ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ

Παρά τις «ενέσεις» της «ματωμένης», όπως την αποκάλεσαν τα μέλη του “Συλλόγου Αλληλεγγύης Θάνος Αξαρλιάν” και του «Ως Εδώ», τηλεθέασης, τα πράγματα φαίνεται ότι δεν πάνε καλά για το κανάλι του Γιάννη Αλαφούζου, το οποίο πλέον κονταροχτυπιέται με το ΟΠΕΝ, κάτι που όπως είναι λογικό δεν ευχαριστεί καθόλου τον ιδιοκτήτη του.

Έτσι φαίνεται ότι μπαίνει οριστικά στο «ψυγείο» ο Κωνσταντίνος Ζούλας, στον οποίο χρεώνεται η όχι και τόσο επιτυχημένη πορεία του σταθμού, και αναζητείται νέος και δυναμικός διευθύνων σύμβουλος. Και μαθαίνω ότι βρέθηκε στο πρόσωπο του Γρηγόρη Δημητριάδη. Πριν πάει το μυαλό σας σε λάθος κατεύθυνση, να διευκρινίσω ότι αναφέρομαι στον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΕΣΥΠ, του γνωστού Υπερταμείου. Με τον πρώην γενικό γραμματέα του πρωθυπουργού αυτό που μοιράζονται είναι το ονοματεπώνυμο, ενώ τους χωρίζει το γεγονός ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης του Υπερταμείου, σε αντίθεση με τον Γρηγόρη Δημητριάδη του Μαξίμου, ήταν από την πλευρά των παρακολουθούμενων του predator, σύμφωνα με πολλά δημοσιεύματα.

Να προσθέσω ότι πριν ένα χρόνο ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΕΕΣΥΠ δεν είδε την θητεία του να ανανεώνεται, με προσωπική απόφαση του πρωθυπουργού όπως λέγεται. Έτσι τώρα πιθανότατα θα βρεθεί στην θέση του διευθύνοντος συμβούλου του ΣΚΑΪ, όπου, σε μια δύσκολη εποχή για το κανάλι, θα προσπαθήσει να αποδείξει τις ικανότητές του ως μάνατζερ.

Πάντως η απλή αυτή συνωνυμία θα δημιουργήσει οπωσδήποτε μια σύγχυση, μια και πολλά και διακεκριμένα στελέχη του καναλιού του Φαλήρου πορεύονται δίπλα δίπλα με την «ιδιωτική ομάδα ενημέρωσης», με την οποία ο άλλος Γρηγόρης Δημητριάδης, αυτός που δεν τον παρακολουθούσε το predator, έχει κάτι παραπάνω από στενή συνεργασία. Για πολλούς η Ομάδα Αλήθειας με όλο το «οικοσύστημα» γύρω από αυτήν, αποτελεί τον επικοινωνιακό του βραχίονα στην εκστρατεία του να επανέλθει στην κεντρική πολιτική σκηνή και να αναγορευτεί στον πιο σημαντικό πόλο στα εσωκομματικά πράγματα του κυβερνώντος κόμματος.

Σύγχυση που ίσως επιταθεί και από μια άλλη εξέλιξη. Πριν μέρες ο «συνάδελφος» Μικροπολιτικός στα Νέα είχε μεταφέρει πληροφορίες ότι η «ιδιωτική ομάδα ενημέρωσης» ετοιμάζεται και για τηλεοπτικό σταθμό μέσω της «ανάστασης» ενός περιφερειακού τηλεοπτικού σταθμού που λειτουργούσε σε δημοτική συχνότητα και πρόσφατα πέρασε στα χέρια επιχειρηματία με πολύ καλές σχέσεις με νυν και πρώην κυβερνητικούς παράγοντες και με ιδιαίτερα ευρεία επιχειρηματική δραστηριότητα. Το εύρος βέβαια δεν αφορά το μέγεθος της εταιρείας, μια και αυτή έχει κεφάλαιο ένα ευρώ, αλλά τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται κατά την δήλωσή της στο ΓΕΜΗ. Φίλος μου μου έλεγε ότι οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας, οι γνωστοί ΚΑΔ, οι οποίοι περιλαμβάνονται στα «ενδιαφέροντα» της εταιρείας, κοντεύουν να καλύψουν ολόκληρο τον κατάλογο του Υπουργείου Οικονομικών.

