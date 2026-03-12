Επιμένει στην προκλητική ρητορική της η Τουρκία με αφορμή την ανάπτυξη ελληνικών συστοιχιών Patriot στην Κάρπαθο και την παρουσία F-16 στη Λήμνο.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας με νέα ανακοίνωσή του εκφράζει την έντονη ανησυχία του και χαρακτηρίζει τις ελληνικές κινήσεις παραβίαση των διεθνών συνθηκών που αφορούν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι τα νησιά παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα βάσει της Συνθήκης της Λωζάνης του 1923 και της Συνθήκης των Παρισίων του 1947, με τη ρητή προϋπόθεση να παραμείνουν αποστρατιωτικοποιημένα.

Συγκεκριμένα, η Λήμνος (Συνθήκη της Λωζάνης) και η Κάρπαθος (Συνθήκη των Παρισίων) θα έπρεπε να διατηρούν καθεστώς μη στρατιωτικό, που αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση των συμφωνιών.

Η Τουρκία υπογραμμίζει ότι κάθε προσπάθεια μονομερούς αλλαγής αυτής της κατάστασης συνιστά θεμελιώδη παραβίαση και δεν μπορεί νομικά να οδηγήσει στην άρση του καθεστώτος.

Παράλληλα, η Άγκυρα επισημαίνει ότι οι ελληνικές ενέργειες βλάπτουν τις σχέσεις με γειτονικές και συμμάχους χώρες του ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα σε μια περίοδο συνεχών κρίσεων ασφαλείας στην περιοχή.

Η ανακοίνωση καταλήγει με τη δήλωση ότι η Τουρκία δεν αποδέχεται τις κινήσεις της Ελλάδας, τις θεωρεί στρατηγικά εκμεταλλευτικές και διαβεβαιώνει ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείου Αμυνας της Τουρκίας

Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα βάσει των όρων της Συνθήκης της Λωζάνης του 1923 και της Συνθήκης των Παρισίων του 1947, με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν σε αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς.

Η Λήμνος (Συνθήκη της Λωζάνης) και η Κάρπαθος (Συνθήκη των Παρισίων) είναι νησιά που θα έπρεπε να έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς. Το μη στρατιωτικό καθεστώς ορίζεται ως ουσιώδης προϋπόθεση των συνθηκών. Συνεπώς, η παραβίαση του αποστρατικοποιημένου καθεστώτος αποτελεί θεμελιώδη παραβίαση και αυτές οι απόπειρες τετελεσμένων δεν οδηγούν νομικά στη μονομερή λήξη του μη στρατιωτικού καθεστώτος. Αυτό το σημείο έχει επίσης τεθεί από τα υψηλότερα κλιμάκια της κυβέρνησής μας.

Οι ενέργειες της Ελλάδας, οι οποίες παραβιάζουν το καθεστώς των νησιών κατά παράβαση των δεόντως συναφθεισών συμφωνιών, όχι μόνο δημιουργούν νομική παραβίαση, αλλά βλάπτουν και τις γειτονικές και συμμαχικές μας σχέσεις. Τέτοιες καταστάσεις είναι απαράδεκτες μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ ενόψει των συνεχιζόμενων κρίσεων ασφαλείας στην περιοχή μας.

Δηλώνουμε ότι δεν αποδεχόμαστε τις προσπάθειες της Ελλάδας, οι οποίες δεν εξυπηρετούν τον πραγματικό σκοπό και αποσκοπούν στην εκμετάλλευση των κρίσεων στην περιοχή μας, και ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση».