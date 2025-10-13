H γερμανική φίρμα προετοιμάζεται να αποκτήσει το κορυφαίο SUV της το οποίο θα διαγωνιστεί στην ίδια κατηγορία με τις Mercedes-Benz GLS και BMW X7, προσφέροντας τα πάντα σε υπερβολικό βαθμό όπως άλλωστε συνηθίζεται στην κορυφή της πυραμίδας.

Ξεκινώντας από το χρονοδιάγραμμα, το Q9 αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του το 2026, μετά το νέο Q7 με το οποίο θα μοιράζεται πολλά από τα τεχνολογικά και σχεδιαστικά χαρακτηριστικά του.

Επί του παρόντος το πληθωρικό SUV γράφει γύρους στο Nurburgring μην μπορώντας λόγω διαστάσεων να κρύψει την ταυτότητά του. Παρά το καμουφλάζ, είναι σαφές ότι το Q9 θα ακολουθήσει την ίδια σχεδιαστική φιλοσοφία με το πρόσφατο Q3.

Στην προκειμένη περίπτωση, πιθανότατα έχουμε να κάνουμε με μία από τις κορυφαίες παραλλαγές του με το διακριτικό S όπως προδίδει η τετραπλή απόληξη της εξάτμισης και οι τροχοί των 23 ιντσών. Η έκδοση S αναμένεται επωφεληθεί από ένα twin-turbo V8 κινητήρα αν και προφανώς θα υπάρξει όλη η συνήθης γκάμα επιλογών η οποία θα περιλαμβάνει κινητήρες με ήπια υβριδική τεχνολογία, plug-in υβριδική τεχνολογία ακόμα και diesel.

Χάρη στις γενναιόδωρες διαστάσεις του το Q9 θα μπορεί να φιλοξενήσει και μια τρίτη σειρά καθισμάτων, ωστόσο η επταθέσια διαμόρφωση δεν θα είναι το ζητούμενο.

Αυτό θα είναι προφανώς η πολυτέλεια η οποία θα μεταφράζεται σε μια εξαθέσια διαμόρφωση με τα καθίσματα της δεύτερης σειράς να αποκτούν την μορφή πολυθρόνων, εξοπλισμένων με ό,τι μπορεί να ζητήσει κανείς για μια άνετη μετακίνηση συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών gadgets με την μορφή οθονών στα προσκέφαλα των μπροστινών καθισμάτων.

Με την ίδια ακριβώς λογική θα επιλεγούν τα υλικά, ο εξοπλισμός και οι λεπτομέρειες που θα συνηγορούν σε μια υπόσταση εφάμιλλη της θέσης του στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας. Στα ενδότερα αναμένεται επίσης η τελευταία λέξη της ψηφιακής τεχνολογίας της Audi η οποία θα φιλοξενείται στο γνώριμο δίδυμο οθονών για τον πίνακα οργάνων και το infotainment σε εκδοχές με μεγαλύτερες διαγωνίους συν μία ακόμα οθόνη για την ψυχαγωγία/πληροφόρηση του συνοδηγού.

Φωτογραφίες: Automedia