Το εγχείρημα προχωράει και ήδη λειτουργούν – υποτυπωδώς βέβαια – γραφεία στην περιοχή της Καλλιθέας και αναζητούνται συνεργάτες για να στελεχώσουν το πρόγραμμα και να παράγουν δημοσιογραφικό περιεχόμενο. Από την άλλη, το μεγάλο εύρος των δραστηριοτήτων και οι καλές σχέσεις με το κυβερνών κόμμα έκαναν κάποιους να ψάχνουν μήπως η εταιρεία έχει κάποιες δουλειές με τον δημόσιο τομέα, από αυτές που δημιουργούν κώλυμα για την λειτουργία ενός τηλεοπτικού σταθμού. Πολύ φοβάμαι ότι στο τέλος θα μπλεχτούν εντελώς οι επικοινωνιακοί «βραχίονες»!

H απρέπεια Βελόπουλου για Γκιλφόιλ

Όταν γίνεται προσπάθεια να κανονικοποιηθούν τα εκφυλιστικά φαινόμενα, τότε κάτι δεν πάει καλά. Ο χυδαίος και σεξιστικός «εξυπνακισμός» Βελόπουλου να αποκαλέσει στην Βουλή την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ …«Μιλφόιλ», ξεπέρασε ακόμα και το όριο που ο ίδιος έχει χάσει εδώ και καιρό.

Απόδειξη ότι όχι μόνο δεν το «μάζεψε» (αν «μαζεύεται»), αλλά το έκανε χειρότερο δηλώνοντας σε συνέντευξή του ότι «δεν υπάρχουν χυδαίες λέξεις αλλά χυδαία μυαλά», λες και οι λέξεις και οι έννοιες που επιλέγουμε είναι κάτι ανεξάρτητο από τα μυαλά που τις επιλέγουν για να εκφράσουν αυτό που σκέφτονται (αν σκέφτονται). Όμως το θέμα δεν είναι ούτε σημειολογικό ούτε ερμηνευτικό, αλλά πολιτικό.

Θέμα παραβίασης της κοινοβουλευτικής δεοντολογίας προφανώς τίθεται, ωστόσο η Βουλή, δεν εμπλέκεται στο θέμα καθώς, όπως είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες «δεν είναι δουλειά της Βουλής» καθώς η λεκτική επίθεση Βελόπουλου «δεν αφορά βουλευτή ούτε καν εργαζόμενο της Βουλής», παραπέμποντας στον/στην θιγόμενο/η που μπορεί εφόσον το επιθυμεί να υποβάλλει μήνυση εναντίον του.

Πρωταθλητής τοξικότητας

Η διάχυτη τοξικότητα, ωστόσο, δεν κάνει διακρίσεις. Ο αμετανόητος Βελόπουλος, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής διαμαρτύρεται ότι ο πρώην «Σπαρτιάτης» και θαυμαστής του καταδικασμένου Κασιδιάρη, Κωνσταντίνος Φλώρος, ο οποίος εδώ και καιρό προσπαθεί να προσεγγίσει, τουλάχιστον χωροταξικά, την κυβερνητική πλειοψηφία, επιλέγοντας τα πίσω έδρανα της «γαλάζιας» πτέρυγας και προκαλώντας την ενόχληση ακόμα και βουλευτών της ΝΔ, τον αποκάλεσε «απατεώνα», «σαχλαμάρα» και «καράφλα».

Ο Φλώρος είναι εκείνος που είχε χειροδικήσει εναντίον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, και διέψευδε τον Βελόπουλο υποστηρίζοντας πως αυτό που του είπε είναι «να πάει να πουλήσει καμιά κηραλοιφή για την καράφλα». Ήταν η αντίδρασή του στην φράση του Βελόπουλου προς τους νεοδημοκράτες βουλευτές ότι «έχετε μαζέψει τον ναζιστή, τον χρυσαυγίτη υπόδικο στις τάξεις σας».

Ο Πρόεδρος της Βουλής έστειλε την επιστολή Βελόπουλου στους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, καθώς και στον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας για τα περαιτέρω με το σκεπτικό, προφανώς, ότι αφορά βουλευτή και όχι «ιδιώτη», όπως στην περίπτωση της Γκιλφόιλ. Λεπτομέρεια: ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης καταλογίζει στον Φλώρο «χυδαίες εξυβριστικές και συκοφαντικές εκφράσεις», μιλάει για «διατάραξη της λειτουργίας του Κοινοβουλίου» και για «τήρηση της νομιμότητας»! Μόνον που ο φασίζων λαϊκισμός δεν κάνει διακρίσεις…

Η αντίδραση των Τούρκων

Δεν χρειαζόταν να είναι κανείς προφήτης για να δει ότι έρχεται τουρκική αντίδραση έναντι των κινήσεων της Αθήνας να εξοπλίσει την Κύπρο και την Κάρπαθο. Όμως η ανακοίνωση της Άγκυρας έχει εξαιρετικά ενδιαφέροντα σημεία. Το πρώτο είναι ότι οι Τούρκοι δεν αναφέρονται ρητά στην Κάρπαθο. Απλώς θέτουν ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης, αναφερόμενοι «σε πρόσφατες δηλώσεις» και όχι στο γεγονός της μεταφοράς των Patriot στην Κάρπαθο.

