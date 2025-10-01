H γερμανική φίρμα ετοιμάζεται να αποκτήσει μια ηλεκτρική πρόταση στην μικρομεσαία κατηγορία η οποία, όπως προδίδουν οι πρώτες εικόνες του από τα πεδία δοκιμών, θα θυμίσει αλλοτινές εποχές της φίρμας.

Για την ακρίβεια αν και το μοντέλο αναμένεται να υιοθετήσει –προφανώς– τα διακριτικά A3 e-tron, οι σχεδιαστικές του επιρροές δείχνουν, εξίσου προφανώς να προέρχονται από το A2 που πρωτοεμφανίστηκε το 2000. Σε κάθε περίπτωση και το πρωτότυπο που είχε αναλάβει να το προαναγγείλει είχε μια αντίστοιχη τετραγωνισμένη φόρμα.

Να σημειωθεί ότι σε αντίθεση με άλλα επικείμενα μοντέλα της γερμανικής φίρμας, το A3 e-tron δεν θα φέρει την υπογραφή του νέου επικεφαλής σχεδιασμού της Audi, Massimo Frascella, ο οποίος έδωσε το στίγμα του με το Audi Concept C στην έκθεση του Μονάχου, καθώς η εξέλιξη του ήταν πολύ προχωρημένη όταν έγινε η αλλαγή φρουράς στα σχεδιαστήρια των Γερμανών.

Στην αθέατη πλευρά του θα βρεθεί η νέα αρχιτεκτονική MEB+ η οποία θα φιλοξενήσει μια αφθονία μοντέλων του ομίλου VW, από το VW Polo ID. και το ID.Cross έως το Cupra Raval και το Skoda Epiq.

H συγκεκριμένη αρχιτεκτονική έχει πρόβλεψη και για την ενσωμάτωση μπαταριών λιθίου φωσφορικού σιδήρου οι οποίες μένει να αποδειχθεί κατά πόσο θα ενταχθούν και στις επιλογές του A3 αν και αυτό θα ήταν το πιο λογικό σενάριο για τις εκδόσεις που θα είναι στη βάση της γκάμας.

Τις προδιαγραφές του θα συμπληρώσει μια ευρεία γκάμα επιλογών σε ότι αφορά τα επίπεδα ισχύος των ηλεκτροκινητήρων ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα χαρακτηριστικά εκείνα που θα καταστήσουν το μικρότερο ηλεκτρικό Audi αντάξιο του premium χαρακτήρα της φίρμας.

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα η άφιξη του μοντέλου αναμένεται στα τέλη του 2026.

Φωτογραφίες: Automedia