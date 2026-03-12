Η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠαΣοΚ, εκτός από το εσωτερικό μέτωπο, προκαλεί και κοινοβουλευτικό ζήτημα.

Ο βουλευτής Αρκαδίας ήταν μέχρι τη διαγραφή του αντιπρόεδρος της Βουλής εκπροσωπώντας το κόμμα του. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 9 και την παράγραφο 3 του Κανονισμού της Βουλής, σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας μέλους της κοινοβουλευτικής ομάδας «λήγει αυτοδικαίως».

Το ΠαΣοΚ, αναμένεται να ανακοινώσει το νέο πρόσωπο που θα οριστεί αντιπρόεδρος της Βουλής τις επόμενες ημέρες. Όπως προβλέπει το άρθρο 10 του Κανονισμού της Βουλής, « θέσεις των μελών τoυ πρoεδρείoυ, πoυ χηρεύoυν από oπoιαδήπoτε αιτία, συμπληρώνoνται αμέσως με εκλoγή νέων μελών» ενώ σημειώνεται πως «τα νέα μέλη τoυ πρoεδρείoυ εκλέγoνται για τo υπόλoιπo της θητείας των μελών εκείνων πoυ τις θέσεις τoυς καταλαμβάνoυ».

Τέλος, σημειώνεται ότι η δεξαμενή των ανεξάρτητων βουλευτών, με ήδη αριθμό ρεκόρ, αυξάνεται σε 28 βουλευτές. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠαΣοΚ μένει με 31 βουλευτές.