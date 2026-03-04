Τη διάσταση μεταξύ των Εισαγγελικών Αρχών και των συγγενών των θυμάτων της Τραγωδίας στα Τέμπη καλείται να λύσει σήμερα το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λάρισας το οποίο θα κρίνει την υπόθεση των εκταφών.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, μετά την πρόσφατη εισαγγελική παραγγελία για άμεσες εκταφές, ενστάσεις κατέθεσαν έξι οικογένειες θυμάτων και προσέφυγαν κατά της εισαγγελικής διάταξης.

Το περιεχόμενο της προσφυγής των συγγενών των θυμάτων

Το κύριο σημείο αιτίασης κατάθεσης της προσφυγής εστιάζεται στην άρνηση της Εισαγγελέως Πρωτοδικών να επιτρέψει την αποστολή δειγμάτων σε εργαστήρια του εξωτερικού, επιμένοντας στη διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλειστικά εντός Ελλάδας.

Η σημερινή ημέρα κρίνεται ως ιδιαιτέρως σημαντική για την εξέλιξη της υπόθεσης καθώς αναμένεται η εισήγηση της εισαγγελέως προς το Δικαστιικό Συμβούλιο Λάρισας αλλά πλέον κρίσιμη είναι η ίδια η απόφαση του δικαστικού Συμβουλίου Λάρισας.

Πώς θα κινηθούν από δω και πέρα οι οικογένειες των θυμάτων

Στην περίπτωση που το Δικαστικό Συμβούλιο είναι απορριπτική ως προς το αίτημα των συγγενών των θυμάτων αναφορικά με τις εκταφές των οικείων τους, τότε οι οικογένειες θα προχωρήσουν σε ανάκληση των αιτημάτων εκταφής.

Υπενθυμίζεται ότι δέκα ήταν οι οικογένειες θυμάτων στα Τέμπη που είχαν κάνει αίτηση για εκταφή των παιδιών τους. Από αυτές οι έξι συνεχίζουν να ζητούν από τη Δικαιοσύνη την εκταφή τους αλλά με συγκεκριμένη διαδικασία ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις οικογένειας απέσυραν το αίτημά τους, δηλώνοντας ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δε θέλουν να προχωρήσουν στη διαδικασία εκταφής των οικείων τους.

Το δικαίωμα για εκταφές τρία χρόνια μετά τη φονική σύγκρουση

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι με τη συμπλήρωση τριών ετών από το δυστύχημα στα Τέμπη, οι οικογένειες έχουν πλέον το δικαίωμα να προβούν αυτόνομα σε εκταφές. Σε μια τέτοια περίπτωση, αν και η αποδεικτική αξία των ευρημάτων εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο, οι συγγενείς θα έχουν τη δυνατότητα να διενεργήσουν τις εξειδικευμένες χημικές αναλύσεις, τις οποίες αρνείται η εισαγγελία, σε εργαστήρια της επιλογής τους.