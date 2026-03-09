Νέα τροπή ήρθε στην υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, στην υπόθεση των «χαμένων» βίντεο από τις αμαξοστοιχίες. Όπως είχαμε αναφέρει νωρίτερα έγινε κατάσχεση σκληρών δίσκων και υπολογιστών των δικαστικών πραγματογνωμόνων, αφού έγινε γνωστό ότι είχαν στην κατοχή τους υλικό από το δυστύχημα.

Πέραν αυτού, όμως, η Αστυνομία προχώρησε και στην κατάσχεση των υπολογιστών που χρησιμοποιούν οι δικαστικοί πραγματογνώμονες στις υπηρεσίες που εργάζονται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας. Η κατάσχεση έγινε μετά από εντολή της προέδρου του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας όπου διεξάγεται η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικου υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Η εξέλιξη αυτή προέκυψε, σύμφωνα με το larissanet, μετά την παραδοχή του πρώτου μάρτυρα δικαστικού πραγματογνώμονα ότι διατηρεί φωτογραφίες και βίντεο από το δυστύχημα και στον υπολογιστή που εργάζεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ωστόσο όταν είχε ρωτηθεί νωρίτερα από την πρόεδρο απάντησε αρνητικά. Όταν ρωτήθηκε εκ νέου από την πρόεδρο μετά την παραδοχή απάντησρ πως δεν το ανέφερε αρχικά γιατί δεν ήθελε να «μπλέξει» την υπηρεσία του.

Έτσι, μετά την τελευταία αυτή εξέλιξη, η πρόεδρος διέταξε την άμεση κατάσχεση των υπολογιστών από την υπηρεσία του πρώτου και του δεύτερου πραγματογνώμονα παρουσία αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Λάρισας, ανδρών της δικαστικής αστυνομίας και της εισαγγελέως της έδρας. Να σημειωθεί πως ο δεύτερος πραγματογνώμονας κατέθεσε πως δεν διατηρεί υλικό από τα Τέμπη στον υπολογιστή της εργασίας του.