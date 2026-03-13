Για περίπου δέκα λεπτά διεκόπη η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής μετά από σφοδρή ένταση που προκλήθηκε μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου, του Μακάριου Λαζαρίδη και του Δημήτρη Μαρκόπουλου.

Μάλιστα, όταν άνοιξε ξανά η ολομέλεια, σε παρέμβαση του ο Νικήτας Κακλαμάνης, σε αυστηρό τόνο είπε «ντροπή» για τα όσα εξελίχθηκαν, ενώ ανακοίνωσε ότι «δεν είμαι δικαστής να κατανείμω ευθύνες, τα πρακτικά θα παραπεμφθούν στην επιτροπή Δεοντολογίας» ενώ στο ίδιο ύφος είπε πως την ώρα του επεισοδίου «υπήρχαν παιδιά στα θεωρεία» προτρέποντας τους βουλευτές από όλα τα κόμματα να το σκεφτούν αυτό.

Η κόντρα τους ξεκίνησε όταν βρισκόταν στο βήμα της Ολομέλειας με την κ. Κωνσταντοπούλου να απαντά σε σχόλιο του Δημήτρη Μαρκόπουλου αναφέροντας μέλη της οικογένειας του. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε τον λόγο λέγοντας προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι «υπηρετείτε τον πολιτικό κατήφορο. Είστε απαράδεκτη, χυδαία, κατώτερη των περιστάσεων. Δεν μπορεί να υβρίζετε τα παιδιά μας. Δεν έχετε πάρει αγωγή από το σπίτι σας. Είστε ζήτουλας της οργής μας, το μόνο που θα πάρετε είναι το “γέλιο” σας».

Σε άλλο σημείο ο κ. Λαζαρίδης είπε ότι «ούτε η Μαφία δεν εμπλέκει τα γυναικόπαιδα. Εσείς το κάνετε. Εκτός από άθλια πολιτική αρχηγός είστε πολιτική μαφία».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Διέκοψε τη συνεδρίαση η Γεροβασίλη

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ανταπάντησε ότι είναι «εντυπωσιακό να βλέπει κανείς τη ΝΔ να κατρακυλάει στο επίπεδο του λαγουμιού, όπου συμφύρεστε με άλλα τρωκτικά. Τραγικό για τον κ. Μητσοτάκη που τον υπερασπίζονται ένας Λαζαρίδης και ένας Μαρκόπουλος». Η κ. Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε «γυμνοσιάλαγκα» τον Μακάριο Λαζαρίδη με την Όλγα Γεροβασίλη που βρισκόταν στην έδρα να παρεμβαίνει ζητώντας να διαγραφούν οι χαρακτηρισμοί και «να σταματήσει εδώ η βεντέτα».

Ωστόσο, συνεχίστηκαν οι αντιδράσεις με τους δύο βουλευτές να ζητούν να λάβουν επί προσωπικού τον λόγο και την Όλγα Γεροβασίλη να αρνείται να τους δώσει επιπλέον χρόνο ώστε να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να προχωρήσει η διαδικασία. Όμως, λόγω των αντιδράσεων από τα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας, η κ. Γεροβασίλη ζήτησε την ολιγόλεπτη διακοπή της συνεδρίασης.