Λέγοντας δηλώσεις εννοούν, φυσικά, αυτές του Νίκου Δένδια (Alpha), ο οποίος όμως ουσιαστικά επιβεβαίωσε την εγκατάσταση της συστοιχίας στο ακριτικό νησί. Κατά τα άλλα η Άγκυρα κάνει μια δική της ερμηνεία στις Συνθήκες Ειρήνης Λωζάννης και Παρισίων, η οποία βεβαίως αφορά τα Δωδεκάνησα και δεν έχει υπογραφεί από την Τουρκία.

Η στρατιωτικοποίηση της Κύπρου

Το δεύτερο σημείο είναι η σφοδρότητα με την οποία αντιμετωπίζει η Άγκυρα το ζήτημα της Κύπρου, εμμένοντας μάλιστα στο ανιστόρητο επιχείρημα ότι η στρατιωτικοποίηση του νησιού ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 60 ήταν η αιτία της εισβολής το 1974 .

Μάλιστα οι φίλοι μας οι Τούρκοι παραλληλίζουν, εμμέσως πλην σαφώς, το τότε με το σήμερα, με το πιο αιχμηρό υπουργείο Άμυνας να απειλεί ότι η Άγκυρα δεν θα διστάσει να κάνει χρήση του καθεστώτος εγγυήσεων (1960- Συνθήκες Ζυρίχης και Λονδίνου) ενάντια «σε εχθρικές συμπεριφορές που απειλούν την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων».

Τον Ιούλιο του 1974 η Τουρκία χωρίς να διαβουλευτεί ως όφειλε με τις δύο έτερες εγγυήτριες δυνάμεις (Ελλάδα- Μεγάλη Βρετανία) εισέβαλε στην Κύπρο για να «εγγυηθεί την ασφάλεια των Τουρκοκύπριων».

Οι καλοί και οι κακοί στο Κυπριακό

Το τρίτο σημείο είναι η επιμονή της Άγκυρας στην απρεπή (διπλωματικά) τακτική να διαχωρίζει τα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης ως προς τον τρόπο προσέγγισης των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Στους «καλούς» συγκαταλέγονται οι Μητσοτάκης- Γεραπετρίτης και ο «κακός» είναι, εδώ και καιρό, ο Δένδιας.

Τι λέει, λοιπόν, ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥπΕξ; Ότι «δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ορισμένοι κύκλοι, επιδιώκοντας να εκμεταλλευτούν τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή μας και προσπαθώντας να δηλητηριάσουν τις διμερείς μας σχέσεις με τη σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ, Ελλάδα, επιχειρούν ένα νέο τετελεσμένο γεγονός».

Αν ψάχνετε ποιοι είναι οι κύκλοι αναζητήστε τους στον υπουργό Άμυνας. Αυτό, τουλάχιστον, ισχυρίζονται οι γείτονες. Παρεμπιπτόντως να σας ενημερώσω ότι χθες έπειτα από καιρό είχαμε 8 παραβάσεις και 8 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά.

Το ενιαίο αμυντικό δόγμα

Αλλά για να το κλείσω από εκεί που ξεκίνησα, όπως έχουμε επανειλημμένως πει η επιλογή αμυντικής συνδρομής στην Κύπρο ήταν μονόδρομος. Οι δηλώσεις, όμως, των διαφόρων υπουργών, στελεχών και μη της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσαν να είναι πιο μετριασμένες.

Έτσι, λοιπόν, είμαι αρκετά περίεργος να δω σε τι κλίμα θα κινηθεί ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος σήμερα θα μιλήσει στη Ρόδο για την επέτειο ενσωμάτωσης των Δωδεκανήσων (7 Μαρτίου 1948). Αύριο θα συναντηθεί με τον περιφερειάρχη Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο και θα παραστεί σε όλο το γνωστό τελετουργικό: Δοξολογία, κατάθεση στεφάνου, παρέλαση. Κρατιέμαι, αλλά θα το πω: δεν του πολυπάνε αυτά του υπουργού.

Τους διχάζει ο Σάντσεθ

Η ανάρτηση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου για τον Πέδρο Σάντσεθ βρήκε υποστηρικτές, αλλά εκτός ΠαΣοΚ. Συγκεκριμένα, o Άδωνις Γεωργιάδης έσπευσε αμέσως να συγχαρεί τον αντιπρόεδρο της Βουλής.

