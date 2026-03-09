Με νέα στοιχεία και ένταση συνεχίζεται η δίκη για τα «εξαφανισμένα» βίντεο από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Σήμερα 9/3 αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας πήγαν στα σπίτια των δικαστικών πραγματογνωμόνων προκειμένου να παραλάβουν τους σκληρούς δίσκους, τους υπολογιστές και όποιο άλλο υλικό έχει αποθηκευμένες φωτογραφίες και βίντεο από το δυστύχημα των Τεμπών.

Η συγκεκριμένη απόφαση της προέδρου του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, όπου εκδικάζεται η υπόθεση της διαχείρισης του βιντεοληπτικου υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, λήφθηκε σήμερα σε συνέχεια της απόφασης για την κατάσχεση των ψηφιακών δεδομένων από τις συσκευές των πραγματογνωμόνων που διατάχθηκε την Παρασκευή.

Σήμερα στο δικαστήριο προσκομίστηκαν δύο σκληροί δίσκοι με το συγκεκριμένο υλικό που λήφθηκε από τις συσκευές των πραγματογνωμόνων. Ωστόσο, όπως αναφέρει το larissanet, από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας εκφράστηκαν ενστάσεις για τον τρόπο που εκτελέστηκε η συγκεκριμένη εντολή καθώς σύμφωνα με τις εκθέσεις κατάσχεσης τα δεδομένα λήφθηκαν από αστυνομικούς στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής και η διαδικασία ολοκληρώθηκε την επόμενη μέρα.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε τη σύλληψη πραγματογνώμονα

Κατόπιν αυτών των ενστάσεων και αφού η εισαγγελέας πρότεινε να παραδοθούν άμεσα στο δικαστήριο οι συγκεκριμένες συσκευές λόγω και των «αντιφάσεων», όπως ανέφερε, του πραγματογνώμονα, η πρόεδρος με τη σειρά της διέταξε την απόδοση των συγκεκριμένων συσκευών.

Η συνήγορος συγγενών θυμάτων και πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι ζήτησε την σύλληψη του πραγματογνώμονα για ψευδορκία επειδή όπως τόνισε σήμερα αρνήθηκε ότι υπάρχει και βίντεο εκτός από φωτογραφίες από το σημείο της σύγκρουσης τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Μαρτίου του 2023.