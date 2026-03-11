H Audi αποφάσισε να αποχαιρετίσει τον εμβληματικό πεντακύλινδρο κινητήρα των RS με μια ειδική όσο και σπάνια έκδοση του RS3 η οποία θα κατασκευαστεί σε μόλις 750 αντίτυπο.

To RS3 Competition Limited όπως ονομάζεται έχει σχεδιαστεί με την ίδια λογική με το RS 6 GT υιοθετώντας μια ακόμα πιο αιχμηρή αισθητική, αναθεωρημένη ανάρτηση και άφθονες λεπτομέρειες σε ανθρακόνημα.

Η συγκεκριμένη έκδοση σχεδιάστηκε για να τιμήσει τον turbo κινητήρα των 2,5 λίτρων πριν αυτός χαθεί στη λήθη λόγω των προδιαγραφών Euro 7, για αυτό και ίσως αναμενόμενα οι μηχανικοί της Audi αποφάσισαν να μην προβούν σε βελτιώσεις, αφήνοντας ανέπαφο το εμβληματικό σύνολο της γερμανικής φίρμας, όπως αυτό εμφανίζεται ήδη στο RS3.

Aυτό σημαίνει ότι εξακολουθεί να προσφέρει ισχύ 400 ίππων και 500 Nm ροπής, μεγέθη που με τη σειρά τους εξασφαλίζουν στη νέα έκδοση τη δυνατότητα να επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 3,8 δευτερόλεπτα ενώ η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά σε 290 χλμ./ώρα.

Όπως ισχύει και για το μέχρι σήμερα γνωστό RS3, η ισχύς μεταδίδεται και στους τέσσερις τροχούς με τη συνδρομή ενός συστήματος διαχείρισης ροπής και ενός μπλοκέ διαφορικού στον πίσω άξονα που συνδυαστικά μειώνουν τα φαινόμενα υποστροφής. Στις προδιαγραφές της έκδοσης συγκαταλέγεται ως standard η σπορ εξάτμιση.

Εκτεταμένες αλλαγές έχουν υλοποιηθεί στην ανάρτηση καθώς τα ρυθμιζόμενα αμορτισέρ έχουν αντικατασταθεί από μια χειροκίνητα ρυθμιζόμενη διάταξη με ελατήρια, επιτρέποντας στον οδηγό να προσαρμόσει την ανάρτηση και τον βαθμό απόσβεσης και επαναφοράς στις δικές του προτιμήσεις ή στις εκάστοτε περιστάσεις. Η Audi έχει εντάξει επιπλέον πιο άκαμπτες αντιστρεπτικές ράβδους, carbon κεραμικά δισκόφρενα με κόκκινες χαρακτηριστικές δαγκάνες πίσω από τους τροχούς των 19,0 ιντσών με το χρυσό φινίρισμα.

Στις οπτικές αλλαγές συγκαταλέγονται ένας νέος προφυλακτήρας, ανασχεδιασμένη γρίλια καθώς και νέα αεροδυναμικά στοιχεία. Σε αυτά συγκαταλέγονται τα χαρακτηριστικά πτερύγια μπροστά, το νέο splitter και η χαρακτηριστική αεροτομή πίσω ενώ τα καλύμματα των καθρεπτών, τα κατώτερα πλευρικά τμήματα και ο αεροδυναμικός διαχύτης είναι κατασκευασμένα από ανθρακόνημα. Την εικόνα συμπληρώνουν τα σκούρα φωτιστικά σώματα matrix LED τα οποία συνηγορούν σε μια πιο επιθετική όψη.

Στα ενδότερα κυριαρχεί το μαύρο δέρμα Nappa και οι λεπτομέρειες σε χρυσό, αντίστοιχες των τροχών. Τα bucket καθίσματα αποτελούν μέρος του βασικού εξοπλισμού ενώ το ανθρακόνημα, οι κόκκινες/λευκές λεπτομέρειες σε στρατηγικά σημεία φροντίζουν να συμπληρώσουν το παζλ και την πολεμική ατμόσφαιρα που οφείλει να έχει μια RS έκδοση.