εθνικών εκλογών.