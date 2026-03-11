Καυγάς ξέσπασε μεταξύ του Σταύρου Παπασταύρου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η ένταση ξεκίνησε μετά από αναφορές της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία εξέφρασε με έντονο τρόπο, τη διαφωνία της σχετικά με το σχέδιο για την πυρηνική ενέργεια. Στο στόχαστρο της μπήκε και η κόρη του πρωθυπουργού, στην οποία και επιτέθηκε, λόγω του επαναπατρισμού της από το Ομάν, θέμα για το οποίο η Σοφία Μητσοτάκη είχε κάνει και σχετική ανάρτηση, εξηγώντας ότι ήταν ανάμεσα στους Έλληνες που επέστρεψαν με την πέμπτη πτήση.
Κατά την καταληκτική συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, για τις συμβάσεις μίσθωσης σχετικά με την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της κοινοπραξίας Chevron και Helleniq Energy, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε ότι «αυτός που θέλει να πλασάρεται ως μεγάλος ηγέτης, θα πάρει το ελικόπτερο και θα φύγει, όπως η κόρη του», ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να την καλεί να αφήσει εκτός πολιτικής αντιπαράθεσης την κόρη του πρωθυπουργού, η οποία, όπως τόνισε, επέστρεψε με τη σειρά της από τη χώρα στην οποία εργαζόταν.
Στον απόηχο των δηλώσεων του πρωθυπουργού για την πυρηνική ενέργεια, η κ. Κωνσταντοπούλου εγκάλεσε τον υπουργό Περιβάλλοντος ότι «δεν είπε κουβέντα» για το θέμα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου. Η ίδια διαφωνώντας, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «μας σύρει στη ζώνη του πολλαπλού κινδύνου και έλλειψης ασφάλειας, διαρρηγνύοντας παράδοση και πολιτική δεκαετιών». Μάλιστα, ανέτρεξε στη δεκαετία του ‘ 80 και το αυτοκολλητάκι που έγραφε «πυρηνική ενέργεια, όχι ευχαριστώ». «Δεν είπε αυτά, είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο για τα SMRs», απάντησε ο Σταύρος Παπασταύρου.
Διαβάστε τους χαρακτηριστικούς διαλόγους:
- Κωνσταντοπούλου: …εγώ ανησυχώ για τη χώρα μου. Δεν είπα για Τσερνομπύλ, είπα για SMR. Δεν είπα για Τσέρνομπιλ.
- Παπασταύρου: Αυτό είπατε.
- Κωνσταντοπούλου: Είπα ότι μεγαλώσαμε στη δεκαετία του 80. Είστε λίγο πιο μεγάλος. Πότε είστε; Πότε είστε γεννημένος κύριε Παπασταύρου;
- Παπασταύρου: Ακούω την κριτική σας, μη με μεγαλώνετε κιόλας.
- Κωνσταντοπούλου: Πότε είστε γεννημένος;
- Παπασταύρου: Πότε λέτε ότι είμαι;
- Κωνσταντοπούλου: Λέω ότι είστε στις αρχές του 70.
- Παπασταύρου: Είμαι το 1967.
- Κωνσταντοπούλου: Άρα, από εμένα που είμαι στο τέλος του 70, είστε πιο μεγάλος. Σχεδόν 10 χρόνια. Ναι. Αυτό δε σημαίνει βεβαίως ότι μάθατε σε αυτά τα 10 χρόνια. Και επαναλαμβάνω. Γιατί θέλετε να με διορθώνετε και για τις ηλικίες.
Σημειώνεται ότι η κ. Κωνσταντοπούλου αντιπαρατέθηκε και με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, με αφορμή το σχόλιο της για τη Σοφία Μητσοτάκη.
Αναλυτικά οι διάλογοι:
- Σταύρος Παπασταύρου: Είναι αυστηρή η κριτική σας.
- Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είναι ενήλικη συγγενής του πρωθυπουργού.
- Σταύρος Παπασταύρου: Μα εργαζόταν σε άλλη χώρα..
- Ζωή Κωνσταντοπούλου: Και άλλοι άνθρωποι εργάζονταν και αγωνιούσαν για να επαναπατριστούν.
- Σταύρος Παπασταύρου: Για ποιο πράγμα την εγκαλείτε; Έλληνας πολίτης είναι, πήρε τη σειρά της, επέστρεψε μαζί με τους άλλους. Είστε κατώτερη των περιστάσεων!
- Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε διορισμένος υπουργός με προϋπηρεσία στη Λίστα Λαγκάρντ. Αποκεφαλιστήκατε από τον πρωθυπουργό.
- Σταύρος Παπασταύρου: Μη μιλάτε για τη σωματική μου ακεραιότητα. Δεν αποκεφαλίστηκα από κανέναν.
- Ζωή Κωνσταντοπούλου: Καρατομηθήκατε.
- Σταύρος Παπασταύρου: Όπως γίνεται στο Ιράν…
- Δημήτρης Μαρκόπουλος: Ακούσαμε μια χυδαία επίθεση στην οικογένεια του πρωθυπουργού. Είχαμε, για μία ακόμη φορά, ένα ρεσιτάλ παροξυσμού, χωρίς όρια και αυτό δεν είναι επιτρεπτό. Φανταστείτε μία πολιτική αρχηγό σαν την κυρία Κωνσταντοπούλου, να έπρεπε να διαχειριστεί μία κρίση στη Μέση Ανατολή, μία πολιτική αρχηγός, που δεν μπορεί να ελέγξει το στόμα και τα νεύρα της. Δεν πρέπει να λέγεται Πλεύση Ελευθερίας το κόμμα σας, αλλά Πλεύση Ασυναρτησίας και Ασυδοσίας.
- Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αυτά τα επιτρέπετε κύριε πρόεδρε; Για αυτό δώσατε το λόγο; Για να γίνει χυδαία επίθεση; Για να γίνει αυτή η επίθεση;
- Δημήτρης Μαρκόπουλος: Την ανακαλούμε στην τάξη, πραγματικά έχετε ξεφύγει κα Κωνσταντοπούλου.
- Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν είστε σε θέση να ανακαλείτε στην τάξη κανέναν. Συνοδεύατε τον Γεωργιάδη, μπουκάροντας στο νοσοκομείο της Νίκαιας, για να τρομοκρατήσετε τους γιατρούς. Τα φασισταριά που μπουκάρανε εναντίον των εργαζομένων. Και χρησιμοποιούσατε αστυνομικούς με στρατιωτική περιβολή, για να τρομοκρατήσετε εργαζομένους.
- Δημήτρης Μαρκόπουλος: Το γέλιο το οποίο παράγετε με όλη αυτή την απαράδεκτη στάση σας. Το μόνο που σας αξίζει είναι το γέλιο μας.
- Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εμφανιστείτε ξανά στη Νίκαια να παριστάνετε το εξαπτέρυγο του άλλου φασίστα του Γεωργιάδη. Να τραμπουκίζετε γιατρούς.