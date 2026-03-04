Απορρίπτει ως «αλυσιτελή και στερούμενη οιουδήποτε πραγματικού αντικειμένου» την προσφυγή δύο οικογενειών για τις εκταφές η Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Λάρισας κ. Κ. Παπαϊωάννου.

Στη σχετική πρότασή της προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, στο οποίο προσέφυγαν συγγενείς μετά την άρνηση της Εισαγγελέως να πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις επί των σορών σε εργαστήρια του εξωτερικού, η κ. Παπαϊωάννου προτείνει στο δικαστικό συμβούλιο να απορρίψει τις προσφυγές, σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews.gr.

Οπως αναφέρει, η εισαγγελέας τονίζει ότι η ερευνώμενη δικογραφία αφορά στους ιατροδικαστές, που χειρίστηκαν την υπόθεση των Τεμπών, οι οποίοι ερευνώνται για «παράβαση καθήκοντος και ψευδή βεβαίωση».

Το «πράσινο φως» για τις εκταφές

Στις αρχές Οκτωβρίου και υπό την πίεση της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτση, πατέρα του Ντένι, η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας ανέσυρε παλαιότερη δικογραφία που αφορούσε στον έλεγχο των ιατροδικαστών και την ενσωμάτωσε με νεότερη προκειμένου να δοθεί το «πράσινο φως» για τις εκταφές.

«Η έρευνα για τις αιτίες θανάτου έχει κλείσει»

Πάντα σύμφωνα με το ertnews.gr. σε αυτή τη δικογραφία στηρίζεται η Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας για να απορρίψει τις προσφυγές των συγγενών των θυμάτων στη Τέμπη, δηλώνοντας προς το Δικαστικό Συμβούλιο ότι η έρευνα για τις αιτίες θανάτου των θυμάτων από τυχόν υδρογονάνθρακες ή άλλες ουσίες έχει «κλείσει» με το… κλείσιμο της κύριας ανάκρισης και συνεπώς, δεν συντρέχει λόγος να αποσταλούν οι σοροί για εξετάσεις στο εξωτερικό. Αντιθέτως, προτείνει να γίνουν οι εκταφές και οι σοροί να εξεταστούν σε ιατροδικαστικά εργαστήρια της ημεδαπής, τα οποία να διεξάγουν όσες εξετάσεις μπορούν.

Το περιεχόμενο της προσφυγής των συγγενών των θυμάτων

Το κύριο σημείο αιτίασης κατάθεσης της προσφυγής εστιάζεται στην άρνηση της Εισαγγελέως Πρωτοδικών να επιτρέψει την αποστολή δειγμάτων σε εργαστήρια του εξωτερικού, επιμένοντας στη διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλειστικά εντός Ελλάδας.

Στο δικαστικό συμβούλιο η τελική απόφαση

Σύμφωνα με την διαδικασία, την υπόθεση θα παραλάβει εισηγητής, θα τη μελετήσει και θα την εισάγει με τη δική του πρόταση στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.

Στην περίπτωση που το Δικαστικό Συμβούλιο είναι απορριπτική ως προς το αίτημα των συγγενών των θυμάτων αναφορικά με τις εκταφές των οικείων τους, τότε οι οικογένειες θα προχωρήσουν σε ανάκληση των αιτημάτων εκταφής.

Υπενθυμίζεται ότι δέκα ήταν οι οικογένειες θυμάτων στα Τέμπη που είχαν κάνει αίτηση για εκταφή των παιδιών τους. Από αυτές οι έξι συνεχίζουν να ζητούν από τη Δικαιοσύνη την εκταφή τους αλλά με συγκεκριμένη διαδικασία ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις οικογένειας απέσυραν το αίτημά τους, δηλώνοντας ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δε θέλουν να προχωρήσουν στη διαδικασία εκταφής των οικείων τους.