Εντός ΠαΣοΚ όμως προκάλεσε οργή τόσο στην ηγεσία του κόμματος όσο και σε πρώην συμμάχους του, όπως ο Χάρης Δούκας, τον οποίο Κωνσταντινόπουλος είχε στηρίξει στις εσωκομματικές εκλογές. Και η Άννα Διαμαντόπουλου ανήρτησε φωτογραφία με τον Ισπανό πρωθυπουργό, τονίζοντας τη σημασία των παρεμβάσεων του. Αυτά προτού αλλάξει ρότα ο Ισπανός πρωθυπουργός και στείλει άρον άρον φρεγάτα στην Κύπρο.

Είναι το κελί «σπίτι»;

Μπορεί η Μέση Ανατολή να μονοπωλεί το παγκόσμιο ενδιαφέρον και το ρωσοουκρανικό μέτωπο να έχει χάσει κάτι από την αρχική του «ακτινοβολία», όμως το ελληνικό θρησκευτικό και πολιτιστικό αποτύπωμα στην περιοχή, από τη Μαριούπολη της Αζοφικής έως τους δεσμούς με το Φανάρι, παραμένει ιστορικά ενεργό, κάνοντας κάθε νομική ρωγμή στο εκκλησιαστικό καθεστώς της χώρας να αντηχεί μέχρι το Στρασβούργο.

Εκεί ακριβώς, με μια γνωμοδότηση που εκδόθηκε μόλις χθες, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έδωσε καταφατική απάντηση στο ερώτημα αν το κελί μιας μοναχής μπορεί να θεωρηθεί «σπίτι», κρίνοντας πως ένας μοναστικός χώρος προστατεύεται ως κατοικία εφόσον αποδεικνύονται επαρκείς δεσμοί. Η απόφαση αυτή, η οποία αφορά μια ασυνήθιστη διαμάχη σε μοναστήρι της Ουκρανικής Ελληνοκαθολικής Εκκλησίας, αλλάζει τα δεδομένα για την αυτονομία των θρησκευτικών κοινοτήτων.

Η υπόθεση της πρώην μοναχής, που βρήκε τις κλειδαριές αλλαγμένες μετά από σύγκρουση με την ηγεσία της μονής, ανοίγει πλέον, σύμφωνα με γνωρίζοντες το θέμα, την πόρτα των πολιτικών δικαστηρίων σε διαφωνίες που μέχρι πρότινος θεωρούνταν αυστηρά εσωτερικές υποθέσεις των μοναστηριών.

Κινητικότητα Τσίπρα

Ανταποκρινόμενος σε σχετική πρόσκληση ομάδων πρωτοβουλιών για την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης ο Αλέξης Τσίπρας θα παραβρεθεί σήμερα το απόγευμα, πριν αναχωρήσει για την Κοζάνη, όπου αύριο θα γίνει η εκδήλωση για την “Ιθάκη” στην συνέλευση που διοργανώνουν σε αίθουσα του δημαρχείου της πόλης στη Θεσσαλονίκη.

Εξ όσων γνωρίζω δεν πρόκειται να εκφωνήσει ομιλία στην Θεσσαλονίκη. Άλλωστε θα μιλήσει την επόμενη στη παρουσίαση του βιβλίου του όπου αναμένεται να τοποθετηθεί αναλυτικά για τις διεθνείς εξελίξεις, τον πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας μας. Στη Θεσσαλονίκη κυρίως θα βρεθεί για να ακούσει τον προβληματισμό, τις θέσεις και τις προτάσεις των ομιλητών.

Να πιάσει το κλίμα και τον σφυγμό προοδευτικών πολιτών και φυσικά να ακούσει τις προτάσεις τους για την διαδικασία της ανασύνθεσης της προοδευτικής παράταξης. Δεν αποκλείεται βέβαια, ανάλογα με τη πορεία της συζήτησης, να λάβει το λόγο για μια σύντομη παρέμβαση πριν αναχωρήσει.

Αλλά η βασική του επιδίωξη είναι να ακούσει και όχι να μιλήσει. Όπως ακριβώς δεσμεύτηκε ότι θα πράξει στη δήλωση που συνόδευσε τη παραίτηση του από βουλευτής, όταν μεταξύ άλλων δήλωνε: «Εγκαταλείπω την ασφάλεια των ορεινών εδράνων. Και φιλοδοξώ να επιστρέψω στην ελπιδοφόρα ανασφάλεια της κοινωνικής δράσης. Όχι για να καθοδηγήσω από τα πάνω, αλλά για να αφουγκραστώ καλύτερα τη κοινωνία και τις ανάγκες της.»